Vòng Chung kết và Trao giải Cuộc thi 'Chữ đẹp Việt – Lần thứ 3'

Công ty TNHH Thanh Chương – Văn phòng phẩm ERAS phối hợp với Câu lạc bộ Chữ đẹp Việt tổ chức Vòng Chung kết và trao giải Cuộc thi “Chữ Đẹp Việt – Lần thứ 3” cho đối tượng học sinh tiểu học trên toàn quốc nhằm khuyến khích và phát triển kỹ năng viết chữ theo đúng mẫu chữ chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định (tại Quyết định số 31/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 14/06/2002) và góp phần gìn giữ văn hóa truyền thống “Nét chữ - Nết người”.

Việc rèn luyện chữ viết không chỉ giúp các em học sinh viết đúng, viết đẹp mà còn mang lại nhiều giá trị nhân văn sâu sắc. Qua quá trình tập viết, các em được rèn luyện tính kỷ luật, kiên trì, tập trung của học sinh. Rèn chữ đẹp còn giúp các em phát triển tư duy, tăng cường khả năng ghi nhớ và nắm bắt kiến thức một cách hiệu quả hơn.

Đặc điểm nổi bật của cuộc thi

Cuộc thi được tổ chức hoàn toàn dựa trên tinh thần tự nguyện và hoàn toàn miễn phí.

Cuộc thi chia làm 02 Vòng: Vòng Sơ khảo và Vòng Chung kết – Trao giải.

Vòng Sơ khảo của cuộc thi diễn ra từ ngày 22/11/2025 đến ngày 20/03/2026, thu hút hơn 200.000 bài dự thi của các em học sinh từ lớp 1 đến lớp 5 đến từ 34 tỉnh, thành phố trên khắp cả nước. Tại vòng sơ khảo, cuộc thi có giải truyền thông tháng. Qua đó, học sinh, tập thể trường/trung tâm có thể xây dựng các video viết bài, nói về cuộc thi, chia sẻ thông tin và thông điệp cuộc thi tới nhiều người nhất trong tháng thông qua Fanpage ERAS VIỆT NAM. Tổng có 9 giải truyền thông cá nhân tháng và 9 giải truyền thông tập thể tháng.

Vòng Chung kết – Trao giải cuộc thi sẽ được tổ chức thi trực tiếp vào ngày 18/04/2026 tại Trường Tiểu học Ngô Tất Tố - Xã Đông Anh, TP. Hà Nội với sự tham gia của hơn 500 thí sinh xuất sắc nhất đến từ 34 tỉnh, thành phố trên cả nước. Vòng chung kết gồm 05 giải nhất, 20 giải nhì, 22 giải ba, 30 giải tư và 453 giải khuyến khích, 3 giải tỉnh (chi hội CLB chữ đẹp Việt) có nhiều bài dự thi nhất, 3 giải tập thể trường/trung tâm có nhiều bài dự thi nhất, 3 giải truyền thông cá nhân, 3 giải truyền thông tập thể và hơn 500 giải triển vọng … với tổng giá trị tiền mặt hơn 150 triệu đồng, kèm giấy chứng nhận và phần quà tặng gần 500 triệu đồng.

Lịch trình chung kết

- Thời gian: Ngày 18/04/2026

+ Sáng ngày 18/04/2026:

· Thí sinh có mặt, làm thủ tục dự thi;

Thí sinh làm bài thi trực tiếp;

· Thí sinh ăn trưa và nghỉ ngơi theo phòng thi tại Trường;

+ Chiều ngày 18/04/2026:

· Lễ trao giải Cuộc thi “Chữ đẹp Việt – Lần thứ 3”

- Địa điểm: Trường Tiểu học Ngô Tất Tố - Thôn Du Nội, Xã Đông Anh, TP. Hà Nội

- Thành phần tham gia: Ban tổ chức, Ban giám khảo, đại diện lãnh đạo bộ, sở, khách mời, đại diện các đơn vị đồng hành, đơn vị tài trợ, quý thầy cô, phụ huynh và hơn 500 thí sinh xuất sắc nhất.

Cuộc thi Chữ đẹp Việt là sân chơi vô cùng bổ ích cho học sinh khối tiểu học trên toàn quốc với mục đích thúc đẩy phong trào luyện chữ đẹp, tập trung khuyến khích, phát triển kỹ năng viết đúng, viết đẹp, là một trải nghiệm tuyệt vời đối với thầy cô giáo và học sinh.