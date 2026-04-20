Khối giáo dục FPT: Đồng hành thế hệ “giáo viên số” dẫn dắt kỷ nguyên AI

Sáng 18/4, sự kiện “AI Transforming Education – Giáo dục mới cho kỷ nguyên AI” do Khối Giáo dục FPT phối hợp cùng Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế tổ chức đã thu hút hơn 150 sinh viên tham gia. Đây là hoạt động trọng điểm nhằm chia sẻ tri thức công nghệ và tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho hệ thống giáo dục.

Xóa nhòa khoảng cách giữa giảng đường và doanh nghiệp

Trong khuôn khổ hợp tác giữa Khối Giáo dục FPT và Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, sự kiện là nơi để sinh viên khám phá không gian học tập mở, mô hình giảng dạy tích hợp công nghệ, phương pháp học tập chủ động và văn hóa tổ chức giàu tính nhân văn.

Sự kiện thu hút hơn 150 sinh viên sư phạm – những nhân tố nòng cốt sẽ định hình giáo dục thời đại mới. Điểm nhấn xuyên suốt chương trình là phần chia sẻ đầy cảm hứng từ diễn giả Vũ Hồng Chiên – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu & Ứng dụng AI tại FPT Software Quy Nhơn.

Đại diện Khối Giáo dục FPT, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Huế cùng các chuyên gia và hơn 150 sinh viên rạng rỡ lưu niệm tại sự kiện

Với hơn 15 năm kinh nghiệm thực chiến, ông không chỉ cụ thể hóa các khái niệm AI phức tạp thành công cụ hỗ trợ giảng dạy thiết thực mà còn trực tiếp giải đáp những trăn trở của sinh viên về hiệu quả thực tế của công nghệ. Diễn giả khẳng định: “AI không thể ngay lập tức giúp rút ngắn thời gian nếu người dùng chưa thực sự hiểu và làm chủ nó. Chỉ khi trải qua quá trình làm quen, rèn luyện và sử dụng thành thạo, AI mới thực sự phát huy vai trò trong việc tối ưu hóa thời gian và nâng cao hiệu suất.”

Đối với sinh viên sư phạm, đây là cơ hội để nâng cao nhận thức rằng công nghệ không thay thế giáo viên, mà chính năng lực ứng dụng công nghệ sẽ tạo nên sự khác biệt trong nghề nghiệp. Hoạt động này cũng thể hiện định hướng chiến lược của FPT trong việc phát triển nguồn nhân lực kế cận có tư duy công nghệ, đáp ứng nhu cầu của hệ thống FPT Schools cũng như xu thế đổi mới của nền giáo dục.

Diễn giả Vũ Hồng Chiên phân tích lộ trình làm chủ AI

Định hình chân dung người thầy kỷ nguyên AI

Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chủ động trong kỷ nguyên số, thầy Nguyễn Mậu Nhật Khánh – Giám đốc điều hành Trường Tiểu học, THCS và THPT FPT (Huế) cho biết, trong bức tranh tổng quan của giáo dục hiện đại, khả năng thích nghi và đổi mới phương pháp học tập chính là chìa khóa giúp mỗi cá nhân nắm bắt cơ hội. Theo thầy, việc chuẩn bị tâm thế sẵn sàng thay đổi không chỉ giúp thầy cô làm chủ công nghệ mà còn lan tỏa tinh thần bứt phá đến học sinh.

Để hiện thực hóa tư duy này, các bạn sinh viên đã trực tiếp trải nghiệm môi trường đào tạo thực chứng tại FPT Edu Campus Huế. Từ các lớp học Kỹ năng mềm, STEM & Robotics đến Nhạc cụ dân tộc, hành trình tham quan đã chứng minh cách công nghệ giải phóng sức sáng tạo cho cả thầy và trò, giúp định hình hình mẫu người thầy hiện đại: am hiểu công nghệ nhưng vẫn giữ vững bản sắc và giá trị nhân văn.

Những trải nghiệm này cho thấy cách công nghệ được ứng dụng nhằm thúc đẩy sáng tạo trong dạy và học, đồng thời mang đến góc nhìn rõ nét về một môi trường giáo dục tiên tiến. Đó chính là cách Khối Giáo dục FPT truyền cảm hứng, giúp thầy cô nuôi dưỡng khát vọng trở thành những người không ngừng đổi mới.

Sinh viên tham quan lớp học STEM & Robotics, tìm hiểu mô hình đào tạo gắn liền với nhu cầu thực tiễn của Khối Giáo dục FPT

Sự kiện “AI Transforming Education” tại Huế thể hiện nỗ lực của Khối Giáo dục FPT trong việc xóa nhòa khoảng cách giữa giảng đường và thực tế doanh nghiệp, nhằm kiến tạo đội ngũ "giáo viên số" tương lai. Không chỉ dừng lại ở trải nghiệm thực tế, Khối Giáo dục FPT còn trực tiếp mở ra cơ hội việc làm triển vọng cho các bạn sinh viên thông qua việc kết nối vào mạng lưới tuyển dụng năng động của đơn vị.

Thông qua chia sẻ từ chuyên gia và trải nghiệm tại campus hiện đại, chương trình góp phần định hình hình mẫu nhà giáo am hiểu công nghệ, giàu tính nhân văn và linh hoạt thích ứng với bối cảnh giáo dục số.

Khi công nghệ đang từng bước tái định nghĩa cách dạy và học, chiến lược phát triển các công nghệ lõi như AI, bán dẫn, dữ liệu hay an ninh mạng của Tập đoàn FPT không chỉ dừng ở bài toán công nghệ, mà còn gắn chặt với bài toán con người. Thông qua hệ thống giáo dục, FPT hướng tới đào tạo thế hệ “giáo viên số”, những người đủ năng lực làm chủ công nghệ chiến lược và truyền cảm hứng đổi mới cho học sinh. Đây chính là nền tảng để góp phần xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao, phục vụ mục tiêu phát triển bền vững và tự chủ công nghệ quốc gia.