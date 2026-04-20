Đồng Nai lên thành phố: Trung tâm kết nối khu vực và quốc tế

TP - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út cho biết, sau khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, diện mạo kinh tế - xã hội của Đồng Nai sẽ có những thay đổi mang tính bước ngoặt, thể hiện trên cả ba phương diện: cấu trúc kinh tế, không gian - hạ tầng phát triển và chất lượng sống của người dân.

Doanh nghiệp trước yêu cầu “lên chuẩn”

Ông Nguyễn Duy Khương, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Đồng Nai, cho rằng khi địa phương bước vào “sân chơi” đô thị cấp cao hơn, môi trường kinh doanh chắc chắn sẽ chuyển dịch theo hướng hiện đại, minh bạch và cạnh tranh khốc liệt hơn.

Theo ông Khương, doanh nghiệp không thể tiếp tục vận hành theo kiểu linh hoạt ngắn hạn hay dựa vào kinh nghiệm tích lũy đơn lẻ, mà buộc phải chuyển sang mô hình quản trị bài bản, có chiến lược dài hạn và dựa trên dữ liệu.

“Doanh nhân trẻ cần chuyển từ tư duy phản ứng sang tư duy dự báo, từ tận dụng cơ hội sang xây dựng năng lực nội tại”, ông nói.

Đồng Nai đang đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông, tăng cường kết nối với các tỉnh thành phía Nam. Ảnh: Văn Quân

Trên tinh thần đó, Hội Doanh nhân trẻ Đồng Nai xác định sẽ đẩy mạnh các chương trình nâng cao năng lực quản trị cho hội viên, tập trung vào những trụ cột thiết yếu như tài chính, pháp lý, nhân sự, chuyển đổi số và quản trị rủi ro những yếu tố quyết định khả năng tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh mới.

Sự hiện diện của các công trình động lực, đặc biệt là Cảng hàng không quốc tế Long Thành, cùng hệ thống đường cao tốc và mạng lưới logistics liên vùng đang dần hoàn thiện, mở ra không gian phát triển hoàn toàn mới cho Đồng Nai.

"Đồng Nai cũng đặc biệt chú trọng việc phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, thông minh để mở rộng không gian phát triển; đẩy mạnh các hành lang kinh tế, vành đai công nghiệp, hệ thống đô thị gắn với các trục giao thông kết nối vùng, liên vùng và quốc tế. Đặc biệt, sự hình thành đô thị sân bay Long Thành cùng hệ sinh thái hàng không - logistics - dịch vụ sẽ tạo ra trục phát triển hoàn toàn mới, đưa Đồng Nai trở thành trung tâm kết nối của khu vực và quốc tế". Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út

Đây được xem là “bệ phóng” để địa phương bứt phá trong các lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ, logistics và đô thị hiện đại. Tuy nhiên, theo ông Khương, cơ hội không tự động đến với tất cả. “Không phải doanh nghiệp nào cũng mặc nhiên hưởng lợi từ hạ tầng. Cơ hội chỉ dành cho những đơn vị đủ năng lực tham gia vào chuỗi giá trị mới”, ông nhận định.

Thu hút đầu tư và áp lực chuyển đổi

Khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Đồng Nai được dự báo sẽ đón làn sóng đầu tư mạnh mẽ, đặc biệt là dòng vốn FDI có chọn lọc vào các lĩnh vực công nghệ cao, logistics hiện đại và dịch vụ chất lượng cao. Điều này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp địa phương sẽ có thêm cơ hội hợp tác, nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với áp lực cạnh tranh lớn hơn.

Trong bối cảnh đó, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh không còn là xu hướng mang tính khuyến khích, mà trở thành điều kiện bắt buộc. Chuyển đổi số giúp doanh nghiệp tối ưu vận hành, kiểm soát chi phí và mở rộng thị trường, trong khi chuyển đổi xanh là “tấm vé” để tham gia các chuỗi cung ứng toàn cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn môi trường. “Hội không xem FDI là áp lực, mà là cơ hội để doanh nghiệp học hỏi, kết nối và từng bước tham gia vào chuỗi giá trị ở trình độ cao hơn”, ông Khương khẳng định.

Những vấn đề trọng tâm được doanh nghiệp quan tâm hiện nay bao gồm: tiếp cận quỹ đất sản xuất, phát triển nguồn nhân lực và cải thiện môi trường đầu tư. Trong đó, bài toán nhân lực chất lượng cao được xem là “nút thắt” quan trọng quyết định khả năng phát triển bền vững của địa phương.

Ông Trần Công Định, Phó Chủ tịch Hội Xây dựng tỉnh Đồng Nai, đánh giá, việc thành lập 10 phường mới nâng số phường của tỉnh thành 33 phường và 62 xã và hướng tới thành phố trực thuộc Trung ương mở ra nhiều cơ hội cho ngành xây dựng tỉnh Đồng Nai.

Các lĩnh vực có dư địa phát triển mạnh trong thời gian tới bao gồm phát triển hạ tầng đô thị (giao thông đường bộ, đường sắt…); đô thị hóa nhanh tại các xã mới lên phường, đô thị sân bay; phát triển công nghiệp, đầu tư nhiều khu công nghiệp mới; đầu tư hạ tầng xã hội.

“Đồng Nai cũng đang triển khai nhiều dự án giao thông lớn kết nối vùng như đường vành đai 4, các tuyến cao tốc phía Tây, các tuyến đường sắt... Việc địa phương đang triển khai các dự án lớn cũng tạo nhiều cơ hội, thách thức cho các doanh nghiệp địa phương tham gia các dự án này”, ông Định nói.

Nền tảng vững chắc cho bước nhảy vọt

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Nguyễn Văn Út, tỉnh đã có bước phát triển nhanh và toàn diện trong những năm qua, hình thành không gian kinh tế, đô thị đa trung tâm, gắn kết chặt chẽ với các hành lang phát triển của vùng.

Với quy mô dân số gần 4,5 triệu người, GRDP năm 2025 đạt gần 678.000 tỷ đồng, đóng góp khoảng 5% GDP cả nước, Đồng Nai hiện nằm trong nhóm các địa phương có quy mô kinh tế lớn nhất Việt Nam, chỉ sau TPHCM, Hà Nội và Hải Phòng, ông Út nói.

Theo ông, việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương không chỉ là sự ghi nhận những thành tựu phát triển, mà còn mở ra một nền tảng thể chế mới, giúp Đồng Nai phát huy tối đa tiềm năng, nâng cao năng lực quản trị và thu hút nguồn lực chất lượng cao.

Về cấu trúc kinh tế, Đồng Nai sẽ chuyển đổi mạnh mẽ từ mô hình tăng trưởng dựa chủ yếu vào công nghiệp chế biến, gia công sang mô hình tăng trưởng mới dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và kinh tế số.

Phát triển mô hình tăng trưởng mới với nền tảng là các ngành kinh tế trọng điểm theo hướng lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm phương thức phát triển chủ đạo; lấy doanh nghiệp làm trung tâm đổi mới sáng tạo, lấy dữ liệu làm tài nguyên chiến lược.

Theo quy hoạch, Đồng Nai sẽ phát triển đi đầu trong các lĩnh vực kinh tế hàng không, công nghiệp công nghệ cao, logistics, dịch vụ chất lượng cao và tham gia sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu. Đây là sự thay đổi căn bản về "chất" của nền kinh tế, hướng tới giá trị gia tăng cao và năng lực cạnh tranh quốc tế.