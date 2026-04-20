Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Tìm thấy thi thể hai người rơi xuống sông sau tiệc sinh nhật trên tàu ở Đồng Tháp

Chúc Trí - L. Giang
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 20/4, thi thể của hai nạn nhân mất tích sau khi rơi xuống sông tại khu vực cầu phao dẫn vào cảng du thuyền ở Đồng Tháp vào tối 18/4 đã được lực lượng chức năng tìm thấy.

Theo đó, thi thể ông T.Q.S. (SN 1953, ngụ phường Bình Trưng, TPHCM) được phát hiện trên sông Tiền đoạn qua địa bàn xã Kim Sơn; nạn nhân còn lại là ông V.V.T. (SN 1973, ngụ phường Thới Sơn, Đồng Tháp) được tìm thấy cách vị trí xảy ra vụ việc vài chục mét.

Trước đó, tối 18/4, Công an phường Đạo Thạnh (Đồng Tháp) nhận được tin báo về vụ hai người rơi xuống sông mất tích tại khu vực Cảng du thuyền.

dji-0210.jpg
Khu vực cảng du thuyền nơi 2 nạn nhân rơi xuống sông.

Cụ thể, tối 18/4, một nhóm khoảng 10 người lên tàu du lịch số hiệu TG-12738 tổ chức sinh nhật, tàu do Nguyễn Thanh Tân (SN 2003, ngụ phường Thới Sơn, Đồng Tháp) điều khiển, trong đó có ông S. và ông T.

Trên tàu, ông S., ông T. và một số người khác có sử dụng rượu, bia. Đến khoảng 21h30, tàu cập bến tại cầu phao dẫn vào cảng du thuyền để khách lên bờ.

Trong quá trình di chuyển từ tàu lên cầu cảng, bất ngờ ông S. và ông T. rơi xuống sông mất tích.

Nhận tin báo, Công an phường Đạo Thạnh đã phối hợp đơn vị liên quan triển khai phương tiện, lực lượng tìm kiếm 2 nạn nhân. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

z7744624164371-4ee0413d06fbe553299d764977f716b0.jpg
Tàu lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân mất tích.

#sinh nhật #tàu du lịch #Đồng Tháp #mất tích #sông Tiền #nguyên nhân vụ việc

