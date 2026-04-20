Tìm thấy thi thể hai người rơi xuống sông sau tiệc sinh nhật trên tàu ở Đồng Tháp

TPO - Ngày 20/4, thi thể của hai nạn nhân mất tích sau khi rơi xuống sông tại khu vực cầu phao dẫn vào cảng du thuyền ở Đồng Tháp vào tối 18/4 đã được lực lượng chức năng tìm thấy.

Theo đó, thi thể ông T.Q.S. (SN 1953, ngụ phường Bình Trưng, TPHCM) được phát hiện trên sông Tiền đoạn qua địa bàn xã Kim Sơn; nạn nhân còn lại là ông V.V.T. (SN 1973, ngụ phường Thới Sơn, Đồng Tháp) được tìm thấy cách vị trí xảy ra vụ việc vài chục mét.

Trước đó, tối 18/4, Công an phường Đạo Thạnh (Đồng Tháp) nhận được tin báo về vụ hai người rơi xuống sông mất tích tại khu vực Cảng du thuyền.

Khu vực cảng du thuyền nơi 2 nạn nhân rơi xuống sông.

Cụ thể, tối 18/4, một nhóm khoảng 10 người lên tàu du lịch số hiệu TG-12738 tổ chức sinh nhật, tàu do Nguyễn Thanh Tân (SN 2003, ngụ phường Thới Sơn, Đồng Tháp) điều khiển, trong đó có ông S. và ông T.

Trên tàu, ông S., ông T. và một số người khác có sử dụng rượu, bia. Đến khoảng 21h30, tàu cập bến tại cầu phao dẫn vào cảng du thuyền để khách lên bờ.

Trong quá trình di chuyển từ tàu lên cầu cảng, bất ngờ ông S. và ông T. rơi xuống sông mất tích.

Nhận tin báo, Công an phường Đạo Thạnh đã phối hợp đơn vị liên quan triển khai phương tiện, lực lượng tìm kiếm 2 nạn nhân. Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Tàu lực lượng chức năng tìm kiếm nạn nhân mất tích.

​