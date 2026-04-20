Hưởng ứng chiến dịch ‘500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ’

TPO - Phó Chủ tịch – Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Hà Thị Nga vừa ký ban hành văn bản về việc hưởng ứng Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Văn bản nêu rõ, Văn phòng Chính phủ đã ban hành Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương và các tổ chức thành viên của MTTQ Việt Nam hưởng ứng tham gia chiến dịch.

Công tác tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại phía Tây tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Hoàng Nam.



Cụ thể, cần quán triệt sâu sắc đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thiêng liêng, mang ý nghĩa nhân văn cao đẹp và cần được gắn với trách nhiệm của người đứng đầu trong tổ chức thực hiện; chủ động xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động nhằm hưởng ứng Chiến dịch “500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” (từ ngày 15/3/2026 đến ngày 27/7/2027), bảo đảm thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế của các địa phương, đơn vị.

Cùng với đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, nền tảng số nhằm lan tỏa sâu rộng ý nghĩa và mục tiêu của chiến dịch; phát huy sức mạnh tổng hợp, huy động sự chung tay của các tổ chức thành viên, sự đồng hành của doanh nghiệp, trí thức, nhà khoa học và các tầng lớp nhân dân; vận động nhân dân, nhất là các cựu chiến binh và nhân chứng lịch sử cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ, góp phần phục vụ công tác tìm kiếm và xác định danh tính liệt sĩ.

Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cũng đề nghị tăng cường công tác giám sát và phản biện xã hội đối với việc triển khai chiến dịch, nhất là việc thực hiện các chủ trương, chính sách, pháp luật liên quan đến công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; kịp thời phát hiện, kiến nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Bên cạnh đó, cần quan tâm, động viên tinh thần, ghi nhận đóng góp của các lực lượng và cá nhân đối với chiến dịch; kịp thời phát hiện, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc và nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả.