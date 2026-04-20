Xe đầu kéo tông xe máy ở Đắk Lắk, hai người tử vong tại chỗ

TPO - Vụ tai nạn giao thông giữa xe đầu kéo và xe máy trên tuyến quốc lộ 19C qua xã Xuân Lãnh (Đắk Lắk) khiến hai người tử vong tại chỗ.

Ngày 20/4, lãnh đạo UBND xã Xuân Lãnh, tỉnh Đắk Lắk xác nhận, trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng giữa xe đầu kéo và xe máy khiến 2 người tử vong.

Hiện trường vụ tai nạn.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 8h52 cùng ngày, tại Km45+350 tuyến quốc lộ 19C (đoạn qua thôn Lãnh Vân, xã Xuân Lãnh).

Thời điểm trên, tài xế B.V.M (SN 1992, trú xã Văn Hòa, tỉnh Đắk Lắk) điều khiển xe đầu kéo BKS 78H-015.27 kéo theo sơ-mi rơ-moóc 78R-009.28 lưu thông theo hướng Bắc – Nam.

Khi đến địa điểm trên, xe đầu kéo va chạm với xe máy BKS 78X1-3544 do ông Đ.V.H (SN 1960) điều khiển, chở theo bà N.T.L (SN 1963, cùng trú thôn Lãnh Trường, xã Xuân Lãnh) lưu thông theo hướng ngược lại.

Cú va chạm khiến ông H. và bà L. tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, hai phương tiện bị hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ văng ra mặt đường.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng đã có mặt phong tỏa hiện trường, điều tiết giao thông, đồng thời phối hợp điều tra nguyên nhân. Tài xế xe đầu kéo cũng được kiểm tra nồng độ cồn và chất ma túy.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.