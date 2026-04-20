Thanh Hóa: Mới nhất vụ nước giếng khoan đổi màu tím bất thường

TPO - Chính quyền xã Thạch Quảng (tỉnh Thanh Hóa) đã có văn bản yêu cầu dừng hoạt động đối với nhà máy may xuất khẩu Thạch Tượng của Công ty TNHH BOB Hà Nội vì gây ô nhiễm môi trường.

Chiều 20/4, ông Lê Huy Dương - Chủ tịch UBND xã Thạch Quảng (tỉnh Thanh Hóa) cho biết, xã vừa ban hành văn bản dừng hoạt động cơ sở gây ô nhiễm môi trường.

Nước giếng khoan của các hộ dân đổi màu tím.

Theo đó, xã Thạch Quảng yêu cầu Công ty TNHH BOB Hà Nội tạm dừng ngay hoạt động giặt là của công ty tại nhà máy may xuất khẩu Thạch Tượng để rà soát, cải tạo toàn bộ hệ thống thu gom nước thải, các công trình, công đoạn xử lý nước thải. Việc này nhằm khắc phục không để tiếp tục xảy ra hiện tượng nước thải không qua xử lý chảy tràn ra môi trường.

Ngoài việc tạm dừng hoạt động, doanh nghiệp còn phải thực hiện các biện pháp khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường; Tiếp tục phối hợp với UBND xã Thạch Quảng, các hộ dân thôn Quảng Trung có nguồn nước máy có màu, mùi lạ (có tính chất tương đồng với nước thải chưa qua xử lý của công ty), đảm bảo cung cấp nguồn nước hợp vệ sinh phục vụ sinh hoạt của các hộ dân bị ảnh hưởng cho đến khi nước giếng khoan của các hộ dân trở lại như bình thường.

"Nhà máy bị yêu cầu dừng hoạt động đến khi khắc phục hậu quả ô nhiễm môi trường xong, báo cáo Sở NN&MT và UBND xã để được khảo sát, đánh giá trước khi tiếp tục thực hiện hoạt động giặt là", ông Dương nói.

Ngành chức năng xác định nước thải từ nhà máy giặt là nguyên nhân khiến nước giếng và dòng suối đổi màu tím.

Trước đó, như Tiền Phong đưa tin, hơn 2 tuần qua, nhiều hộ dân ở thôn Quảng Trung (xã Thạch Quảng) phát hiện nước giếng khoan và con suối chảy qua địa bàn đổi sang màu tím bất thường, có mùi hôi tanh.

Tình trạng này kéo dài khiến nhiều gia đình bất an, không dám sử dụng nước giếng khoan và phải mua nước đóng bình để sinh hoạt.

UBND xã Thạch Quảng sau đó phối hợp với đơn vị liên quan lấy mẫu nước, làm rõ nguyên nhân vụ việc. Qua kiểm tra, xác định nguyên nhân do một dòng nước thải từ Công ty TNHH BOB Hà Nội ra dòng suối.

Lãnh đạo công ty gây ra sự cố cũng thừa nhận do công nhân ngủ quên nên để nguồn nước thải chảy ra môi trường. Đơn vị này đang phối hợp địa phương khắc phục sự cố môi trường và đảm bảo nguồn nước sinh hoạt cho các hộ dân ảnh hưởng.