Một phường ở Lào Cai khơi thông dự án 'lụt' tiến độ bằng hành động nhân văn

TPO - Nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án đường nối Quốc lộ 32 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, chính quyền địa phương tại Lào Cai quyết định hỗ trợ một gia đình người khuyết tật xây nhà mới (dù gia đình không thuộc diện đền bù) để lấy mặt bằng, khơi thông cho dự án.

Dự án đường nối Quốc lộ 32 với đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai có chiều dài 11,8 Km. Dự án có tổng mức đầu tư 618 tỷ đồng, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng số 1 tỉnh Lào Cai làm chủ đầu tư. Công trình khởi công từ đầu năm 2022, hiện đang chậm tiến độ. Đến thời điểm hiện tại, dự án mới thi công được 11,5/11,8 km, đạt 69,43%. Chủ đầu tư cho hay, nguyên nhân chủ yếu do công tác giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn; ngoài ra, quá trình thi công, dự án gặp rất nhiều mưa bão. Bên cạnh đó, giá, nguyên, vật liệu tăng cũng tác động đến quá trình triển khai.

Chủ đầu tư cùng địa phương bám sát công trường nhằm kịp thời tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, dự án đang được triển khai khẩn trương. Nhiều phương tiện, máy xúc, máy lu được huy động cùng hàng trăm công nhân tham gia thi công. Ông Nguyễn Văn Thông - Cán bộ kỹ thuật Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng An Việt - cho biết, đơn vị thi công gói thầu từ Km3 + 644 - Km5, hiện tiến độ đạt khoảng 70%. Nếu có mặt bằng sạch thi công nhà thầu dự kiến 30/5 sẽ xong nền đường và đến 30/6 thảm xong mặt đường.

Hai trong số nhiều công trình trong diện di dời, giải phóng mặt bằng đang được địa phương quyết liệt xử lý.

​Về giải phóng mặt bằng, ông Nguyễn Thế Nghĩa - Phó Chủ tịch UBND phường Trung Tâm, tỉnh Lào Cai chia sẻ, trong tổng số 478 tổ chức và cá nhân bị ảnh hưởng bởi dự án, riêng phường Trung Tâm có 408 hộ dân bị thu hồi đất và 69 trường hợp phải di dời nhà ở. Đến nay, cơ bản địa phương đã bàn giao mặt bằng sạch cho đơn vị thi công. Tuy nhiên, còn 3 hộ đã nhận tiền nhưng chưa bàn giao mặt bằng và 1 hộ chưa kiểm kê do cơ quan Thi hành án đang thụ lý giải quyết.

Trong số các hộ trên, hộ gia đình ông Lường Ngọc Cường có em gái là bà Lường Thị Nguyệt (ở tổ dân phố Nong, phường Trung Tâm) là hộ đặc biệt khó khăn. Gia đình có ba người bị khuyết tật, nhà thuộc diện giải toả nhưng không thuộc diện hỗ trợ, đền bù giải phóng mặt bằng. Gia đình không có đủ kinh phí để di dời, xây dựng nơi ở mới.

Địa phương linh hoạt cách làm nhằm chủ động tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án.

Ông Nghĩa cho hay: "Đối với hộ gia đình bà Lường Thị Nguyệt, địa phương lên kế hoạch xây dựng nhà tình thương. Đồng thời huy động nguồn vốn xã hội hóa xây dựng cho gia đình căn nhà mới cho ba mẹ con yên tâm sinh sống".

Ngày 18/4, UBND phường Trung Tâm đã huy động các lực lượng tham gia hỗ trợ gia đình dọn dẹp, san tạo mặt bằng, làm móng nhà mới, vận chuyển gạch, cát, xi măng để khởi công làm nhà. Ngoài ra, địa phương đã dựng lán phục vụ sinh hoạt trước mắt cho gia đình, tháo dỡ phần diện tích nằm trong phạm vi giải tỏa để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công.