Thanh Hóa chỉ đạo khẩn chi trả tiền hỗ trợ làm nhà cho 36 hộ dân miền núi

TPO - UBND tỉnh Thanh Hóa đang yêu cầu các sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục, bố trí nguồn kinh phí để chi trả tiền hỗ trợ làm nhà cho 36 hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại bản Sạy (xã Trung Thành), trước thời điểm mùa mưa bão năm nay.

Ngày 17/4, bà Nguyễn Thị Mai Phương – Phó Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa cho biết, đơn vị đang hướng dẫn chính quyền địa phương hoàn thiện hồ sơ, đồng thời tham mưu trình HĐND tỉnh cấp kinh phí để sớm chi trả tiền hỗ trợ làm nhà cho 36 hộ dân ở bản Sạy (xã Trung Thành).

“UBND tỉnh đã có tờ trình đề nghị kéo dài chương trình hỗ trợ năm 2025 sang năm 2026. Khi Nghị quyết được thông qua và nguồn kinh phí được bố trí, việc chi trả sẽ được triển khai ngay”, bà Phương thông tin.

Một góc khu tái định cư bản Sạy, xã Trung Thành (Thanh Hóa).

Liên quan đến vụ việc, ông Mai Xuân Liêm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã chỉ đạo Sở Tài chính và Văn phòng UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ với xã Trung Thành để hoàn thiện hồ sơ, trình HĐND tỉnh xem xét quyết định.

“Giải pháp bây giờ là làm sao có tiền đến sớm với dân trước mùa mưa bão. Nếu không hoàn thành, Giám đốc Sở Tài chính phải chịu trách nhiệm”, ông Liêm nhấn mạnh.

Trước đó, như báo Tiền Phong đưa tin, 36 hộ dân ở bản Sạy (xã Trung Thành) sinh sống trong khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét đã được di dời đến khu tái định cư theo dự án sắp xếp dân cư giai đoạn 2021–2025, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia dành cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Cuối năm 2023, UBND huyện Quan Hóa (cũ) và xã Trung Thành đã hoàn thiện mặt bằng khu tái định cư. Ngoài việc được giao đất, các hộ dân còn được thông báo sẽ nhận hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở: 50 triệu đồng đối với nhà sàn, 70 triệu đồng với nhà cấp 4 và 100 triệu đồng với nhà từ 2 tầng trở lên.

Chưa nhận được tiền hỗ trợ làm nhà khiến nhiều hộ dân rơi vào cảnh nợ nần.

Từ khoảng tháng 9–10/2024, các hộ dân đã chuyển đến nơi ở mới và bắt đầu ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, đến nay, khoản hỗ trợ xây dựng nhà vẫn chưa được chi trả, khiến nhiều hộ rơi vào cảnh vay mượn, nợ nần, gặp khó khăn trong sinh hoạt.

Sau khi thực hiện sắp xếp lại đơn vị hành chính, UBND xã Trung Thành đã tổng hợp ý kiến người dân và có văn bản gửi UBND tỉnh cùng các sở, ngành liên quan, đề nghị sớm giải quyết, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho các hộ dân tái định cư.