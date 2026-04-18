Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Bạn đọc

Google News

Thanh Hóa chỉ đạo khẩn chi trả tiền hỗ trợ làm nhà cho 36 hộ dân miền núi

Phạm Trường
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - UBND tỉnh Thanh Hóa đang yêu cầu các sở, ngành liên quan khẩn trương hoàn thiện thủ tục, bố trí nguồn kinh phí để chi trả tiền hỗ trợ làm nhà cho 36 hộ đồng bào dân tộc thiểu số tại bản Sạy (xã Trung Thành), trước thời điểm mùa mưa bão năm nay.

Ngày 17/4, bà Nguyễn Thị Mai Phương – Phó Giám đốc Sở Tài chính Thanh Hóa cho biết, đơn vị đang hướng dẫn chính quyền địa phương hoàn thiện hồ sơ, đồng thời tham mưu trình HĐND tỉnh cấp kinh phí để sớm chi trả tiền hỗ trợ làm nhà cho 36 hộ dân ở bản Sạy (xã Trung Thành).

“UBND tỉnh đã có tờ trình đề nghị kéo dài chương trình hỗ trợ năm 2025 sang năm 2026. Khi Nghị quyết được thông qua và nguồn kinh phí được bố trí, việc chi trả sẽ được triển khai ngay”, bà Phương thông tin.

k4.jpg
Một góc khu tái định cư bản Sạy, xã Trung Thành (Thanh Hóa).

Liên quan đến vụ việc, ông Mai Xuân Liêm – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa cũng đã chỉ đạo Sở Tài chính và Văn phòng UBND tỉnh phối hợp chặt chẽ với xã Trung Thành để hoàn thiện hồ sơ, trình HĐND tỉnh xem xét quyết định.

“Giải pháp bây giờ là làm sao có tiền đến sớm với dân trước mùa mưa bão. Nếu không hoàn thành, Giám đốc Sở Tài chính phải chịu trách nhiệm”, ông Liêm nhấn mạnh.

Trước đó, như báo Tiền Phong đưa tin, 36 hộ dân ở bản Sạy (xã Trung Thành) sinh sống trong khu vực có nguy cơ cao xảy ra sạt lở, lũ quét đã được di dời đến khu tái định cư theo dự án sắp xếp dân cư giai đoạn 2021–2025, thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia dành cho đồng bào dân tộc thiểu số.

Cuối năm 2023, UBND huyện Quan Hóa (cũ) và xã Trung Thành đã hoàn thiện mặt bằng khu tái định cư. Ngoài việc được giao đất, các hộ dân còn được thông báo sẽ nhận hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà ở: 50 triệu đồng đối với nhà sàn, 70 triệu đồng với nhà cấp 4 và 100 triệu đồng với nhà từ 2 tầng trở lên.

k2.jpg
Chưa nhận được tiền hỗ trợ làm nhà khiến nhiều hộ dân rơi vào cảnh nợ nần.

Từ khoảng tháng 9–10/2024, các hộ dân đã chuyển đến nơi ở mới và bắt đầu ổn định cuộc sống. Tuy nhiên, đến nay, khoản hỗ trợ xây dựng nhà vẫn chưa được chi trả, khiến nhiều hộ rơi vào cảnh vay mượn, nợ nần, gặp khó khăn trong sinh hoạt.

Sau khi thực hiện sắp xếp lại đơn vị hành chính, UBND xã Trung Thành đã tổng hợp ý kiến người dân và có văn bản gửi UBND tỉnh cùng các sở, ngành liên quan, đề nghị sớm giải quyết, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho các hộ dân tái định cư.

#Thanh Hóa #hỗ trợ nhà ở #dân tộc thiểu số #tái định cư #kinh phí

