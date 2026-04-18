Giữa miền quê Quảng Trị, có một nơi chữa bệnh không mất tiền

TPO - Ở thôn Phú Hưng, xã Hải Lăng (Quảng Trị) một phòng khám đặc biệt đang trở thành điểm tựa cho hàng trăm người dân nghèo. Không viện phí, không tiền thuốc, thậm chí có cả chỗ ăn ở miễn phí, Phòng khám đa khoa Thiện Lành không chỉ chữa bệnh mà còn lan tỏa tinh thần nhân ái giữa đời thường.

Từ tâm nguyện cứu người

Giữa vùng quê yên bình của xã Hải Lăng, Phòng khám đa khoa Thiện Lành được người dân nhắc đến như một “địa chỉ đỏ” về lòng nhân ái. Ít ai biết rằng, cơ sở này bắt đầu từ tâm nguyện giản dị của Đại đức Thích Liễu Bổn, mong muốn giúp đỡ những người bệnh có hoàn cảnh khó khăn.

Phòng khám được hình thành từ tâm nguyện cứu người của Đại đức Thích Liễu Bổn.

Ban đầu, đây chỉ là một cơ sở Đông y nhỏ, chuyên điều trị bằng các phương pháp y học cổ truyền như châm cứu, bấm huyệt, xoa bóp trị liệu và sử dụng thuốc thảo dược.

Những bệnh nhân tìm đến chủ yếu là người cao tuổi, người mắc bệnh mãn tính như thoái hóa khớp, đau thần kinh tọa, di chứng tai biến… Nhiều trường hợp đã đi chữa trị nhiều nơi không khỏi, khi đến đây mới có chuyển biến tích cực.

Tháng 3/2025, cơ sở được Sở Y tế cấp phép nâng cấp thành phòng khám đa khoa với quy mô 22 phòng chuyên môn và 9 khoa điều trị, bao gồm Nội, Ngoại, Y học cổ truyền, Vật lý trị liệu, Chẩn đoán hình ảnh… Hệ thống trang thiết bị cũng được đầu tư đồng bộ với máy X-quang, siêu âm, điện tim và các thiết bị phục hồi chức năng hiện đại.

Nhiều người nghèo đã được chữa lành mà không mất tiền nhờ phòng khám Thiện Lành.

Tổng kinh phí xây dựng và hoàn thiện phòng khám lên tới khoảng 15 tỷ đồng, chủ yếu từ nguồn xã hội hóa, do các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đóng góp. Đến nay, phòng khám có 45 cán bộ, nhân viên, trong đó có 17 bác sĩ giàu kinh nghiệm.

Đại đức Thích Liễu Bổn chia sẻ, mô hình hoạt động của phòng khám hoàn toàn dựa trên tinh thần thiện nguyện. “Chúng tôi miễn phí 100% từ khám bệnh đến cấp phát thuốc. Mong muốn lớn nhất là giúp bà con, nhất là người nghèo, người ở vùng sâu, vùng xa có cơ hội được chữa bệnh một cách đầy đủ và tử tế” - vị đại đức nói.

Điểm tựa của người nghèo

Mỗi ngày, Phòng khám đa khoa Thiện Lành đón từ 70 đến 100 lượt bệnh nhân. Tại đây, mọi chi phí từ khám bệnh, xét nghiệm đến thuốc men đều được hỗ trợ hoàn toàn. Đặc biệt, với những bệnh nhân ở xa hoặc cần điều trị dài ngày, phòng khám bố trí 8 phòng lưu trú miễn phí, kèm theo hỗ trợ ăn uống. Điều này giúp nhiều người nghèo có thể yên tâm điều trị mà không còn lo gánh nặng chi phí.

Nhiều y bác sĩ làm việc tại đây chỉ vì yêu nghề và muốn cống hiến.

Trường hợp của bà Phan Thị Hồng (xã Hải Lăng) là một minh chứng rõ nét. Sau nhiều năm sống chung với bệnh thoái hóa khớp gối, đi lại khó khăn, bà đã tìm đến phòng khám trong tình trạng bệnh nặng. Chỉ sau 15 ngày điều trị bằng châm cứu kết hợp phục hồi chức năng, sức khỏe của bà cải thiện rõ rệt.

“Tôi từng chữa ở nhiều nơi, tốn kém mà bệnh cứ tái phát. Đến đây, vừa được chữa bệnh miễn phí, vừa được chăm sóc tận tình, tôi thấy nhẹ cả người” - bà Hồng xúc động nói.

Tương tự, ông Lê Thế Sắc (xã Mỹ Thủy) từng mất ngủ kéo dài nhiều năm. Sau thời gian điều trị tại phòng khám, ông đã tìm lại được giấc ngủ bình thường. Không giấu được sự xúc động, ông chia sẻ rằng điều quý giá nhất không chỉ là sức khỏe được cải thiện, mà còn là sự quan tâm, sẻ chia từ đội ngũ y bác sĩ.

Những “thầy thuốc của lòng trắc ẩn”

Một trong những điều đặc biệt làm nên sức sống của Phòng khám đa khoa Thiện Lành chính là đội ngũ nhân lực. Tại đây, phần lớn y bác sĩ làm việc trên tinh thần tự nguyện, không đặt nặng thu nhập.

Phòng khám được trang bị nhiều thiết bị, máy móc hiện đại nhờ những tấm lòng hảo tâm.

Nhiều người là bác sĩ chuyên khoa II, thầy thuốc ưu tú đã nghỉ hưu từ các bệnh viện lớn. Cũng có những điều dưỡng trẻ, mang trong mình nhiệt huyết và mong muốn được cống hiến cho cộng đồng.

Lương y đa khoa Dương Văn Cư cho biết, ông đến đây làm việc hoàn toàn vì mong muốn được giúp đỡ người bệnh. “Chúng tôi chỉ nhận hỗ trợ chi phí đi lại, còn lại là làm vì cái tâm. Niềm vui lớn nhất là thấy bệnh nhân khỏe lại” - ông nói.

Thầy thuốc ưu tú, bác sĩ chuyên khoa II Võ Thanh Tâm, nguyên Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong (cũ), sau khi nghỉ hưu cũng tình nguyện tham gia công tác khám chữa bệnh tại đây. Với ông, đây không chỉ là công việc, mà còn là cách để tiếp tục cống hiến sau nhiều năm làm nghề.

Theo bác sĩ Tâm, thời gian tới, phòng khám sẽ mời thêm các chuyên gia từ tuyến Trung ương về hỗ trợ chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng điều trị và giảm tải cho bệnh viện tuyến trên.

Phòng khám đa khoa Thiện Lành còn là nơi lan tỏa sự tử tế.

Không chỉ là nơi chữa lành những tổn thương về thể chất, Phòng khám đa khoa Thiện Lành còn là nơi lan tỏa sự tử tế, nơi mỗi bệnh nhân đều được chăm sóc bằng sự chân thành và lòng trắc ẩn.

Giữa nhịp sống còn nhiều khó khăn, sự hiện diện của một phòng khám “0 đồng” như thế chính là minh chứng cho sức mạnh của tình người.