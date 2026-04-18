Người dân liên tiếp cảm ơn CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng vì hành động nhân văn

Thái Lâm
TPO - Liên tiếp được hỗ trợ kịp thời trong các tình huống nguy cấp và giúp tìm lại tài sản đánh rơi, người dân đã gửi 2 thư cảm ơn đến lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an tỉnh Lâm Đồng.

Ngày 17/4, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết: Đơn vị vừa nhận được 2 thư cảm ơn của anh Lộc Văn Luận (trú xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng) và anh Nguyễn Hữu Đạt (trú xã Ea Ninh, tỉnh Đắk Lắk) gửi đến lực lượng CSGT.

Thư cảm ơn của anh Luận (chồng chị Thuận) viết, gửi đến lực lượng CSGT Lâm Đồng.

Theo nội dung thư cảm ơn của anh Lộc Văn Luận, ngày 31/3, trong quá trình tuần tra và kiểm soát giao thông, tổ công tác thuộc Đội CSGT số 6 phát hiện chị Hà Thị Thuận (vợ anh) điều khiển xe máy có biểu hiện chóng mặt, tức ngực và khó thở. Nghi bị đột quỵ, các cán bộ chiến sĩ CSGT đã nhanh chóng sử dụng xe đặc chủng đưa chị Thuận đến Trung tâm Y tế xã Quảng Sơn cấp cứu. Nhờ được hỗ trợ kịp thời, chị Thuận qua cơn nguy kịch.

Trong khi đó, bức thư của anh Nguyễn Hữu Đạt viết gửi Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng thì cho biết, ngày 25/3, khi tuần tra trên tuyến, tổ công tác Đội CSGT số 6 nhặt được một ví da của anh, bên trong có tiền mặt, giấy tờ tùy thân và điện thoại iPhone 11. Sau đó, lực lượng CSGT đã chủ động xác minh, liên hệ và trao trả đầy đủ tài sản cho anh Đạt. Anh Đạt cho biết "rất cảm kích" trước việc làm nhân văn và ý nghĩa của các cán bộ chiến sĩ CSGT.

Thư cảm ơn của anh Nguyễn Hữu Đạt gửi đến lực lượng CSGT Lâm Đồng.

Theo lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Lâm Đồng, những hành động kịp thời, thiết thực của cán bộ chiến sĩ không chỉ giúp người dân vượt qua tình huống nguy hiểm mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp của lực lượng Công an nhân dân.

#Lâm Đồng #cấp cứu #trao trả tài sản #hình ảnh đẹp #công an #cảnh sát giao thông

