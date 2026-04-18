Dân khổ vì bụi bặm, lầy lội do dự án nâng cấp đê biển làm mãi không xong

TPO - Dự án nâng cấp đê biển Đông tại Cà Mau có tổng vốn hơn 280 tỷ đồng, nhưng chỉ còn 2km làm mãi không xong, người dân khu vực dự án đi qua hằng ngày phải sống trong cảnh nắng bụi, mưa lầy.

Dự án nâng cấp đê biển Đông, đoạn qua xã Đông Hải và Long Điền, tỉnh Cà Mau dài hơn 12km, có tổng mức đầu tư hơn 280 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành năm 2023. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn gần 2km chưa hoàn thành. Dự án dở dang kéo dài khiến người dân dọc tuyến bức xúc vì đường lầy lội mùa mưa, bụi bặm mùa nắng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt và đi lại.

Người dân phản ánh, đơn vị thi công chỉ làm việc theo kiểu 'cầm chừng'.

Ban Quản lý dự án công trình nông nghiệp tỉnh Cà Mau (chủ đầu tư) lý giải, dự án kéo dài do quá trình triển khai gặp nhiều khó khăn, đặc biệt vướng mặt bằng của các hộ dân thuộc xã Đông Hải và Long Điền.

Đến nay, dự án đã hoàn thành thảm nhựa hơn 10km, còn lại gần 2km ( thuộc địa phận xã Đông Hải và xã Long Điền) đang dở dang. Cuối năm 2025, chính quyền địa phương đã tổ chức bảo vệ thi công, song mưa kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ.

Theo người dân, công trình chậm tiến độ đã kéo dài nhiều năm qua. Không chỉ việc đi lại bị cản trở, hoạt động sản xuất, vận chuyển hàng hóa của người dân cũng bị ảnh hưởng. Trong khi đây là khu vực ven biển, thường xuyên chịu tác động của thời tiết cực đoan.

Chị Sơn Kim Thoa (xã Đông Hải) cho biết, hoạt động buôn bán của gia đình bị ảnh hưởng nặng nề do lượng khách giảm mạnh. “Trước đây mỗi ngày bán được 300.000–400.000 đồng, giờ chỉ còn vài chục nghìn đồng vì đường khó đi, bụi bẩn, nên ít người qua lại”, chị nói. Ngoài ra, bụi từ công trình thường xuyên bay vào nhà, gây mất vệ sinh và ảnh hưởng sức khỏe.

Tương tự, ông Trịnh Văn Khởi cùng ở xã Đông Hải cho biết, việc đi lại của người dân, đặc biệt là học sinh, gặp rất nhiều trở ngại. “Mùa mưa thì lầy lội, xe cộ dễ chết máy, còn học sinh đi học té ngã thường xuyên. Có đoạn đường phải đi vòng vì không thể lưu thông”, ông Khởi nói, và bày tỏ mong muốn công trình sớm hoàn thành để ổn định cuộc sống.

Ông Nguyễn Đức Tâm – Phó Ban Quản lý dự án công trình nông nghiệp tỉnh Cà Mau chia sẻ: “Dự án đã được tỉnh gia hạn đến cuối năm 2026, nhưng tiến độ chung thì Ban quản lý dự án sẽ đôn đốc nhà thầu triển khai sớm để quyết tâm từ nay đến tháng 9 sẽ hoàn thành xong toàn tuyến”.