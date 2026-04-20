Mô hình ‘Ngân hàng đất’ chưa có tiền lệ ở Cà Mau bị thất bại

TPO - Từng được kỳ vọng sẽ tận thu bùn đất nạo vét kênh rạch để dùng thay cát san lấp công trình, nhưng sau 8 năm xong mặt bằng, ngân hàng đất tại Cà Mau vẫn để hoang, chưa một xe đất nào được đưa về đây.

Từ nhu cầu tìm nguồn vật liệu san lấp để thay cát ngày càng khan hiếm và đắt đỏ, từ năm 2016-2018, tỉnh Cà Mau triển khai thí điểm mô hình ngân hàng đất của Hà Lan đang làm. Với mô hình này, ngân hàng đất là khu bãi chứa bùn tận thu từ nạo vét kênh, rạch, sau đó bùn được xử lý để dùng làm vật liệu san lấp thay cát sông.

Khu ‘Ngân hàng đất’ đã đầu tư hơn 26 tỷ đồng, sau 8 năm vẫn bỏ hoang.

Cuối năm 2017, khu vực mặt bằng ngân hàng đất hoàn tất giải phóng mặt bằng và bàn giao cho Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (nay là Sở Nông nghiệp và Môi trường Cà Mau) quản lý. Đến tháng 8/2018, ngân hàng đất hoàn thành các hạng mục với tổng kinh phí hơn 26,6 tỷ đồng, sau đó khu đất được giao cho Trung tâm Quản lý, Khai thác Công trình Thủy lợi tỉnh Cà Mau vận hành.

Sau 8 năm hình thành, khu đất rộng 11ha tại xã Cái Nước của ngân hàng đất vẫn chỉ đầm nước bỏ hoang.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Cà Mau cho biết, sau 8 năm hoàn thành, tới nay ngân hàng chưa tiếp nhận xe đất nào, dù hạ tầng và nhu cầu đều có, nhưng mô hình ngân hàng đất chưa có tiền lệ, chưa có quy định để vận hành. Do đó, đề án cho vận hành 'ngân hàng đất' phải vừa làm vừa nghiên cứu.

Từ khi được bàn giao quản lý (năm 2018) tới nay, đơn vị quản lý ngân hàng đất đã nhiều lần xây dựng đề án, nhưng mỗi lần trình lên cấp thẩm quyền đều gặp vướng mắc về cơ chế, phải điều chỉnh, bổ sung và làm lại từ đầu.

Trong các phương án vận hành ngân hàng đất được tính tới, có phương án đối tác công - tư (PPP) được đề xuất, nhưng không thể triển khai do không đáp ứng điều kiện tổng mức đầu tư tối thiểu theo quy định. Phương án đấu thầu lựa chọn đơn vị khai thác ngân hàng đất cũng không được do các bộ, ngành trung ương chưa có hướng dẫn cụ thể.

Để tháo gỡ, cuối năm 2023, tỉnh Cà Mau đã phải đổi tên ngân hàng đất thành "bãi vật tư", nhưng lại vướng vì thiếu cơ sở định giá và chưa có chứng thư giá cho thuê bãi.

Lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Cà Mau cho biết, đề án về vận hành "bãi vật tư" trên đang được thẩm định, dự kiến theo mô hình hợp tác công - tư, trong đó vốn nhà nước 60%, vốn tư nhân 40%. Phương án này đang được trình cấp thẩm quyền và chờ phê duyệt.

Tân Lộc
#ngân hàng đất #Cà Mau #vướng mắc pháp lý #dự án bỏ hoang #bãi vật tư #pháp lý đất đai #khai thác đất

