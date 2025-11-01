Ngân hàng ồ ạt rao bán, phát mãi nhà đất dịp cuối năm

TPO - Hàng loạt chi nhánh ngân hàng ở khu vực phía Nam ồ ạt rao bán nhiều lô đất ở các phường tại TPHCM, Tây Ninh, Huế… để thu hồi tài sản đảm bảo.

Ồ ạt rao bán

Agribank chi nhánh 9 vừa ra thông báo bán đấu giá 3 bất động sản thế chấp tại TPHCM với tổng giá khởi điểm 220 tỷ đồng. Cả 3 lô đất đều là đất ở đô thị, sử dụng lâu dài, từng là tài sản của một doanh nghiệp may mặc.

Ngoài ra, chi nhánh này còn rao bán 17 quyền sử dụng đất khác tại xã Minh Thạnh, TPHCM (trước đây thuộc Bình Dương) với tổng diện tích hơn 132 ha với giá khởi điểm gần 690 tỷ đồng.

Nhiều ngân hàng đang rao bán hàng loạt lô đất.

Agribank chi nhánh TPHCM cũng rao bán khoản nợ trị giá hơn 92 tỷ đồng của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nông nghiệp Tara. Tài sản đảm bảo cho khoản vay này bao gồm 3 lô đất (mỗi lô khoảng 1.000 m2) tại xã Xuân Thới Đông, Hóc Môn và một căn hộ diện tích 166 m2 tại tầng 28, tòa Landmark 81 thuộc dự án Khu phức hợp Tân Cảng Sài Gòn (phường Thạnh Mỹ Tây, TPHCM)

BIDV chi nhánh Hóc Môn vừa thông báo đấu giá tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền tại địa chỉ 90B quốc lộ 22, phường Trung Mỹ Tây, TPHCM.

Theo công bố, lô đất có diện tích hơn 3.871 m2, được quy hoạch làm đất cơ sở sản xuất kinh doanh với thời hạn sử dụng 50 năm, tính từ ngày 11/8/2010. Giá khởi điểm cho lần đấu giá này gần 149 tỷ đồng, thấp hơn gần 52 tỷ đồng so với mức giá được đưa ra trong phiên đấu giá hồi cuối tháng 6/2025. Người tham gia cần đặt trước số tiền hơn 7,4 tỷ đồng.

BIDV chi nhánh Huế phát đi thông báo bán đấu giá toàn bộ khoản nợ của nhóm khách hàng gồm Công ty TNHH Thanh Trang, Công ty TNHH MTV Nước giải khát Việt Trang và Công ty TNHH MTV Hoàng Lan.

Khoản nợ được rao bán bao gồm cả dư nợ gốc, lãi và chi phí phát sinh. Tính đến ngày 24/9, tổng giá trị ghi sổ đạt gần 211 tỷ đồng, trong đó dư nợ gốc hơn 123 tỷ đồng, còn lại hơn 87 tỷ đồng là tiền lãi.

Để đảm bảo cho khoản vay, nhóm khách hàng này thế chấp nhiều bất động sản tại Huế, gồm khu đất 29 Đội Cung (517 m2), khu đất 72 - 74 Bến Nghé (275 m2) và khu đất 47 Xuân Thủy (110 m2). Ngoài ra, tài sản bảo đảm còn có một xe ô tô thuộc sở hữu của Công ty TNHH Thanh Trang.

Tại Tây Ninh, VietinBank chi nhánh Tây Ninh đang phối hợp cùng Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Đông tiến hành các thủ tục bán đấu giá công khai khoản nợ của nhóm 3 khách hàng, gồm Công ty TNHH Hồng Liên Tây Ninh, bà Nguyễn Thu Thảo và ông Huỳnh Hữu Nghĩa. Tài sản bảo đảm cho khoản vay là 7 bất động sản tại Tây Ninh, với tổng giá trị gần 34 tỷ đồng.

Vietinbank chi nhánh 12 TPHCM rao bán đấu giá quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại thửa đất số 248, 265, 278 của tờ bản đồ số 145 tại địa chỉ thị trấn Ngãi Giao, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là xã Ngãi Giao, TPHCM). Giá khởi điểm của lô đất hơn 10 tỷ đồng.

Phòng giao dịch Tân Thuận của Sacombank rao đấu giá thửa đất số 575, tờ bản đồ số 15, tọa lạc tại phường Long Bình, TPHCM. Giá bán là 27 tỷ đồng. Theo mô tả, diện tích đất hơn 1.232 m2. Mục đích sử dụng đất ở gần 984 m2, đất trồng cây lâu năm 249 m2. Thời hạn sử dụng đất ở là lâu dài, đất trồng cây lâu năm đến ngày 13/4/2060.

Vietcombank chi nhánh Phú Nhuận thông báo bán đấu giá tài sản bảo đảm là bất động sản tại số 490 Gia Phú, phường Bình Tiên, TPHCM. Lô đất này có diện tích 46,5 m2, trong đó diện tích đất nằm ngoài lộ giới 28,21 m2, diện tích đất nằm trong lộ giới 18,29 m2. Giá chào bán hơn 7 tỷ đồng, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Cần cách tiếp cận mới

Hồi cuối tháng 6, Quốc hội đã thông qua Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng. Theo đó, tổ chức tín dụng được quyền thu giữ tài sản đảm bảo nhưng song tài sản đảm bảo được thu giữ phải đáp ứng điều kiện theo quy định của Chính phủ.

Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, ngân hàng được thu giữ tài sản đảm bảo là bất động sản nhưng sẽ khó triển khai các bước tiếp theo. Ông Võ Hồng Thắng - Phó tổng giám đốc KDRA Group cho biết, việc thu giữ tài sản đảm bảo không phải lúc nào cũng là giải pháp tối ưu.

Chúng ta cần cách tiếp cận mới là thu hồi được nợ.

Trong bối cảnh thị trường còn nhiều bất ổn, điều này có thể trở thành gánh nặng cho ngân hàng nếu không đi kèm các giải pháp xử lý hiệu quả. Không ít trường hợp tài sản bị thu giữ là dự án bất động sản dở dang, pháp lý chưa hoàn chỉnh, khiến ngân hàng không thể bán đấu giá hay tái phát triển. Chi phí duy tu, bảo quản tăng cao, trong khi tài sản nằm “trùm mền”, gây lãng phí và rủi ro tài chính.

“Ngân hàng không có nghiệp vụ triển khai pháp lý dự án, dẫn đến việc kéo dài thời gian, gây lãng phí. Những dự án đang xây dựng dở dang, làm tốn thêm ngân sách, chi phí bảo trì bảo dưỡng, xuống cấp giảm giá trị vì bị bỏ hoang, gây lãng phí nguồn lực”, ông Thắng nói.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) đánh giá, tình trạng nợ xấu bất động sản đang ngày càng phức tạp, ảnh hưởng lớn đến sự ổn định của thị trường tài chính và sức khỏe doanh nghiệp. Nếu không có giải pháp tổng thể và mang tính đột phá, hàng loạt dự án dở dang sẽ tiếp tục “đắp chiếu”, kéo theo hệ lụy dây chuyền đến ngân hàng, nhà đầu tư và người lao động.

Xử lý nợ xấu không chỉ là thu hồi nợ mà còn là cơ hội để phục hồi thị trường. Chính phủ cần xem xét ban hành cơ chế đặc thù nhằm xử lý nợ xấu một cách quyết liệt, đồng bộ. Chúng ta cần cách tiếp cận mới là thu hồi được nợ, khôi phục được dự án, cứu được doanh nghiệp và giữ được việc làm cho người lao động.