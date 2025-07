Lý do nợ xấu giảm giá liên tục rao bán vẫn bất thành

Nhiều lần rao bán nợ xấu nghìn tỷ

Công ty Quản lý Tài sản (VAMC) vừa có thông báo bán đấu giá khoản nợ xấu của Công ty TNHH Du lịch Nam Biển Đông, với giá khởi điểm hơn 411 tỷ đồng.

Đây là lần thứ 9 VAMC rao bán khoản nợ này sau 8 lần chào bán không thành công trước đó. Năm 2024, khoản nợ này từng được chào bán lần đầu với giá gần 1.000 tỷ đồng và liên tục giảm giá 8 lần sau đó nhưng vẫn ế ẩm.

Khoản nợ này được VAMC mua theo giá trị thị trường từ Ngân hàng Sacombank.

Tài sản bảo đảm của khoản nợ là quyền sử dụng đất có diện tích hơn 12.000 m2 (đất cơ sở sản xuất kinh doanh, thời hạn sử dụng đến ngày 29/10/2053) tại phường Thắng Tam, TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (nay là TP HCM).

Trước đó, VAMC cũng thông báo đấu giá khoản nợ xấu của nhóm khách hàng gồm Công ty cổ phần Bệnh viện quốc tế Phúc An Khang và Công ty TNHH Đá Xây dựng Bình Dương, với giá khởi điểm hơn 175 tỷ đồng.

VAMC rao bán nhiều khoản nợ "khủng" nhưng ế ẩm.

Phiên đấu giá dự kiến tổ chức vào 30/7 tới. Khoản nợ cũng từng nhiều lần được đưa ra đấu giá nhưng chưa thành công. Thậm chí, năm 2021, khoản nợ này từng được định giá tạm tính hơn 2.270 tỷ đồng, bao gồm cả gốc và lãi.

Khoản nợ trên được VAMC mua lại từ Ngân hàng Sacombank theo hợp đồng ký từ năm 2021. Tài sản đảm bảo chủ yếu là bất động sản nằm tại TPHCM và Bình Dương.

Khoản nợ của Bệnh viện quốc tế Phúc An Khang được thế chấp bằng quyền sử dụng hơn 8.000 m2 đất thuê và quyền sở hữu công trình xây dựng tại Khu công nghiệp Đồng An, phường Bình Hòa, TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương (nay là TPHCM)...

Đối với khoản nợ của Công ty TNHH Đá Xây dựng Bình Dương, tài sản đảm bảo là quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở với tổng diện tích hơn 500 m2 tại phường 3, quận 5, TPHCM. Đây cũng là tài sản thuộc quyền sở hữu của ông Diệp Văn Phát và bà Lê Thị Mỹ.

Bệnh viện quốc tế Phúc An Khang có địa chỉ tại số 800 đường Đồng Văn Cống, TP. Thủ Đức (trước đây là quận 2, TPHCM), được chuyển đổi công năng từ dự án chung cư Thái Bình Plaza. Đây là khu phức hợp gồm 5 block, cao 20 tầng với hơn 360 căn hộ.

Nợ xấu gia tăng

Báo cáo gửi Quốc hội hồi đầu tháng 4 của Ngân hàng Nhà nước cho biết, tính đến tháng 2, tỷ lệ nợ xấu nội bảng (không bao gồm 5 ngân hàng: MBV, GPBank, VCBNeo, Vikki Bank, SCB) ở mức 1,88% tổng dư nợ.

Báo cáo cập nhật chất lượng tài sản ngành ngân hàng hồi quý I từ Công ty Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cho thấy, nợ xấu nội bảng từ các khoản cho vay khách hàng của 27 ngân hàng niêm yết tăng hơn 37.000 tỷ đồng, sau khi đã giảm hơn 25.000 tỷ đồng vào quý trước đó, tương ứng mức tăng 16% so với quý liền kề.

Qua đó, quy mô nợ xấu nội bảng cuối quý I tăng lên mức hơn 265.000 tỷ đồng, tương ứng với tỷ lệ nợ xấu là 2,16%. Mặc dù tỷ lệ này tăng mạnh so với tỷ lệ 1,92% của quý IV/2024, nhưng mức này vẫn thấp hơn mức đỉnh 2,26% vào quý III/2024.

Cũng theo VDSC, các ngân hàng niêm yết đã xử lýrủi ro tín dụng (xóa nợ xấu nội bảng) khoảng 27.000 tỷ đồng trong quý I năm nay (so với 36.000 tỷ đồng của quý IV/2024). Như vậy, nợ xấu hình thành ròng (mức tăng trước khi xử lý rủi ro) trong quý I là 64.500 tỷ đồng, xấp xỉ 0,53% quy mô cho vay khách hàng và tăng mạnh so với mức gần 11.000 tỷ đồng quý trước.

Nợ xấu hình thành ròng tính riêng cho nhóm ngân hàng (không bao gồm công ty tài chính) là 57.500 tỷ đồng. Trong khi nợ xấu phát sinh mới tại các ngân hàng thương mại cổ phần đến từ các khoản vay mua bất động sản của khách hàng cá nhân tại các dự án chậm bàn giao do vướng mắc pháp lý.