Diễn biến mới nhất về con đường hơn 260 tỷ đồng tại Huế ‘đứt đoạn’

TPO - Sau thời gian dài “đứt đoạn” do vướng giải phóng mặt bằng, hộ dân cuối cùng trên tuyến dự án đường đi bộ ven sông Như Ý (TP. Huế) đã chấp thuận bàn giao mặt bằng, tạo điều kiện để công trình hơn 260 tỷ đồng thi công trở lại và hoàn thiện đồng bộ.

Ngày 19/4, thông tin từ Ban QLDA Đầu tư xây dựng khu vực 1 TP. Huế cho biết, hộ dân cuối cùng tại số 55 Nguyễn Lộ Trạch (phường Vỹ Dạ) đã đồng ý bàn giao phần mặt bằng còn vướng, tạo điều kiện để nhà thầu tiếp tục thi công dự án đường đi bộ và kè ven sông Như Ý, với tổng mức đầu tư hơn 267 tỷ đồng.

Dự án đường đi bộ, kè ven sông Như Ý (TP. Huế) triển khai gần 3 năm nhưng chậm hoàn thành dứt điểm.

Diễn biến mới này xuất hiện sau khi báo Tiền Phong phản ánh tình trạng tuyến đường đi bộ ven sông Như Ý chưa thể thông tuyến dù đã triển khai gần 3 năm, do vướng giải phóng mặt bằng tại một số điểm giữa tuyến.

Ngay khi đạt được sự đồng thuận, chính quyền phường Vỹ Dạ phối hợp lực lượng chức năng hỗ trợ người dân tháo dỡ nhà ở, công trình phụ trợ, tiếp nhận và bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công. Đây là hộ dân cuối cùng trong tổng số 19 hộ bị ảnh hưởng bởi dự án.

Dự án vướng "điểm nghẽn" của một hộ dân chậm thống nhất bàn giao mặt bằng, ảnh hưởng tiến độ công trình.

Trước đó, đoạn mặt bằng dài hơn 20 m tại vị trí này chưa được bàn giao khiến công trình bị gián đoạn. Dù phương án bồi thường đã được phê duyệt từ năm 2023, việc triển khai kéo dài do hộ dân chưa thống nhất nhận tiền và di dời. Nhà thầu buộc phải rào chắn khu vực này, thi công các đoạn còn lại, khiến tuyến đường không thể thông suốt.

Sau nhiều lần gặp gỡ, đối thoại và vận động, gia đình bị ảnh hưởng đã đồng thuận tháo dỡ công trình, di dời tài sản theo quy định, qua đó gỡ “điểm nghẽn” cuối cùng của dự án.

Công trình bờ kè và đường đi bộ ven sông Như Ý thuộc dự án Cải thiện môi trường nước TP. Huế, khởi công tháng 7/2023. Tuyến dài hơn 1,6 km, nối từ Đập Đá cạnh sông Hương đến cầu Vân Dương, đi qua địa bàn hai phường Thuận Hóa và Vỹ Dạ.

Sau khi người dân thống nhất bàn giao mặt bằng, đơn vị thi công tiếp tục triển khai hoàn thiện tuyến đường, kè để xóa "điểm nghẽn" toàn tuyến.

Theo thiết kế, tuyến đường được lát đá granite, lắp lan can thép không gỉ sơn tĩnh điện, bố trí cây xanh và 11 bến nước dọc tuyến. Công trình còn có bãi đỗ xe rộng hơn 1.300 m2 gần khu vực Đập Đá và cầu vòm dài 36 m bắc qua hói Phát Lát.

Theo kế hoạch ban đầu, dự án hoàn thành vào tháng 6/2024, nhưng tiến độ kéo dài do vướng mặt bằng và một số nguyên nhân khác. Trong khi hai đầu tuyến đã cơ bản hoàn thiện, phần giữa tuyến vẫn “đứt đoạn”, khiến công trình chưa phát huy trọn vẹn hiệu quả. Việc bàn giao phần mặt bằng cuối cùng được kỳ vọng giúp tuyến đường sớm hoàn thành thi công, thông tuyến trong thời gian tới.