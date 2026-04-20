Thanh tra kiến nghị thu hồi nhiều dự án khai thác khoáng sản tại Hải Phòng

Minh Đức
TPO - Thanh tra Chính phủ (TTCP) vừa ra thông báo thanh tra về công tác quản lý thăm dò, khảo sát, quy hoạch, cấp phép, khai thác và vận chuyển khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh Hải Dương (cũ), nay thuộc Hải Phòng. Quá trình thanh tra phát hiện hàng loạt vi phạm, đồng thời kiến nghị thu hồi, xử lý nghiêm nhiều dự án khai thác khoáng sản.

Tàu khai thác cát trái phép bị lực lượng chức năng phát hiện trên địa bàn tỉnh Hải Dương năm 2023. Ảnh: CA. Hải Dương.

Thông báo kết luận do Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Lê Tiến Đạt ký ban hành đã chỉ rõ những vi phạm, đồng thời kiến nghị thu hồi, xử lý nghiêm nhiều dự án khai thác khoáng sản.

Cụ thể, theo kết luận, cuối năm 2018, UBND tỉnh Hải Dương (cũ) đã gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản cho Công ty TNHH MTV Thương mại Tân Thành tại mỏ đất đồi Ngang Vọng (TP Chí Linh cũ) không đúng quy định của Luật Khoáng sản.

Đáng chú ý, quá trình thanh tra phát hiện địa phương này đã cấp 2 giấy phép khai thác khoáng sản vào khu vực cấm hoạt động khoáng sản nhưng không báo cáo Thủ tướng Chính phủ theo quy định, gồm: Dự án khai thác tại phường Phả Lại (TP Chí Linh cũ) của Công ty CP Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Minh Hằng và Dự án mỏ đất sét trắng tại phường Cộng Hòa (TP Chí Linh cũ) của Công ty CP Đầu tư Phát triển Thương mại Tân Thành Long.

Không chỉ phát hiện khâu cấp phép chưa đúng quy định, TTCP còn chỉ rõ tình trạng khai thác vượt công suất, không tuân thủ thiết kế mỏ đã được phê duyệt, thậm chí khai thác ra ngoài ranh giới cấp phép.

Bên cạnh đó, nhiều doanh nghiệp chưa hoàn thành nghĩa vụ tài chính nên không thể thực hiện thủ tục đóng cửa mỏ theo quy định. Sau khi Nghị định số 10/2025 có hiệu lực, vướng mắc này phần nào được tháo gỡ, tuy nhiên đến nay vẫn còn 3 khu vực đang hoàn thiện hồ sơ và 4 khu vực chưa thực hiện thủ tục đóng cửa mỏ.

Từ các sai phạm nêu trên, TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo UBND TP Hải Phòng tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tập thể, cá nhân liên quan qua các thời kỳ; đồng thời xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý.

Đặc biệt, cơ quan thanh tra đề nghị chấm dứt đầu tư, thu hồi giấy phép khai thác đối với dự án mỏ đất đồi Ngang Vọng của Công ty TNHH MTV Thương mại Tân Thành. Đồng thời, yêu cầu xử lý nghiêm hai dự án của Công ty Minh Hằng và Công ty Tân Thành Long do được cấp phép khai thác trong khu vực cấm.

TTCP nhấn mạnh, trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự, cần chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra để xử lý theo đúng quy định.

