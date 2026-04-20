Tàu 'ma' che vải bịt bùng, hút và đãi trộm khoáng sản trên sông Chảy

TPO - Hàng ngày, tiếng máy nổ chát chúa, khói đen bốc lên từ tàu tự chế, không biển số náo động cả lòng sông Chảy (địa bàn giáp ranh xã Chí Đám, Phú Thọ và xã Thác Bà, Lào Cai). Sau nhiều ngày, phóng viên ghi lại hình ảnh phía sau những tấm vải bịt bùng bao bọc quanh tàu.
Sau nhiều giờ ghi nhận, phóng viên ghi được hình ảnh phía trong tàu, có máy hút công suất lớn, bể sàng lọc...
Thấy chúng tôi ghi hình, nhóm người trên tàu lập tức buông rèm che kín
Trao đổi với phóng viên, đại diện Công an xã Chí Đám (Phú Thọ) cho hay, khu vực hoạt động của nhóm đối tượng ở giữa lòng sông, giáp ranh giữa các địa phương để thu thập chứng cứ và phối hợp với các xã lân cận để xử lý. Một vị đại diện UBND xã Thác Bà (Lào Cai) cũng cho hay, cơ quan này đang phối hợp với các xã lân cận để có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng này.