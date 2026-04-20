Tàu 'ma' che vải bịt bùng, hút và đãi trộm khoáng sản trên sông Chảy

Đức Anh

TPO - Hàng ngày, tiếng máy nổ chát chúa, khói đen bốc lên từ tàu tự chế, không biển số náo động cả lòng sông Chảy (địa bàn giáp ranh xã Chí Đám, Phú Thọ và xã Thác Bà, Lào Cai). Sau nhiều ngày, phóng viên ghi lại hình ảnh phía sau những tấm vải bịt bùng bao bọc quanh tàu.

Clip toàn cảnh hoạt động của 2 tàu "ma" trên sông Chảy
Khu vực sông Chảy địa phận qua xóm Đông Dương xã Chí Đám (Phú Thọ) và xã Thác Bà (Lào Cai).
Ghi nhận của phóng viên những ngày 31/3, 9/4 cho thấy, cạnh Km13, Tỉnh lộ 322, dưới lòng sông Chảy xuất hiện hai tàu trang bị máy hút công suất lớn hút khoáng sản﻿ từ lòng sông để sàng lọc. Đây là tàu tự chế, không biển số, không khác gì tàu "ma".
Tiếng máy nổ xình xịch phát ra từ tàu này náo động cả khúc sông
Con tàu tự chế được trang bị mái che và bạt đen che kín xung quanh
Sau nhiều giờ ghi nhận, phóng viên ghi được hình ảnh phía trong tàu, có máy hút công suất lớn, bể sàng lọc...
Thấy chúng tôi ghi hình, nhóm người trên tàu lập tức buông rèm che kín
Và rời đi ngay sau đó. Theo người dân khu Đông Dương, xã Chí Đám, nhiều năm qua, khu vực này tập trung một số đối tượng sử dụng tàu tự chế hút cát dưới lòng sông lên để đãi vàng﻿, đá quý...

Trao đổi với phóng viên, đại diện Công an xã Chí Đám (Phú Thọ) cho hay, khu vực hoạt động của nhóm đối tượng ở giữa lòng sông, giáp ranh giữa các địa phương để thu thập chứng cứ và phối hợp với các xã lân cận để xử lý. Một vị đại diện UBND xã Thác Bà (Lào Cai) cũng cho hay, cơ quan này đang phối hợp với các xã lân cận để có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng này.

#tàu tự chế #sông Chảy #hàng giả #khoáng sản #Phú Thọ #Lào Cai #vàng

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe