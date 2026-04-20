Tìm thân nhân thi thể đang phân hủy gần hồ Tuyền Lâm

TPO - Một thi thể người đàn ông đang phân hủy được phát hiện gần hồ Tuyền Lâm (Lâm Đồng). Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt đã phát thông báo tìm thân nhân của nạn nhân để phục vụ công tác điều tra

Ngày 20/4, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng) cho biết đang phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng và các đơn vị nghiệp vụ điều tra, làm rõ vụ một người đàn ông tử vong trong khu vực rừng phòng hộ gần hồ Tuyền Lâm.

Trước đó, ngày 18/4, người dân đi đường phát hiện thi thể một nam giới trong tình trạng đang phân hủy tại khu vực rừng gần hồ Tuyền Lâm nên trình báo cơ quan chức năng.

Một tuyến đường trong Khu du lịch quốc gia hồ Tuyền Lâm.

Qua kiểm tra ban đầu, lực lượng công an nhận định nạn nhân đã tử vong khoảng 4 tuần. Do không có giấy tờ tùy thân, cơ thể phân hủy nặng nên việc xác định danh tính gặp nhiều khó khăn.

Nạn nhân cao khoảng 1,6-1,65m, tóc ngắn màu đen, hàm trên có răng khểnh. Trên tay phải và lưng có hình xăm nhưng không xác định rõ do thi thể đã phân hủy.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng ghi nhận nhiều vật dụng, gồm ba lô màu xám hiệu CAMEL, sạc dự phòng BONNE, bình giữ nhiệt LOCK&LOCK, quần jean xanh đen, giày nam hiệu CAMEL và một điện thoại Samsung A24 màu xanh.

Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt phát thông báo tìm thân nhân của nạn nhân để phục vụ công tác điều tra. Người dân có thông tin liên quan có thể liên hệ số điện thoại 0919.892.486 (ông Từ Đức Tú - Phó Trưởng Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt).