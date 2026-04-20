Xã hội

Google News

Dông lốc giữa mùa khô làm hàng chục căn nhà tốc mái tại Đồng Tháp

Chúc Trí
TPO - Cơn mưa kèm gió mạnh bất ngờ xuất hiện giữa mùa khô, nắng nóng đã làm 47 căn nhà tại xã An Long và Tân Long, tỉnh Đồng Tháp bị tốc mái.

Sở Nông nghiệp và Môi trường Đồng Tháp cho biết, cơn mưa lớn kèm dông lốc mạnh xảy ra vào chiều 19/4, làm 47 căn nhà bị tốc mái, nhiều tài sản của người dân bị hư hỏng.

Cơn mưa lớn kèm dông lốc mạnh làm 47 căn nhà tại xã An Long và Tân Long (Đồng Tháp) bị tốc mái.

​Theo thống kê sơ bộ, tại xã An Long có 25 căn nhà bị tốc mái, trong đó có 7 căn bị tốc mái hoàn toàn, ước tính thiệt hại ban đầu khoảng 485 triệu đồng. Cơn dông còn làm điểm phụ Trường Tiểu học An Phong 1 bị hư hỏng nặng, với 5 phòng học bị tốc mái, hỏng 2 tivi... thiệt hại ước khoảng 150 triệu đồng.

​Tại xã Tân Long, mưa dông kèm gió mạnh làm 22 căn nhà bị ảnh hưởng, trong đó 10 căn tốc mái hoàn toàn và 12 căn bị tốc mái một phần, sập 1 nhà kho... ước tính thiệt hại khoảng 168 triệu đồng.

​Ngoài ra, mưa dông còn làm nhiều cây xanh gãy đổ, chắn ngang các tuyến đường chính, gây cản trở lưu thông của người dân. Một số diện tích hoa màu, cây ăn trái của người dân cũng bị thiệt hại.

​Ngay sau khi thiên tai xảy ra, xã An Long và Tân Long đã huy động các lực lượng địa phương hỗ trợ người dân sửa chữa nhà cửa, dọn dẹp đường giao thông. Lãnh đạo địa phương cũng tới hiện trường chỉ đạo khắc phục, thăm hỏi, động viên các gia đình bị thiệt hại do thiên tai, vận động người dân di chuyển đến nơi tạm trú an toàn. Địa phương đang thống kê, lập danh sách thiệt hại để trình cấp thẩm quyền xem xét cấp kinh phí hỗ trợ, giúp người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống sau thiên tai.

