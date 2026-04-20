'Không viện cớ đặc thù ngành để né tránh cải cách thủ tục hành chính'

TPO - Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh điều này khi làm việc với Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước (NHNN) về cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục hành chính (TTHC) điều kiện kinh doanh, sáng 20/4.

Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Bích Ngọc cho biết, tính đến ngày 15/4, Bộ Tài chính có 738 thủ tục hành chính (TTHC) còn hiệu lực, thuộc 25 lĩnh vực quản lý nhà nước.

Bộ Tài chính đề xuất số lượng ngành, nghề kinh doanh dự kiến cắt giảm 7 ngành, nghề, đạt tỉ lệ 36,8%. Bộ Tài chính cũng dự kiến cắt giảm, đơn giản hóa 821 TTHC, dự kiến cắt giảm tổng chi phí tuân thủ là 41.458 tỷ đồng, chiếm 54,96% và dự kiến cắt giảm tổng thời gian giải quyết TTHC là 6.678 ngày, chiếm 54,35%.

Cùng với đó, Bộ này cũng sẽ cắt giảm, đơn giản hóa được 123/363 điều kiện kinh doanh, đạt tỉ lệ 33,9%. Bộ Tài chính đề xuất cho phép loại trừ các TTHC đặc thù không có điều kiện phân cấp khỏi tổng số TTHC làm cơ sở tính toán chỉ tiêu phân cấp.

Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng cho biết, số lượng TTHC dự kiến cắt giảm, đơn giản hóa là 93 thủ tục, thời gian dự kiến cắt giảm là 734 ngày. Chi phí tuân thủ dự kiến cắt giảm 3.567 triệu đồng. So với năm 2024, chi phí cắt giảm hơn 52%. Trong năm 2025, đơn vị này đã rà soát và cắt giảm 260/260 điều kiện đầu tư kinh doanh không cần thiết, đạt tỷ lệ 100%.

Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đề nghị Bộ Tài chính, Ngân hàng Nhà nước khẩn trương rà soát các phương án và quán triệt tinh thần "không viện cớ đặc thù ngành để né tránh cải cách, phân cấp TTHC".

Qua đó, hai bộ, ngành khẩn trương rà soát, tiếp thu ý kiến để hoàn thiện lại các phương án phân cấp, cắt giảm 50% chi phí tuân thủ, 50% thời gian giải quyết, cắt giảm 100% điều kiện kinh doanh không cần thiết và gửi Bộ Tư pháp ngay sau cuộc họp này.

Ông cũng lưu ý hoàn thiện lại phương án cắt giảm ngành nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của Thường trực Chính phủ.

Phó Thủ tướng yêu cầu, đến hết năm 2026, tỉ lệ số hóa hồ sơ kết quả giải quyết TTHC phải đạt tối thiểu 90%; tỉ lệ cấp kết quả bản điện tử trong giải quyết TTHC là 100% và tỉ lệ khai thác sử dụng lại thông tin dữ liệu số hóa là 80%.