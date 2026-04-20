Generali Việt Nam – 15 năm hành trình bảo vệ từng khoảnh khắc

Xuyên suốt 15 năm sát cánh cùng thị trường Việt Nam, Generali không ngừng khẳng định dấu ấn của một doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ theo đuổi phát triển bền vững, đặt khách hàng làm trọng tâm và kiên định với sứ mệnh trở thành “Người bạn Trọn đời” của hàng triệu gia đình Việt.

Từ di sản toàn cầu đến hành trình 15 năm rực rỡ tại Việt Nam

Với bề dày gần 200 năm kinh nghiệm toàn cầu, Generali là một trong những tập đoàn bảo hiểm và quản lý tài sản hàng đầu thế giới, hiện diện tại hơn 50 quốc gia và đồng hành cùng hơn 70 triệu khách hàng. Năm 2025, tập đoàn đã khẳng định vị thế tài chính vững mạnh khi ghi nhận kết quả hoạt động và lợi nhuận thuần sau điều chỉnh đạt mức cao nhất từ trước đến nay với 4,32 tỷ Euro.

Gia nhập thị trường Việt Nam vào ngày 20 tháng 04 năm 2011, Generali tiếp tục kế thừa di sản ấy để xây dựng hệ sinh thái giải pháp bảo hiểm ưu việt thông qua sự thấu hiểu nhu cầu và điều kiện tài chính của các gia đình Việt, qua đó gắn bó lâu dài cùng khách hàng trên từng chặng đường cuộc sống. Đến nay, Generali Việt Nam tự hào sở hữu danh mục sản phẩm vượt trội, đa dạng, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng cùng với chỉ số R-NPS đo lường mức độ hài lòng của khách hàng thuộc top đầu thị trường.

Xây dựng nền móng vững chắc với hệ thống phân phối sản phẩm đa dạng và phủ rộng toàn quốc

Trong hành trình 15 năm phát triển tại Việt Nam, Generali đã từng bước xây dựng một hệ thống phân phối đa dạng và rộng khắp, giúp các giải pháp bảo hiểm đến gần hơn với khách hàng trên toàn quốc. Nền tảng quan trọng trong hệ sinh thái này là mạng lưới văn phòng Tổng Đại lý - nơi đội ngũ tư vấn tài chính trực tiếp đồng hành cùng khách hàng trên hành trình bảo vệ và hoạch định tương lai.

Khoảng một thập kỷ trước, Generali bắt đầu đặt những viên gạch đầu tiên cho hệ thống này. Mô hình văn phòng Tổng Đại lý của Generali với tên gọi GenCasa và GenBella mang dấu ấn độc đáo của sự giao thoa giữa phong cách lịch lãm từ nước Ý và những giá trị văn hóa của phương Đông, được công ty chăm chút từng trải nghiệm từ sản phẩm dịch vụ đến không gian phục vụ.

Đến đầu năm 2026, Generali đã phát triển mạng lưới hoạt động hàng trăm văn phòng Tổng Đại lý rộng khắp toàn quốc, là mái nhà chung của đội ngũ hơn 30.000 tư vấn tài chính. Những văn phòng Tổng Đại lý đã trở thành “trăm điểm tin cậy” kết nối niềm tin, giúp gia tăng tiện ích tối đa cho khách hàng, tạo điều kiện để đội ngũ tư vấn tài chính tư vấn chuẩn mực và chăm sóc khách hàng chu toàn hơn.

Song song với việc phát triển kênh đại lý, Generali Việt Nam cũng mở rộng các kênh phân phối chiến lược thông qua hợp tác với các ngân hàng, bảo hiểm nhóm và đại lý tổ chức, điển hình là Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank), Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) và Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) mang đến nhiều lựa chọn tiếp cận dịch vụ bảo hiểm cho khách hàng.

Chia sẻ về định hướng phát triển trong giai đoạn tiếp theo, bà Nguyễn Phương Anh cho biết: “Chúng tôi tin tưởng với sự đồng hành của khách hàng, Generali sẽ tiếp tục phát triển bền vững, nâng cao chất lượng dịch vụ và góp phần xây dựng một thị trường bảo hiểm phát triển minh bạch, hiện đại, vì lợi ích lâu dài của khách hàng và cộng đồng".

Trong những năm qua, Generali Việt Nam liên tục đầu tư công nghệ, đơn giản hóa và số hóa các quy trình nghiệp vụ, nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng về mọi mặt: từ việc phát triển hệ sinh thái kỹ thuật số GenVita, xây dựng hệ thống lưu trữ dữ liệu hiện đại cho đến tự động hóa các quy trình bán hàng giúp rút ngắn tốc độ xử lý trong mọi điểm chạm giao dịch.

Được xây dựng từ tầm nhìn dài hạn, những nền móng này đã góp phần định hình một hệ sinh thái bảo hiểm ngày càng hiện đại, giúp Generali từng bước mở rộng khả năng tiếp cận và phục vụ khách hàng trên khắp Việt Nam.

15 năm hành trình bảo vệ từng khoảnh khắc cuộc sống

Bên cạnh tốc độ tăng trưởng ấn tượng, giá trị sâu sắc hơn của hành trình 15 năm chính là những khoảnh khắc cuộc sống mà Generali luôn hiện diện – từ cột mốc vun đắp tổ ấm, mừng đón con thơ chào đời, dõi theo con lớn lên qua từng cột mốc trưởng thành, theo đuổi sự nghiệp, vươn tới thành công và tận hưởng tháng ngày hưu trí. Chính từ những khoảnh khắc đời sống ấy, ý nghĩa của bảo hiểm trở nên trọn vẹn hơn, mang đến sự an tâm để mỗi gia đình vững vàng bước tiếp trên hành trình của mình.

Mỗi hợp đồng bảo hiểm mở ra một cam kết đồng hành lâu dài, mỗi khoản chi trả quyền lợi bảo hiểm khẳng định lời hứa bảo vệ được Generali thực hiện trong thực tế. Cụ thể, Generali Việt Nam đã đồng hành cùng hơn 500.000 khách hàng cá nhân và hơn 400 khách hàng doanh nghiệp trên khắp cả nước với hơn 1,5 triệu trường hợp đã nhận được chi trả quyền lợi, cùng hơn 4,3 nghìn tỷ đồng chi trả quyền lợi bảo hiểm đến khách hàng (số liệu được cập nhật đến 31/12/2025), cho thấy sự hiện diện của Generali trong những thời điểm quan trọng của cuộc sống.

Sát cánh cùng cộng đồng, lan tỏa những giá trị tốt đẹp

Bên cạnh những giải pháp bảo hiểm chất lượng, Generali Việt Nam còn nỗ lực triển khai các sáng kiến vì cộng đồng, đặt trách nhiệm xã hội vào trọng tâm chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp. Generali đã dành hơn 50 tỷ đồng cho các hoạt động xã hội và tích cực thúc đẩy các hoạt động vì cộng đồng với hơn 5.000 giờ tình nguyện của nhân viên, tư vấn viên trên khắp cả nước.

Thông qua The Human Safety Net – tổ chức phi lợi nhuận do tập đoàn Generali thành lập, các hoạt động cộng đồng của Generali Việt Nam tập trung mạnh mẽ vào tiêu chí bền vững, tạo tác động sâu rộng, chú trọng chăm sóc và bảo vệ thế hệ tương lai. Đồng hành cùng các đối tác uy tín: Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, UNICEF, Generali Việt Nam ghi dấu ấn với các chương trình giáo dục kiến thức làm cha mẹ, gây quỹ xây trường cho trẻ em vùng cao… Công ty cũng sát cánh cùng cộng đồng khắc phục hậu quả sau thiên tai, hỗ trợ đồng bào tái thiết cuộc sống.

Những cống hiến của Generali Việt Nam đã được ghi nhận qua nhiều giải thưởng uy tín trong và ngoài nước nhiều năm liên tiếp, như danh hiệu “Doanh nghiệp vì cộng đồng” tại sự kiện Saigon Times CSR do Tạp chí Kinh tế Sài Gòn tổ chức, danh hiệu “Công ty bảo hiểm dẫn đầu về đổi mới sáng tạo và phát triển bền vững” tại Giải thưởng Rồng Vàng 2025, cùng các giải thưởng quốc tế như: giải thưởng Bảo hiểm Châu Á - Insurance Asia Awards hay giải thưởng Doanh nghiệp Châu Á – Thái Bình Dương Asia Pacific Enterprise Awards (APEA). Đây cũng là minh chứng cho định hướng phát triển nhất quán của Generali trong việc gắn kết tăng trưởng kinh doanh với trách nhiệm cộng đồng.

Song song với các hoạt động xã hội, Generali Việt Nam cũng đặc biệt xem trọng giá trị con người trong mục tiêu kiến tạo tương lai bền vững. Ngoài chú trọng xây dựng môi trường làm việc tích cực, lành mạnh, Generali còn đầu tư phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua chương trình phát triển nhân tài, thúc đẩy các yếu tố đa dạng - công bằng - hội nhập tại nơi làm việc. Nhiều năm liên tiếp đạt danh hiệu “Top 100 Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam” (2021 – 2024) theo bảng xếp hạng Anphabe, danh hiệu “Nơi làm việc tốt nhất châu Á” và “Quan tâm chăm sóc nhân viên tuyệt vời” tại HR Asia Awards 2025 là minh chứng rõ nét cho chiến lược nhân sự khoa học, hợp lý của Generali Việt Nam.

Từ nền tảng ấy, Generali Việt Nam tiếp tục hành trình hiện thực hóa sứ mệnh trở thành “Người bạn Trọn đời”, đồng hành bảo vệ các gia đình Việt trong từng khoảnh khắc cuộc sống, góp phần vun đắp một tương lai an tâm và tốt đẹp hơn cho cộng đồng.