Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm phối hợp tổ chức khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tặng quà trẻ em ở Hà Tĩnh

Đoàn Thanh niên Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính), Đoàn Thanh niên Bệnh viện Nhi Trung ương vừa phối hợp với Tỉnh đoàn Hà Tĩnh, Đoàn Thuế tỉnh Hà Tĩnh, Đoàn xã Vũ Quang, cùng một số đơn vị địa phương tổ chức Chương trình Khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho trẻ em tại xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh.

Phát biểu tại chương trình, ông Ngô Việt Trung - Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cho biết, trong những năm qua, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm luôn dành sự quan tâm tới học sinh tại những địa bàn còn nhiều khó khăn, góp phần hỗ trợ các em vươn lên trong học tập.

Chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho trẻ em xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh

Xã Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) là địa phương thường xuyên chịu ảnh hưởng của thiên tai như mưa lớn, lũ lụt, gây thiệt hại về tài sản và tác động trực tiếp đến đời sống người dân. Trong khi đó, điều kiện cơ sở vật chất, đặc biệt là trong lĩnh vực giáo dục và y tế, vẫn còn thiếu thốn, trang thiết bị dạy học chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu thực tế.

Để chia sẻ, động viên và hỗ trợ học sinh vượt qua khó khăn, Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm – Bộ Tài chính, Bệnh viện Nhi Trung ương cùng 12 doanh nghiệp bảo hiểm, gồm: Sun Life, Cathay Life, Dai-ichi Life, Generali, Bảo hiểm Bảo Việt, Bảo Việt Nhân thọ, FWD, Bảo hiểm VietinBank (VBI), Shinhan Life Việt Nam, AIA Việt Nam, DBV và Hà Nội (HanoiRe) tổ chức chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho trẻ em xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh.

Đại diện Công ty TNHH Bảo hiểm Shinhan Life Việt Nam trao tặng 500 phần quà cho Trường Tiểu học và THCS Quang Thọ, xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh.

Bên cạnh việc khám bệnh, tặng quà phát thuốc miễn phí cho khoảng 600 em học sinh bậc mầm non, đoàn thiện nguyện đã trao tặng các món quà gồm: 04 phòng máy tính, trang bị 02 bếp ăn bán trú, công trình chiếu sáng, bàn ghế học sinh, trang thiết bị học tập, xe đạp… Tổng giá trị hiện vật khoảng 1,1 tỷ đồng.

Trong chương trình lần này, hơn 600 trẻ em của xã Vũ Quang được thăm khám sức khỏe bởi đội ngũ y, bác sĩ giàu kinh nghiệm của Bệnh viện Nhi Trung ương. Việc tổ chức khám chữa bệnh miễn phí đem lại sự an tâm, góp phần phát hiện sớm nhiều vấn đề sức khỏe ở trẻ em vùng khó khăn.

Các em nhỏ xã Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh được thăm khám sức khỏe và nhận quà

Qua thăm khám, nhiều em được phát hiện có dấu hiệu suy dinh dưỡng, viêm tai giữa, các bệnh hô hấp hoặc tiêu hóa. Một số trường hợp có biểu hiện nặng được chỉ định chuyển lên tuyến trên để điều trị kịp thời.

Điều này giúp nhiều gia đình nhận ra tình trạng sức khỏe của con em, từ đó chủ động hơn trong việc chăm sóc, phòng ngừa bệnh tật và thay đổi thói quen sinh hoạt để cải thiện sức khỏe trẻ nhỏ. Tại chương trình, các bác sĩ cũng đã tư vấn, hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng ngừa bệnh tật; phòng, chống tai nạn thương tích, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và dinh dưỡng hợp lý an toàn cho trẻ em.