Vì sao 4 triệu người Việt chọn mua vé số trên Vietlott SMS?

Ra mắt vào cuối năm 2020, Vietlott SMS đã nhanh chóng đạt được cột mốc 4 triệu tài khoản đăng ký chỉ sau hơn 5 năm. Không chỉ là kênh phân phối xổ số qua điện thoại duy nhất và chính thống tại Việt Nam, mà đây còn là bước đi đột phá trong việc thay đổi thói quen giải trí của người dân. Việc đạt mốc 4 triệu tài khoản đăng ký trong tháng 4/2026 là minh chứng cho sự thành công vượt bậc của Vietlott khi bắt kịp xu hướng chuyển đổi số.

Vietlott SMS đạt 4 triệu tài khoản đăng ký chỉ sau hơn 5 năm ra mắt. - Ảnh: DNCC

Đối với những người có cuộc sống bận rộn, việc mua vé số trở nên tiện lợi và nhanh chóng hơn khi có thể mua các sản phẩm xổ số của Vietlott, từ Power 6/55, Mega 6/45 đến Bingo18 hay mới nhất là Lotto 5/35 chỉ với vài thao tác chạm trên điện thoại. Sự chuyển dịch này không chỉ tối ưu hóa trải nghiệm của khách hàng mà còn khẳng định vị thế của Vietlott trên thị trường xổ số tại Việt Nam.

Lý giải cho sức hút của Vietlott SMS chắc chắn phải nhắc đến những từ khóa “tiện lợi - nhanh chóng - minh bạch”. Anh Minh Tân (nhân viên văn phòng, TP.HCM) một người chơi nhiều năm của Vietlott chia sẻ: “Điều tôi thích nhất ở Vietlott SMS là sự tiện lợi. Dù tôi đang ở đâu, ở nhà, ở công ty hay thậm chí là ngồi cà phê, chỉ cần mở điện thoại là có thể tự chọn bộ số yêu thích và thanh toán nhanh chóng qua tài khoản ngân hàng liên kết.”

Bên cạnh tính tiện lợi và nhanh chóng, khi đăng ký tài khoản Vietlott SMS, người dùng là chủ thuê bao Viettel, MobiFone, VinaPhone trên 18 tuổi đều cần định danh chính chủ qua CCCD. Giải pháp này giúp xóa tan nỗi lo mất vé hay nhầm lẫn thông tin mua vé và trúng thưởng. Mọi giao dịch đều được ghi lại minh bạch. Đối với vé trúng thưởng, hệ thống sẽ gửi thông báo ngay lập tức qua tin nhắn SMS và trả tiền thưởng trực tiếp vào tài khoản đã thiết lập (mức giải thưởng dưới 10 tỷ đồng). Đây chính là cảm giác an toàn tuyệt đối, điều mà người chơi xổ số luôn đặt lên hàng đầu.

Chị Phương Thuý (nội trợ tại TP.HCM) là một người khá cẩn thận, hay đề phòng các hình thức giao dịch online vì lí do an toàn. “Tôi ít khi giao dịch trên điện thoại vì sợ bị đánh cắp thông tin cá nhân, đặc biệt là những trò chơi, quảng cáo lạ trên mạng. Nhưng với Vietlott SMS nên tôi hoàn toàn yên tâm vì đây là kênh chính thống của Vietlott, lại yêu cầu định danh CCCD nên mình biết rõ tấm vé đó là của mình, không ai đánh cắp hay làm giả được”, chị Thuý chia sẻ.

Sức hút của Vietlott SMS còn đến từ những giá trị thưởng đã thay đổi hoàn toàn cuộc sống của người chơi. Minh chứng rõ nét nhất là kỷ lục trúng thưởng gần 257 tỷ đồng của một thuê bao MobiFone vào tháng 8/2023. Theo chia sẻ của người trúng giải - ông H., dù thường xuyên mua vé như một thói quen giải trí thường ngày, ông vẫn không khỏi bất ngờ khi nhận được tin nhắn thông báo Jackpot 1 của sản phẩm Power 6/55. Đây không chỉ là niềm vui cá nhân mà còn là giải thưởng cao nhất được ghi nhận qua hệ thống Vietlott SMS tính đến thời điểm hiện tại.

Ông Đ.H đang nắm giữ giải thưởng kỷ lục trên kênh phân phối xổ số qua điện thoại của Vietlott. - Ảnh: DNCC

Những giải thưởng này không chỉ đơn thuần thay đổi cuộc sống của cá nhân người trúng, mà còn là minh chứng thực tế nhất cho tính công bằng và cơ hội trúng thưởng mà Vietlott SMS mang lại cho tất cả mọi người, ở bất kỳ đâu và bất kỳ lúc nào.

Với hệ sinh thái thanh toán đa dạng tích hợp cùng các ví điện tử hàng đầu như Viettel Money, MoMo, Zalopay, My MobiFone, VNPT Money... và hàng loạt các ứng dụng ngân hàng số như VPBank, MBBank, Vietinbank,Vietcombank…, Vietlott SMS đang ngày càng hoàn thiện trải nghiệm "all in one" - tất cả trong một.

Cột mốc 4 triệu người dùng không chỉ là điểm dừng, mà là bệ phóng để Vietlott SMS tiếp tục bứt phá, mang đến một phương thức giải trí văn minh, hiện đại và tin cậy cho người dân Việt Nam. 4 triệu người đã lựa chọn Vietlott SMS để tìm kiếm vận may mỗi ngày, còn bạn thì sao?

Để biết thêm về thông tin về các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott, người chơi có thể theo dõi Website Vietlott và Fanpage chính thức của Vietlott

Tham khảo cách cài đặt Vietlott SMS tại: https://www.vietlott-sms.vn/