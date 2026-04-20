Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Đã đến hạn chót, hộ kinh doanh cần kiểm tra ngay điều này để tránh xử phạt

Việt Linh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hôm nay (20/4) là hạn cuối để hộ kinh doanh thông báo toàn bộ tài khoản ngân hàng, ví điện tử sử dụng trong hoạt động kinh doanh với cơ quan thuế. Việc chậm hoặc không kê khai đầy đủ có thể bị xử phạt. Tại Hà Nội, 100% hộ có doanh thu trên 50 tỷ đồng đã thực hiện yêu cầu này.

Hộ kinh doanh thực hiện theo Thông tư 18 của Bộ Tài chính, thông báo qua mẫu 01/BK-STK bằng phương thức điện tử.

Sáng 20/4, đại diện Thuế TP. Hà Nội cho biết 100% hộ kinh doanh có doanh thu trên 50 tỷ đồng/năm đã hoàn thành nghĩa vụ thông báo tài khoản. Cơ quan thuế các địa phương cũng liên tục nhắc thời hạn kê khai theo quy định mới tại Nghị định 68/2026/NĐ-CP và Thông tư 18/2026/TT-BTC.

Đã đến hạn chót hộ kinh doanh phải thông báo số tài khoản cho cơ quan thuế.

Với hộ có doanh thu từ trên 500 triệu đồng đến 3 tỷ đồng/năm, thời hạn nộp thông báo tài khoản và tờ khai thuế quý I (mẫu 01/CNKD) là chậm nhất ngày 4/5. Nhóm có doanh thu từ 3 tỷ đến 50 tỷ đồng, hoặc thuộc diện trên 500 triệu đến 3 tỷ đồng nhưng nộp thuế theo thu nhập tính thuế, ngoài các hồ sơ trên còn phải nộp thêm bảng kê hàng tồn kho, máy móc thiết bị, cũng trước ngày 4/5.

Riêng hộ kinh doanh có doanh thu trên 50 tỷ đồng phải nộp hồ sơ khai thuế theo tháng (tháng 1, 2, 3) kèm bảng kê hàng tồn kho, máy móc thiết bị, hạn cuối ngày 20/4.

Các thủ tục được thực hiện trực tuyến qua Cổng dịch vụ công của cơ quan thuế hoặc ứng dụng eTax Mobile. Với hộ mới thành lập, việc thông báo tài khoản cần thực hiện ngay khi nộp hồ sơ khai thuế hoặc thông báo doanh thu lần đầu.

Theo Thuế TP. Hà Nội, doanh thu tính thuế là toàn bộ tiền bán hàng, cung ứng dịch vụ được hưởng, không phân biệt đã thu được hay chưa, cũng không phụ thuộc hình thức thanh toán.

Tuy nhiên, thực tế vẫn có trường hợp dùng tài khoản cá nhân không đăng ký, hạn chế nhận chuyển khoản, hoặc ghi nội dung giao dịch không rõ ràng để né kiểm soát. Cơ quan thuế khẳng định, các cách này không làm giảm nghĩa vụ thuế, ngược lại có thể bị coi là dấu hiệu che giấu doanh thu, trốn thuế.

Cơ quan thuế khuyến nghị hộ kinh doanh cần thông báo đầy đủ tài khoản, giao dịch minh bạch và kê khai đúng doanh thu. Trường hợp vi phạm có thể bị truy thu, xử phạt, thậm chí bị xử lý hình sự nếu nghiêm trọng.

Theo quy định, chậm cung cấp thông tin từ 5 ngày trở lên có thể bị phạt từ 1-1,5 triệu đồng; không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ, không chính xác bị phạt từ 1,5-2,5 triệu đồng.

#hộ kinh doanh #thuế #thông báo tài khoản #Nghị định 68 #thuế điện tử

