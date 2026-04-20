Phú Thọ có tân Chủ tịch Hiệp hội Du lịch, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp

Trong hai ngày 19-20/4, Phú Thọ chính thức kiện toàn bộ máy đại diện cho cộng đồng du lịch và doanh nghiệp, với những nhân sự chủ chốt được tín nhiệm, mở ra giai đoạn phát triển mới sau sáp nhập.

Chiều 19/4, Đại hội Hiệp hội Du lịch tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2026–2031 diễn ra với chủ đề “Hội nhập – Đổi mới – Phát triển”. Sau sáp nhập, Hiệp hội Du lịch Phú Thọ bước vào một không gian phát triển rộng hơn, với 290 hội viên là doanh nghiệp, hộ kinh doanh và cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch. Không chỉ tăng về quy mô, yêu cầu đặt ra cũng cao hơn: liên kết chặt chẽ, nâng chất sản phẩm và nâng sức cạnh tranh điểm đến.

Thời gian qua, Hiệp hội đã duy trì kết nối hội viên thông qua khảo sát thực tế, trao đổi trực tiếp, qua đó hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy liên kết tour, tuyến. Đồng thời, phối hợp với ngành văn hóa – du lịch quảng bá hình ảnh đất Tổ, kêu gọi đầu tư và đa dạng hóa sản phẩm.

Điểm nhấn của Đại hội là công bố quyết định sáp nhập Hiệp hội Du lịch Vĩnh Phúc và Hòa Bình vào Hiệp hội Du lịch Phú Thọ, cùng việc thông qua điều lệ sửa đổi. Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm hình thành một tổ chức đủ tầm để dẫn dắt phát triển du lịch liên vùng.

Về nhân sự, Đại hội đã bầu 75 ủy viên Ban Chấp hành, 5 ủy viên Ủy ban Kiểm tra. Ông Nguyễn Ngọc Lân, Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Du lịch Đất Việt Xanh, được tín nhiệm giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ mới.

Trong ngày 20/4, Đại hội Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2026–2031 hoàn tất toàn bộ nội dung, đánh dấu bước kiện toàn quan trọng của tổ chức đại diện cho hơn 2.300 hội viên.

Với 215 đại biểu tham dự, Đại hội tập trung thảo luận, thống nhất phương hướng nhiệm kỳ mới, trong đó nhấn mạnh các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng cường liên kết và hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.

Công tác tổ chức được kiện toàn với Ban Chấp hành gồm 75 thành viên, Ban Kiểm tra 5 thành viên. Từ đó, Ban Thường trực gồm 12 người được hình thành, trong đó có 2 vị trí chuyên trách và 10 phó chủ tịch kiêm nhiệm phụ trách các lĩnh vực, khu vực.

Ông Nguyễn Văn Hùng được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ nhiệm kỳ 2026–2031. Đại hội cũng thống nhất chủ trương đổi tên Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh thành Liên đoàn Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ, nhằm nâng tầm tổ chức, tăng vai trò đại diện và tạo sức mạnh liên kết rộng hơn trong thời gian tới.