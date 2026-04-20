VN-Index tiếp tục bứt phá mạnh

Đóng cửa, VN-Index tăng gần 20 điểm lên 1.837 điểm, nối dài đà hưng phấn sau khi vượt mốc 1.800 điểm. Tuy nhiên, lực kéo gần như tập trung vào các mã vốn hóa lớn, đặc biệt là VHM và VIC.

VHM, VIC chi phối thị trường.

Tâm điểm thuộc về VHM khi tăng kịch trần lên 145.100 đồng/cổ phiếu, trở thành cổ phiếu đóng góp lớn nhất cho chỉ số với hơn 8 điểm. Động lực chính đến từ thông tin Vinhomes nâng mạnh kế hoạch kinh doanh năm 2026, với lợi nhuận mục tiêu lên tới 60.000 tỷ đồng - mức cao kỷ lục.

Trong khi đó, VIC tiếp tục duy trì vai trò “trụ đỡ” khi tăng hơn 1%, lên quanh 191.000 đồng/cổ phiếu, đóng góp thêm khoảng 5 điểm cho VN-Index. Đáng chú ý, cổ phiếu này vừa trải qua chuỗi tăng nóng, đưa vốn hóa Vingroup tiến sát mốc 1,5 triệu tỷ đồng.

Cũng trong nhóm Vingroup, CTCP Vinpearl (VPL) vừa công bố đã chuyển nhượng gần 5,2 triệu cổ phiếu đúng vào phiên lập đỉnh trước đó (16/4). Thương vụ ước tính mang về gần 1.000 tỷ đồng, diễn ra trong bối cảnh cổ phiếu tăng mạnh hơn 50% chỉ trong chưa đầy một tháng. Hiệu ứng lan tỏa giúp VRE và VPL cũng đồng loạt tăng, củng cố vị thế dẫn dắt của nhóm bất động sản này. Tổng cộng, riêng “họ Vin” chiếm phần lớn mức tăng của thị trường.

Sự dẫn dắt của nhóm Vingroup, kết hợp với lực đỡ từ một số bluechip như VCB, GEE hay HDB, đã kéo VN30 tăng hơn 20 điểm, vượt mốc 2.000 điểm. Tuy nhiên, đà tăng của chỉ số không phản ánh đầy đủ trạng thái thị trường.

Độ rộng ghi nhận 154 mã tăng và 147 mã giảm, cho thấy sự giằng co rõ rệt. Trên HoSE, phần lớn cổ phiếu chỉ dao động quanh tham chiếu hoặc giảm nhẹ. Ở các nhóm ngành, ngân hàng phân hóa khi chỉ một số mã như VCB, HDB, TCB giữ được sắc xanh, còn lại VPB, BID, STB, MBB đều điều chỉnh. Nhóm năng lượng và công nghiệp cũng chịu áp lực chốt lời với BSR, GAS, GVR, trong khi hàng không như VJC kém tích cực.

Kết thúc phiên giao dịch, VN-Index tăng 19,94 điểm (1,1%) lên 1.837,11 điểm. HNX-Index giảm 2,67 điểm (1,03%) xuống 257,33 điểm. UPCoM-Index tăng 1,12 điểm (0,87%) lên 129,49 điểm.

Thanh khoản giảm nhẹ, giá trị giao dịch HoSE hơn 21.700 tỷ đồng.Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 638 tỷ đồng, tập trung vào VIC, VPB…