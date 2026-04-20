Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Giá vàng bạc đồng loạt giảm

Ngọc Mai
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng nay (20/4), thị trường vàng bạc trong nước đồng loạt quay đầu giảm, phản ánh xu hướng điều chỉnh theo diễn biến quốc tế. Theo đó, vàng miếng SJC về quanh mốc 171 triệu đồng/lượng, giá bạc 82 triệu đồng/kg.

Giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn như Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn DOJI và Phú Quý niêm yết quanh mức 168,3 - 171,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng chiều mua và 700.000 đồng/lượng chiều bán so với đầu giờ sáng.

Giá vàng nhẫn cũng điều chỉnh giảm theo xu hướng chung. Các thương hiệu như Bảo Tín Minh Châu hay Phú Quý niêm yết phổ biến trong khoảng 168 - 171 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn SJC lùi về quanh 167,8 - 170,8 triệu đồng/lượng. Diễn biến này cho thấy lực chốt lời ngắn hạn đang gia tăng khi giá vàng trước đó đã lên mức cao.

vb.png
Giá vàng bạc quay đầu giảm.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng niêm yết ở mức 4.800 USD/ounce, giảm 34 USD so với sáng hôm qua, tạo áp lực giảm lên giá vàng trong nước. Cùng chiều, thị trường bạc cũng quay đầu đi xuống.

Giá bạc thỏi của Phú Quý giảm còn khoảng 82 triệu đồng/kg, trong khi bạc Ancarat giao dịch quanh 81 triệu đồng/kg.

Nhìn chung, thị trường vàng bạc đang bước vào giai đoạn điều chỉnh sau chuỗi tăng mạnh, với xu hướng ngắn hạn phụ thuộc lớn vào biến động của giá thế giới và cung cầu trong nước.

Ở thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.103 đồng/USD, tăng nhẹ 1 đồng so với hôm qua. Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.128 - 26.538 đồng/USD, còn trên thị trường tự do dao động quanh 26.600 - 26.700 đồng/USD.

#vàng #bạc #giá vàng #thị trường vàng #tỷ giá

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe