Giá vàng bạc đồng loạt giảm

TPO - Sáng nay (20/4), thị trường vàng bạc trong nước đồng loạt quay đầu giảm, phản ánh xu hướng điều chỉnh theo diễn biến quốc tế. Theo đó, vàng miếng SJC về quanh mốc 171 triệu đồng/lượng, giá bạc 82 triệu đồng/kg.

Giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn như Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn, Tập đoàn DOJI và Phú Quý niêm yết quanh mức 168,3 - 171,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm 200.000 đồng/lượng chiều mua và 700.000 đồng/lượng chiều bán so với đầu giờ sáng.

Giá vàng nhẫn cũng điều chỉnh giảm theo xu hướng chung. Các thương hiệu như Bảo Tín Minh Châu hay Phú Quý niêm yết phổ biến trong khoảng 168 - 171 triệu đồng/lượng, trong khi vàng nhẫn SJC lùi về quanh 167,8 - 170,8 triệu đồng/lượng. Diễn biến này cho thấy lực chốt lời ngắn hạn đang gia tăng khi giá vàng trước đó đã lên mức cao.

Giá vàng bạc quay đầu giảm.

Trên thị trường quốc tế, giá vàng niêm yết ở mức 4.800 USD/ounce, giảm 34 USD so với sáng hôm qua, tạo áp lực giảm lên giá vàng trong nước. Cùng chiều, thị trường bạc cũng quay đầu đi xuống.

Giá bạc thỏi của Phú Quý giảm còn khoảng 82 triệu đồng/kg, trong khi bạc Ancarat giao dịch quanh 81 triệu đồng/kg.

Nhìn chung, thị trường vàng bạc đang bước vào giai đoạn điều chỉnh sau chuỗi tăng mạnh, với xu hướng ngắn hạn phụ thuộc lớn vào biến động của giá thế giới và cung cầu trong nước.

Ở thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tỷ giá trung tâm ở mức 25.103 đồng/USD, tăng nhẹ 1 đồng so với hôm qua. Tại Vietcombank, giá USD được niêm yết ở mức 26.128 - 26.538 đồng/USD, còn trên thị trường tự do dao động quanh 26.600 - 26.700 đồng/USD.