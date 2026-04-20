Showroom An Lập Phát tạo không gian trải nghiệm giải pháp cửa nhôm

Công ty Nhôm An Lập Phát vừa đưa vào hoạt động showroom trải nghiệm cửa nhôm, mở rộng thêm một điểm tiếp cận trực quan với khách hàng và đối tác. Không gian được đầu tư theo hướng hiện đại, giúp việc tham quan, quan sát và trải nghiệm sản phẩm trở nên rõ ràng hơn.

Showroom tạo trải nghiệm trực quan trong quá trình lựa chọn giải pháp cửa

Ngay từ khu vực mặt tiền, showroom của Công ty Nhôm An Lập Phát được thiết kế theo phong cách hiện đại với không gian mở, sử dụng các mảng kính lớn kết hợp hệ cửa nhôm trưng bày trực tiếp, tạo cảm giác sáng và thoáng ngay từ điểm tiếp cận đầu tiên.

Bên trong showroom, các khu vực được phân chia theo từng nhóm giải pháp cửa và định hướng thương hiệu, giúp khách tham quan dễ dàng quan sát, so sánh và hình dung ứng dụng thực tế của từng dòng sản phẩm. Một khu vực trưng bày tập trung các hệ cửa thuộc dòng giải pháp phổ biến dành cho nhà ở dân dụng, trong khi khu vực khác giới thiệu các cấu hình cửa có yêu cầu cao hơn về thẩm mỹ và kỹ thuật, phù hợp với công trình hiện đại.

Không gian showroom được phân khu theo từng hệ sản phẩm và định hướng thương hiệu.

Tại đây, các sản phẩm không được trưng bày đơn lẻ mà đặt trong bối cảnh gần với không gian sử dụng thực tế: hệ cửa mở quay, cửa trượt, cửa xếp trượt được bố trí liền mạch theo từng module, cho phép khách hàng trực tiếp thao tác đóng mở, quan sát cấu tạo profile, độ kín khít và cảm nhận độ vận hành của từng hệ.

Showroom đồng thời dành riêng các phân khu giới thiệu hai thương hiệu nhôm chủ lực là Đại Tân và REVO, thể hiện rõ định hướng phát triển đa dạng phân khúc của doanh nghiệp. Nếu Đại Tân hướng đến nhóm giải pháp phổ biến, đa dạng mẫu mã và phù hợp nhu cầu thị trường rộng, thì REVO được nhận diện với các hệ sản phẩm nhấn mạnh yếu tố thẩm mỹ, độ hoàn thiện cao và cảm giác hiện đại trong không gian sống.

Cách bố trí thương hiệu riêng biệt nhưng liên kết trong cùng một không gian giúp khách tham quan có cái nhìn rõ ràng hơn về hệ sản phẩm mà doanh nghiệp đang phát triển.

Showroom là điểm chạm thể hiện cách tiếp cận chuyên nghiệp của doanh nghiệp

Một điểm khác biệt của showroom là sản phẩm không được đặt theo kiểu giới thiệu đơn lẻ mà được bố trí thành từng module trải nghiệm.

Các hệ cửa mở quay, cửa trượt, cửa xếp trượt được lắp đặt ở trạng thái hoàn chỉnh để khách tham quan có thể trực tiếp thao tác đóng mở, quan sát chuyển động, độ kín khít và cấu tạo profile. Việc trải nghiệm thực tế giúp khách hàng dễ nhận biết sự khác biệt giữa từng hệ cửa, thay vì chỉ tiếp cận qua thông số kỹ thuật hoặc catalogue.

Không gian trải nghiệm giúp khách tham quan trực tiếp thao tác trên từng hệ cửa

Trong không gian này, nhiều chi tiết như độ dày profile, kết cấu khung, bề mặt hoàn thiện hay cách phối phụ kiện đều được thể hiện rõ, giúp quá trình tư vấn trở nên trực quan hơn.

Ngoài khách hàng cá nhân, đây cũng là nơi tiếp đón đại lý, kiến trúc sư, nhà thầu và các đơn vị thi công đến tìm hiểu giải pháp, cập nhật xu hướng cửa nhôm và tham khảo cấu hình phù hợp cho từng công trình.

Phía sau showroom là năng lực sản xuất và định hướng phát triển đồng bộ

Hiện nay, Công ty Nhôm An Lập Phát phát triển nhiều dòng nhôm phục vụ thị trường xây dựng, đồng thời duy trì năng lực cung ứng ổn định thông qua hệ thống nhà máy sản xuất được đầu tư đồng bộ. Từ nghiên cứu profile, phát triển mẫu mã đến kiểm soát chất lượng đầu ra, doanh nghiệp định hướng hoàn thiện chuỗi giá trị từ sản phẩm đến trải nghiệm tiếp cận.

Việc đưa showroom vào hoạt động vì vậy không chỉ đơn thuần là bổ sung một không gian trưng bày, mà còn là cách để năng lực phía sau doanh nghiệp được thể hiện trực quan hơn qua từng sản phẩm cụ thể.

Trong xu hướng thị trường ngày càng đề cao trải nghiệm thực tế, showroom trở thành cầu nối giúp khách hàng hiểu rõ hơn về sản phẩm trước khi lựa chọn, đồng thời cho thấy mức độ đầu tư bài bản của doanh nghiệp trong cách tiếp cận thị trường.

Hiện Showroom ALP mở cửa đón khách tham quan tại: 114 Tên Lửa, phường An Lạc, TP Hồ Chí Minh.

Hotline: 1800 6332