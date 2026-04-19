Mở lối sinh kế bền vững cho người khuyết tật từ những mô hình nhỏ, hiệu quả lớn

Từ những mô hình sinh kế quy mô nhỏ, chi phí thấp nhưng hiệu quả rõ rệt, một hướng đi bền vững đang được mở ra cho người khuyết tật tại Nghệ An, giúp họ có thu nhập ổn định và từng bước tự chủ cuộc sống.

Ngày 18/4, Hội Người khuyết tật tỉnh Nghệ An phối hợp với Công ty Cổ phần ĐT&TM Hoàng Gia Phát (Hoàng Gia Phát Group) tổ chức Lễ kỷ niệm 28 năm Ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4/1998 – 18/4/2026) với chủ đề “Thúc đẩy quyền tham gia của người khuyết tật – Kiến tạo đột phá phát triển”.

Chương trình nhằm tôn vinh nghị lực, lan tỏa các mô hình sinh kế và thúc đẩy sự hòa nhập của người khuyết tật trong cộng đồng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Nguyễn Trọng Dũng, Tổng Giám đốc Hoàng Gia Phát Group nhấn mạnh, người khuyết tật không thiếu ý chí vươn lên, nhưng vẫn đang thiếu những cơ hội sinh kế phù hợp để có thể tự đứng vững. Từ trăn trở đó, doanh nghiệp đã lựa chọn một cách làm khác: không dừng lại ở hỗ trợ ngắn hạn, mà hướng đến xây dựng các mô hình sinh kế có thể vận hành lâu dài, tạo nguồn thu nhập ổn định.

Theo ông Dũng, các mô hình được triển khai theo quy trình chặt chẽ, bắt đầu từ việc đến từng hộ gia đình để khảo sát, lắng nghe và đánh giá điều kiện thực tế, trước khi hỗ trợ con giống, chuyển giao kỹ thuật, theo dõi quá trình thực hiện và đảm bảo đầu ra sản phẩm. Nguyên tắc xuyên suốt là không “cho đi một lần”, mà tạo ra một hệ sinh kế có thể quay vòng, giúp người tham gia chủ động phát triển kinh tế.

Thực tế bước đầu cho thấy hiệu quả rõ rệt. Với mức đầu tư khoảng 1,8 – 2 triệu đồng/hộ, sau một chu kỳ 1,5 – 2 tháng, các hộ có thể đạt doanh thu từ 4,5 – 5 triệu đồng, lợi nhuận khoảng 2,5 – 2,6 triệu đồng, tương đương thu nhập 1,3 – 1,5 triệu đồng/tháng. Từ những con số này, doanh nghiệp đề xuất triển khai thí điểm 100 mô hình tại một địa phương trong thời gian 3 – 6 tháng, có theo dõi và đánh giá cụ thể để làm cơ sở nhân rộng.

Không chỉ dừng lại ở quy mô nhỏ, mô hình còn được kỳ vọng có thể mở rộng thành một “hạ tầng sinh kế” nếu được triển khai đồng bộ. Khi đó, không chỉ hàng trăm mà hàng nghìn hộ gia đình người khuyết tật có thể tiếp cận cơ hội tạo thu nhập, từng bước cải thiện đời sống và khẳng định giá trị bản thân.

Đại diện doanh nghiệp cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành của chính quyền, các tổ chức và cộng đồng, đồng thời mở rộng hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước nhằm phát triển các mô hình sinh kế bền vững. Trong đó, Nghệ An được xác định là địa bàn có nhiều tiềm năng để triển khai và nhân rộng.

Tại chương trình, chị Kim Oanh, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Người khuyết tật Tự lực Nam Đàn đã chia sẻ những câu chuyện thực tế về cách những người khuyết tật cùng nhau xây dựng mô hình kinh tế, hỗ trợ lẫn nhau vượt qua khó khăn. Từ những bước đi nhỏ, họ không chỉ thoát nghèo mà còn dần làm chủ cuộc sống, góp phần thay đổi nhận thức của cộng đồng về người khuyết tật.

Dịp này, Công an tỉnh Nghệ An đã trao tặng 20 suất quà cho các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, góp phần động viên tinh thần, tiếp thêm nghị lực để họ vươn lên trong cuộc sống.

Từ những mô hình nhỏ, cách làm bài bản và sự chung tay của nhiều lực lượng, một hướng đi mới đang dần hình thành, nơi người khuyết tật không chỉ là đối tượng cần hỗ trợ, mà trở thành chủ thể của quá trình phát triển, tự tin tạo dựng sinh kế và làm chủ cuộc đời mình.