Một nhà đầu tư ngoại dự kiến mua hơn 620 triệu cổ phiếu VPBank

TPO - VPBank dự kiến phát hành riêng lẻ hơn 620 triệu cổ phiếu cho một nhà đầu tư nước ngoài, nâng quy mô vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng. Đợt phát hành dự kiến thực hiện trong quý III - IV/2026.

Tuần qua, VN-Index tăng 67,17 điểm lên 1.817,17 điểm. Tổng giá trị giao dịch toàn thị trường đạt 125.117 tỷ đồng, tăng gần 3% so với tuần trước. Tương tự, HNX-Index kết tuần ở mức 260 điểm, tăng 11,32 điểm so với tuần trước. Tổng giá trị giao dịch cả tuần đạt 7.744 tỷ đồng, tăng hơn 6% so với tuần trước.

Trên sàn HoSE, khối ngoại bán ròng hơn 90 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 4.507 tỷ đồng. Trên sàn HNX, nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 1,35 triệu đơn vị, giá trị mua ròng hơn 20 tỷ đồng.

Với thị trường Upcom, khối ngoại mua ròng 0,56 triệu đơn vị, giá trị mua ròng gần 3,5 tỷ đồng. Như vậy, tuần giao dịch từ ngày 13-17/4 trên toàn thị trường, khối ngoại đã bán ròng 88,1 triệu đơn vị, giá trị bán ròng hơn 4.484 tỷ đồng.

Phát hành trăm triệu cổ phiếu

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank - mã chứng khoán: VPB) vừa công bố phương án tăng vốn điều lệ bổ sung trong năm 2026, thông qua phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài. Theo đó, VPB sẽ nâng vốn điều lệ từ hơn 79.000 tỷ đồng lên 106.243 tỷ đồng.

Kế hoạch tăng vốn năm 2026 của VPBank được triển khai theo hai giai đoạn. Giai đoạn 1, ngân hàng dự kiến phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu với tỷ lệ hơn 26%, nâng vốn điều lệ lên 100.000 tỷ đồng. Thời gian thực hiện trong khoảng quý II - III/2026.

Giai đoạn 2, VPBank dự kiến phát hành riêng lẻ hơn 620 triệu cổ phiếu cho một nhà đầu tư nước ngoài, nâng quy mô vốn điều lệ lên hơn 106.200 tỷ đồng. Đợt phát hành dự kiến thực hiện trong quý III - IV năm nay, nhằm nâng cao năng lực tài chính, quản trị, mở rộng quy mô hoạt động của VPBank. Toàn bộ số tiền thu được sẽ dành toàn bộ phục vụ cấp tín dụng cho khách hàng.

Tính tới cuối năm 2025, VPBank là ngân hàng tư nhân có quy mô tổng tài sản và vốn chủ sở hữu cao nhất hệ thống.

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (mã chứng khoán: SHB) vừa phê duyệt phương án phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2026 với tổng mệnh giá tối đa 8.000 tỷ đồng, nhằm bổ sung vốn cấp 2, cải thiện hệ số an toàn vốn và phục vụ nhu cầu cho vay khách hàng.

Trái phiếu SHB là loại không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm, là nợ thứ cấp đủ điều kiện tính vào vốn cấp 2. Trái phiếu có kỳ hạn 7 năm, mệnh giá 100.000 đồng/trái phiếu, giá chào bán bằng mệnh giá, lãi suất thả nổi theo công thức lãi suất tham chiếu cộng biên độ cố định 3,3%/năm.

Chương trình phân thành 3 đợt chào bán, trải dài từ quý II/2026 - I/2027. Tổng số tiền thu được từ đợt phát hành, dự kiến 3.200 tỷ đồng sẽ dành cho kinh doanh bất động sản, 1.900 tỷ đồng cho công nghiệp chế biến chế tạo, 1.300 tỷ đồng cho vận tải kho bãi, trong khi lĩnh vực xây dựng và bán buôn bán lẻ, sửa chữa ô tô xe máy mỗi lĩnh vực nhận được 800 tỷ đồng.

Cổ phiếu LDG vào diện cảnh báo

Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) vừa chuyển cổ phiếu Công ty CP Đầu tư LDG (mã chứng khoán: LDG) từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo, có hiệu lực từ ngày 20/4. Theo HOSE, nguyên nhân khiến cổ phiếu LDG được đưa ra khỏi diện kiểm soát là do lợi nhuận sau thuế năm 2025 không còn âm. Doanh nghiệp nhận ý kiến kiểm toán chấp nhận toàn phần và vẫn còn lỗ lũy kế, nên thuộc trường hợp chuyển từ diện kiểm soát sang diện cảnh báo.

Trước đó, Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học Moore AISC thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của LDG. Tại 31/12/2025, LDG có các khoản nợ đã quá hạn thanh toán và sẽ đến hạn thanh toán trong ngắn hạn hơn 777 tỷ đồng của ngân hàng và trái phiếu.

“Các yếu tố đề cập có thể dẫn đến nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của LDG. Giả định hoạt động liên tục của LDG phụ thuộc vào khả năng của công ty trong việc thực hiện thanh toán, gia hạn hoặc tái cấu trúc các khoản nợ quá hạn, nợ sắp đến hạn cũng như tạo ra đủ dòng tiền trong ngắn hạn để duy trì cho hoạt động kinh doanh bình thường”, AISC nhấn mạnh trong báo cáo kiểm toán.

Tương tự, Công ty CP Halcom Việt Nam (mã chứng khoán: HID) vừa có văn bản giải trình biện pháp và lộ trình khắc phục tình trạng cổ phiếu bị HoSE đưa vào diện cảnh báo. Theo đó, hai lý do được HoSE đưa ra là tình trạng lỗ luỹ kế gần 12 tỷ đồng và ý kiến kiểm toán ngoại trừ ghi nhận trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán 2025 của HID. Như vậy, cổ phiếu HID bị hạn chế giao dịch một lần/tuần theo quy định của HoSE đối với chứng khoán trong diện cảnh báo.

Halcom giải thích rằng, do đặc thù dự án có vòng đời dài, chính sách thay đổi và khoảng thời gian từ lúc phát sinh đến lúc lập báo cáo quá ngắn, kiểm toán viên chưa có đủ cơ sở để đánh giá tính hiện hữu của khoản phải thu này, dẫn đến ý kiến ngoại trừ. Về khoản lỗ sau thuế hơn 40 tỷ đồng ghi nhận trong 2025, Halcom xác định nguyên nhân chủ yếu đến từ ba công ty con.