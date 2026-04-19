Vinhomes Hải Vân Bay bùng nổ giao dịch trong ngày đầu siêu chính sách khóa trần lãi suất 6%/năm trong 5 năm có hiệu lực

Siêu chính sách hỗ trợ lãi suất chưa từng có tiền lệ của Vinhomes, đảm bảo người mua nhà chỉ phải trả tối đa 6%/năm trong suốt 5 năm, đang kích hoạt làn sóng giao dịch khắp cả nước. Tại Vinhomes Hải Vân Bay (Đà Nẵng), dòng tiền tăng tốc đổ về “săn” các tài sản có khả năng khai thác thực, khi nhà đầu tư tận dụng cơ hội vàng để tối ưu chi phí vốn và mở rộng biên lợi nhuận.

“Cơn lốc” giao dịch từ siêu chính sách tốt nhất lịch sử

Sau khi Vinhomes công bố siêu chính sách hỗ trợ lãi suất 0-6%/năm trong 5 năm, văn phòng bán hàng của Vinhomes Hải Vân Bay tại Hà Nội ngày 18/4 ghi nhận lượng khách đổ về tăng đột biến. Giao dịch diễn ra dồn dập do khách hàng đều không muốn bỏ lỡ chính sách tốt nhất lịch sử, và chỉ kéo dài 3 tháng, từ 20/4-20/7/2026.

Văn phòng bán hàng Vinhomes Hải Vân Bay tại Hà Nội không còn chỗ trống trong ngày 18/4

Không chỉ tại Hà Nội, “cơn lốc” giao dịch cũng đang diễn ra đồng thời ở cả miền Trung và miền Nam. Tại Đà Nẵng, khách ở thực cũng như nhà đầu tư nhập cuộc mạnh mẽ, tận dụng lợi thế “sân nhà” để đi trước trong việc sở hữu các sản phẩm giàu tiềm năng.

“Tôi đã đặt cọc từ sớm vì nhìn thấy bài toán sử dụng dài hạn rất rõ ràng. Nay ký HĐMB lại được hưởng thêm chính sách lãi suất có thể nói là tốt nhất từ trước tới nay, coi như có thêm một lớp đệm tài chính để yên tâm giữ tài sản lâu dài và khai thác hiệu quả”, anh Nguyễn Văn Bảy, một doanh nhân tại Đà Nẵng, chia sẻ.

Siêu chính sách “khóa trần” lãi suất Vinhomes vừa triển khai cho phép khách hàng lựa chọn linh hoạt 5 gói vay. Trong đó, gói 18 tháng được miễn lãi hoàn toàn. Với các gói dài hơn, khách hàng chỉ cần trả thêm so với giá cơ sở (theo phương án thanh toán tiến độ chuẩn), tương ứng là 4,5% - 5% (24 tháng); 9% - 11% (30 tháng); 14% - 16,5% (36 tháng) và 25% - 30% (60 tháng), tùy theo mức vay 70% hay 80% giá trị sản phẩm.

Đặc biệt, với các khoản vay từ 18-36 tháng, sau thời gian ưu đãi, khách hàng tiếp tục được hỗ trợ thêm tới 2 năm với trần lãi suất tối đa 9%/năm, phần chênh lệch do Vinhomes chi trả.

Song lập Bạch Vân có chi phí sở hữu chỉ ngang căn hộ cao cấp ở trung tâm Đà Nẵng

Theo anh Bảy, chính sách “khóa trần” lãi suất 6%/năm trong 5 năm của Vinhomes giống như tấm “lá chắn kim cương” giúp người mua tự do tài chính hoàn toàn. Với mức lãi suất cố định, thấp hơn hoặc chỉ ngang bằng lãi vay mua nhà ở xã hội, thậm chí thấp hơn lãi suất huy động, người mua sẽ “miễn nhiễm” với mọi biến động vĩ mô.

“5 năm là chu kỳ đủ dài để vượt qua bất kỳ giai đoạn thắt chặt tín dụng nào. Trong thời gian đó, tôi có thể linh hoạt phân bổ dòng tiền sang các kênh khác mà không phải lo áp lực chi phí vốn tăng lên”, anh nói.

Sự ổn định này cũng là cơ sở để anh Bảy tự tin lựa chọn ghép 2 căn song lập, tạo thành không gian gần 600m², hướng tới mô hình khai thác đa công năng: tầng 1-2 kinh doanh dịch vụ, tầng 3 vận hành lưu trú, trong khi tầng trên cùng dành cho gia đình nghỉ dưỡng và an cư.

“Mô hình ‘một tài sản - đa dòng tiền’ này gần như không thể tìm thấy ở các sản phẩm căn hộ cao cấp trong nội đô”, anh Bảy phân tích.

Ở góc độ giá trị tài sản, mức giá khởi điểm chỉ từ 69,7 triệu đồng/m² cũng được xem là “cửa sổ cơ hội” hiếm hoi. Với cùng tầm tài chính, thay vì sở hữu căn hộ 3 phòng ngủ trên cao, người mua có thể nắm giữ tài sản gắn liền với đất, quy mô 4 tầng, có không gian vườn và khoảng trời riêng.

Trong bối cảnh quỹ đất sở hữu lâu dài ven vịnh gần như đã “tuyệt chủng”, các sản phẩm như song lập Bạch Vân được xem là “của để dành” cho nhiều thế hệ. Khi loạt tiện ích quy mô lớn của dự án hoàn thiện trong giai đoạn 2027-2028, giá trị tài sản sẽ bước lên một mặt bằng mới.

“Những tài sản khan hiếm thường có xu hướng được nắm giữ lâu dài, nguồn cung thứ cấp rất hạn chế. Nếu muốn sở hữu thì sẽ phải chấp nhận mức giá cao hơn nhiều so với hiện tại. Vì vậy, với một chính sách siêu tốt chỉ diễn ra trong thời gian ngắn, tôi chọn hành động sớm thay vì chờ đợi”, anh Bảy chia sẻ.

Những “đòn bẩy thép” cho giá trị bất động sản Đà Nẵng

Bên cạnh cú hích từ siêu chính sách “khóa trần” lãi suất 5 năm, làn sóng xuống tiền tài Vinhomes Hải Vân Bay giữ nhịp suốt thời gian qua còn nhờ lực đẩy vĩ mô mà thị trường bất động sản Đà Nẵng đang hưởng lợi. Một trong số đó là việc Trung tâm tài chính quốc tế tại Đà Nẵng đã chính thức đi vào vận hành.

Không phải ngẫu nhiên những thành phố có giá bất động sản cao nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương cũng đồng thời là các trung tâm tài chính (IFC) hàng đầu thế giới, như Singapore, Thâm Quyến, Thượng Hải hay Hồng Kông. Theo ông Trần Khánh Quang, CEO Bất động sản Việt An Hoà, IFC chính là động lực quan trọng giúp giá tài sản thực này tăng trưởng mạnh mẽ và bền bỉ trong nhiều năm.

“IFC thu hút lượng lớn chuyên gia, doanh nhân và tầng lớp thượng lưu, từ đó tạo ra nhu cầu rất lớn về cư trú, lưu trú và đầu tư dài hạn. Đồng thời, sự phát triển của các dịch vụ cao cấp cũng mở ra cơ hội kinh doanh với lợi nhuận cao”, ông Quang phân tích.

Bên cạnh Trung tâm tài chính quốc tế, bất động sản Đà Nẵng còn trỗi dậy mạnh mẽ nhờ bộ đôi “đòn bẩy thép”, gồm Khu thương mại tự do (FTZ) và siêu cảng Liên Chiểu 2 tỷ USD.

Thực tế, xu hướng dịch chuyển dòng tiền đã hình thành rõ nét khi nhà đầu tư Đà Nẵng không còn ưu tiên đất nền truyền thống mà chuyển sang các dự án phức hợp đa tiện ích, có khả năng khai thác dòng tiền thực. Quỹ đất hiếm ven biển giữa Huế và Đà Nẵng của Vinhomes Hải Vân Bay nhanh chóng lọt vào tầm ngắm nhờ lợi thế đón đầu chu kỳ tăng trưởng dài hạn.

Nhà đầu tư hướng dòng tiền về dự án phức hợp, đa tiện ích có khả năng tạo dòng tiền thực.

Sự cộng hưởng của các động lực vĩ mô và chính sách tài chính đột phá đang mở ra một chương mới cho thị trường Đà Nẵng - sôi động hơn và bền vững hơn.

“Đây không chỉ là câu chuyện tăng giá đơn thuần, mà là động lực hình thành một chu kỳ phát triển mới, bài bản và bền vững. Hội tụ đầy đủ thiên thời, địa lợi, Vinhomes Hải Vân Bay sở hữu nền tảng rất tốt để bước vào chu kỳ tăng trưởng giá rõ nét, thậm chí trở thành điểm dẫn dắt thị trường khu vực”, ông Nguyễn Thế Điệp, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội, nhận định.