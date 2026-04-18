Xăng sinh học E10 - Lợi ích hài hòa cho người dân, doanh nghiệp

Việc đưa xăng E10 vào sử dụng rộng rãi trên cả nước sẽ góp phần giúp giảm áp lực điều hành, tăng tự chủ về nguồn cung giúp người dân, doanh nghiệp hưởng lợi.

Ngày 17/4, Tọa đàm với chủ đề: “Xăng sinh học E10 - Lợi ích hài hòa cho người dân, Nhà nước và doanh nghiệp" diễn ra tại Hà Nội.

Chia sẻ tại toạ đàm, ông Đào Duy Anh, Phó Cục trưởng Cục Đổi mới sáng tạo, Chuyển đổi xanh và Khuyến công (Bộ Công Thương) cho biết, việc thay đổi thói quen với những mặt hàng tiêu dùng quen thuộc sẽ tạo ra tâm lý e ngại. Dưới góc độ quản lý nhà nước, có thể nói xăng dầu là “máu” của nền kinh tế. Do đó, không một quốc gia nào lại bơm "máu độc” vào nền kinh tế.

Để đưa ra chương trình nhiên liệu sinh học này, Bộ Công Thương có sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Từ năm 2014, Bộ đã thực hiện khảo sát và đánh giá về tình hình sử dụng xăng sinh học trên thế giới và Việt Nam. Theo đó, nước ta đã sử dụng thí điểm xăng E5 từ năm 2014 và chính thức sử dụng toàn quốc từ năm 2018.

Tọa đàm với chủ đề: “Xăng sinh học E10 - Lợi ích hài hòa cho người dân, Nhà nước và doanh nghiệp"

Từ ngày 1/8/2025, PVOIL và Petrolimex đã thử nghiệm phân phối xăng E10 tại các thành phố lớn ở nước ta. Trong quá trình phân phối, chưa nhận được phản hồi tiêu cực từ khách hàng.

Ngoài ra, Bộ Công Thương đã làm việc với nhiều nhà khoa học trong và ngoài nước về các vấn đề liên quan đến xăng E10. Cùng với đó, Bộ còn nghiên cứu kinh nghiệm từ nhiều quốc gia đã sử dụng xăng sinh học trên thế giới.

Là đơn vị trực tiếp sản xuất, cung ứng khoảng 30% nhu cầu xăng dầu của nền kinh tế, Tổng công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) cho rằng, cần nhìn nhận xăng E10 không chỉ dưới góc độ môi trường, mà rộng hơn là một phần quan trọng trong chiến lược bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Chia sẻ tại tọa đàm, ông Mai Tuấn Đạt, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Lọc hóa dầu Việt Nam (BSR) khẳng định, xăng sinh học E10 cần được nhìn nhận không chỉ dưới góc độ môi trường, mà rộng hơn là một phần quan trọng trong chiến lược bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia, đặc biệt là trong giai đoạn nguồn cung xăng dầu bị ảnh hưởng do xung đột tại Trung Đông. Ngoài ra, nhiên liệu sinh học như E10 còn tạo ra một chuỗi giá trị trong nước, từ nguyên liệu, sản xuất ethanol, phối trộn cho đến phân phối. Điều đó giúp nâng cao năng lực tự chủ của nền kinh tế, đồng thời hỗ trợ mục tiêu chuyển dịch năng lượng theo hướng xanh hơn, bền vững hơn.

Bên cạnh đó, việc sản xuất ethanol rất phù hợp với lợi thế về mặt địa lý của Việt Nam và các nước lân cận. Với lợi thế đó, nước ta có thể chủ động sản xuất ethanol ở trong nước hoặc nhập khẩu từ các nước lân cận như Thái Lan, Philippines để đảm bảo nguồn để phối trộn nhiên liệu sinh học.

Nhà máy lọc dầu Dung Quất góp phần tăng nguồn cung xăng E10 trên cả nước.

Ông Đạt tính toán, với các nhà máy đã đầu tư thì Việt Nam có năng lực sản xuất khoảng 600.000 m3/năm và hiện đang hướng tới con số 1 triệu m3/năm - một nguồn lớn đảm bảo phối trộn xăng E10 cung ứng cho cả nước.

Quan trọng hơn, với việc sản xuất ethanol với sản lượng khoảng 1 triệu m3/năm sẽ tạo ra quy mô kinh tế khoảng 20.000 tỷ/năm. Chính vì vậy, ông Đạt khẳng định, cả về góc độ kỹ thuật, kinh tế và năng lực sản xuất ở trong nước đều cho thấy chương trình nhiên liệu sinh học là giải pháp vô cùng quan trọng trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

PGS.TS Nguyễn Thường Lạng, giảng viên cao cấp Trường Đại học Kinh tế Quốc dân, cho rằng từ góc độ kinh tế và hành vi thị trường, người tiêu dùng rất nhạy cảm với giá xăng dầu. Vì vậy, để xăng E10 được sử dụng rộng rãi, yếu tố then chốt là phải tạo được lợi thế về giá.

Ông phân tích, xăng E10 cần có mức giá thấp hơn đủ lớn so với xăng khoáng để kích thích chuyển đổi. Bởi khi chênh lệch giá đủ hấp dẫn, người tiêu dùng sẽ chủ động lựa chọn, từ đó hình thành thói quen tiêu dùng mới. Đặc biệt, ở giai đoạn đầu chuyển đổi, cần có cơ chế điều tiết hoặc hỗ trợ giá nhằm tạo cú hích cho thị trường.