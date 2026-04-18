Chênh lệch huy động và cho vay của MB nằm trong tầm kiểm soát

Ông Phạm Như Ánh - Tổng Giám đốc Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) cho biết, mức chênh lệch khoảng 50.000 tỷ đồng giữa huy động và cho vay và khẳng định đây là mức lệch nằm trong kiểm soát, bởi MB vẫn còn nhiều nguồn vốn bổ sung.

MB vẫn duy trì được ổn định việc huy động

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 18/4, lãnh đạo MB đã dành nhiều thời gian giải đáp thắc mắc của cổ đông liên quan đến chênh lệch giữa huy động và cho vay - một chỉ số quan trọng phản ánh khả năng cân đối vốn của ngân hàng.

Trả lời trực tiếp, ông Phạm Như Ánh - Tổng Giám đốc MB, cho biết mức chênh lệch này không phải là vấn đề đáng lo ngại nếu nhìn trong tổng thể cấu trúc nguồn vốn đa dạng của ngân hàng.

Theo ông Ánh, trong năm 2025, MB ghi nhận mức tăng trưởng tín dụng khoảng 36%, thậm chí thực chất gần 40% nếu tính đầy đủ các yếu tố. Một phần trong số đó đã được điều chuyển sang MBV - ngân hàng nhận chuyển giao bắt buộc từ OceanBank - nhằm tạo tài sản sinh lời cho đơn vị này. Đây là một bước đi chiến lược, vừa hỗ trợ quá trình tái cơ cấu, vừa mở rộng dư địa tăng trưởng cho toàn hệ sinh thái.

Liên quan đến quy mô huy động, Tổng Giám đốc MB cho biết ngân hàng đã huy động từ thị trường 1 (huy động người dân) hơn 1 triệu tỷ đồng trong năm qua. Trong khi đó, chênh lệch giữa huy động và cho vay vào khoảng 50.000 tỷ đồng.

Điều này khiến nhiều cổ đông đặt câu hỏi: với mức “lệch” như vậy, nguồn lực cho vay sẽ đến từ đâu?

Giải đáp băn khoăn này, ông Ánh nhấn mạnh rằng huy động từ thị trường 1 chỉ là một phần trong tổng nguồn vốn của ngân hàng. Ngoài ra, MB còn sở hữu nhiều kênh bổ sung quan trọng. Trước hết là vốn chủ sở hữu, hiện đạt gần 150.000 tỷ đồng - một nền tảng tài chính vững chắc giúp ngân hàng chủ động trong hoạt động tín dụng. Bên cạnh đó, MB còn huy động vốn từ các định chế tài chính quốc tế, với quy mô lên tới gần 3 tỷ USD. Ngoài ra, thị trường liên ngân hàng cũng là kênh bổ sung thanh khoản linh hoạt, cho phép các ngân hàng vay mượn lẫn nhau trong ngắn hạn.

Một chỉ số quan trọng khác được ông Ánh đề cập là tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR). Tính đến cuối năm 2025, LDR của MB đạt khoảng 79%, thấp hơn mức trần 85% do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định. Điều này cho thấy ngân hàng vẫn duy trì biên độ an toàn đáng kể, đồng thời còn dư địa để mở rộng tín dụng khi cần thiết.

Theo ông Ánh, LDR chung của toàn thị trường năm 2021 là 95%, tức là huy động 100 đồng cho vay 95 đồng. Đến thời điểm hiện tại đang là 112%, tức huy động 100 đồng cho vay tới 112 đồng. "Thanh khoản hệ thống đang trong giai đoạn khó khăn", ông Ánh nhận định.

Đáng chú ý, trong bối cảnh quý I/2026 được đánh giá là giai đoạn khó khăn chung của ngành ngân hàng, đặc biệt ở khía cạnh huy động vốn, MB lại là một trong số ít ngân hàng cân bằng được giữa huy động và cho vay trên thị trường 1. Theo lãnh đạo MB, nhiều tổ chức tín dụng hiện muốn đẩy mạnh cho vay nhưng lại gặp khó khăn trong việc huy động vốn, trong khi MB vẫn duy trì được sự ổn định tương đối.

Lãi suất giảm, cho vay kinh doanh bất động sản khoảng 10%

Về chính sách lãi suất, ông Ánh cho biết, MB đã chủ động điều chỉnh giảm khoảng 0,5%/năm nhằm hỗ trợ khách hàng và kích thích nhu cầu tín dụng. Tuy nhiên, ngân hàng cũng cho biết luôn theo dõi sát sao diễn biến vĩ mô và tuân thủ sự giám sát của Ngân hàng Nhà nước, vốn theo dõi các chỉ số này hàng ngày. Thời gian gần đây lãi suất huy động toàn thị trường tăng lên đã khiến lãi suất cho vay cũng tăng, có ảnh hưởng nhất định đến hoạt động của ngân hàng và hoạt động của các doanh nghiệp, người dân.

“Nhìn chung cơ bản hệ thống đang thiếu hụt tiền. Vừa qua, tân Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cũng đã triệu tập ngay 46 ngân hàng để bàn biện pháp giảm, hạ nhiệt lãi suất. Tuy nhiên, thị trường cơ bản đang khan hiếm tiền, nên công tác huy động vốn chung của các ngân hàng đều khó khăn”, ông Ánh nói.

Một nội dung khác thu hút sự quan tâm của cổ đông là tín dụng bất động sản - lĩnh vực đang được nhiều ngân hàng thận trọng. Lãnh đạo MB cho biết ngân hàng triển khai cho vay bất động sản theo ba phân khúc rõ ràng: khách hàng lớn, doanh nghiệp vừa và nhỏ, và khách hàng cá nhân. Tổng dư nợ bất động sản hiện chiếm dưới 12% danh mục tín dụng, trong đó cho vay kinh doanh bất động sản chỉ khoảng 10%.