Kinh tế

Giá vàng bạc tăng giảm trái chiều

Ngọc Mai
TPO - Sáng nay (19/4), giá vàng miếng SJC ở mốc 172 triệu đồng/lượng, giá bạc ở mức 83 triệu đồng/kg. Sau một tuần, trong khi giá bạc tăng mạnh thì giá vàng lại giảm.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng miếng SJC 168,5 - 172 triệu đồng/lượng mua vào - bán ra. So với cách đây một tuần, giá vàng giảm 900.000 đồng/lượng mua vào và 400.000 đồng/lượng bán ra.

Giá vàng nhẫn cũng giảm ở mức tương tự trong vòng 1 tuần qua. Hiện, vàng nhẫn Mi Hồng có giá 170,3 - 172 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn Phú Quý, Bảo Tín Minh Châu cùng 168,5 - 171,5 triệu đồng/lượng; vàng nhẫn SJC 168 - 171,5 triệu đồng/lượng…

Cùng thời điểm, giá vàng thế giới niêm yết 4.834 USD/ounce cho thấy sự chững lại trên thị trường quốc tế.

Giá vàng bạc diễn biến trái chiều.

Trái ngược với xu hướng của vàng, thị trường bạc lại chứng kiến đà tăng ấn tượng. Giá bạc thỏi của Phú Quý sáng nay đạt 83 triệu đồng/kg, tăng tới 5 triệu đồng/kg so với tuần trước. Tương tự, bạc Ancarat cũng được giao dịch quanh mức 82 triệu đồng/kg.

Trên thị trường tiền tệ, tỷ giá trung tâm do Ngân hàng Nhà nước công bố ở mức 25.102 đồng/USD, giữ nguyên so với sáng qua.

Với biên độ +/- 5%, tỷ giá USD các ngân hàng thương mại được phép giao dịch từ 23.847 - 26.357 đồng/USD.

Tỷ giá tham khảo tại Cục Quản lý ngoại hối cũng giảm về khoảng 23.897 - 26.307 đồng/USD.

Vietcombank niêm yết giá USD 26.137 - 26.537 đồng/USD. Trên thị trường "chợ đen", giá USD giao dịch ở mức 26.600 - 26.700 đồng/USD.

Ngọc Mai
#vàng #bạc #giá vàng #giá bạc #thị trường vàng #tỷ giá USD

