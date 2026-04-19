Kinh tế

Dự kiến mức lương hưu, trợ cấp mới từ ngày 1/7

Phan Thiên
TPO - Dự thảo thông tư đang được Bộ Nội vụ lấy ý kiến quy định chi tiết về công thức tính lương hưu, các khoản trợ cấp mới dự kiến áp dụng từ ngày 1/7 tới đây.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến Dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng hưởng lương, phụ cấp trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội và hội quy định 9 nhóm đối tượng áp dụng chính sách.

tienluongmoi20231017142308-53.jpg
Dự thảo thông tư đang được Bộ Nội vụ lấy ý kiến quy định chi tiết về công thức tính lương hưu, các khoản trợ cấp mới dự kiến áp dụng từ 1/7 tới đây. Ảnh minh họa.

Dự thảo Thông tư quy định chi tiết việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng nêu 2 phương án tăng:

Phương án 1: Từ ngày 1/7, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 của dự thảo thông tư này được điều chỉnh. Cụ thể như sau:

Điều chỉnh tăng thêm 4,5% và 200.000 đồng/tháng trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2026 đối với các đối tượng quy định:

anh-chup-man-hinh-2026-04-18-luc-101743-1776482275508.jpg

Điều chỉnh tăng thêm 8% trên mức trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2026 đối với các đối tượng quy định:

anh-chup-man-hinh-2026-04-18-luc-101853-1776482358690.jpg

Từ ngày 1/7, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 1 của dự thảo thông tư này được điều chỉnh như sau:

Đối với người có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng sau khi thực hiện điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều 2 của dự thảo thông tư này bằng hoặc thấp hơn 3.500.000 đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm 300.000 đồng/tháng.

anh-chup-man-hinh-2026-04-18-luc-102216-1776482616783.jpg

Đối với người có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng sau khi thực hiện điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều 2 của dự thảo thông tư này cao hơn 3.500.000 đồng/tháng nhưng thấp hơn 3.800.000 đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng lên bằng 3.800.000 đồng/tháng:

anh-chup-man-hinh-2026-04-18-luc-102418-1776482669102.jpg

Phương án 2: Từ ngày 1/7, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 1 của dự thảo thông tư này được điều chỉnh tăng thêm 8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6.

anh-chup-man-hinh-2026-04-18-luc-103258-1776483192984.jpg

Từ ngày 1/7, mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của các đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 1 của dự thảo thông tư này được điều chỉnh như sau:

Đối với người có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng sau khi thực hiện điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều 2 của dự thảo thông tư này bằng hoặc thấp hơn 3.500.000 đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng thêm 300.000 đồng/tháng.

anh-chup-man-hinh-2026-04-18-luc-103529-1776483340496.jpg

Đối với người có mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng sau khi thực hiện điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 Điều 2 của dự thảo Thông tư này cao hơn 3.500.000 đồng/tháng nhưng thấp hơn 3.800.000 đồng/tháng thì được điều chỉnh tăng lên bằng 3.800.000 đồng/tháng.

anh-chup-man-hinh-2026-04-18-luc-103648-1776483421544.jpg

Hơn 16.300 người được giải quyết hưởng lương hưu mới

Theo thông tin từ Bộ Nội vụ, trong quý I/2026, cả nước có khoảng 3,49 triệu người hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng, trong đó hơn 16.300 người được giải quyết hưởng lương hưu mới. Số hưởng các chế độ như ốm đau, thai sản, tử tuất trên 2 triệu lượt người. Đến nay, toàn quốc có trên 21,6 triệu người tham gia bảo hiểm xã hội, con số này tăng trên 15% so với cùng kỳ năm 2025 và chiếm khoảng 45% tổng lực lượng lao động. Trong đó, số đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là hơn 19,1 triệu người, còn số tự nguyện khoảng 2,5 triệu người...

