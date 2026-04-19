Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Kinh tế

Google News

Agribank tiếp tục khẳng định vai trò chủ lực trong tài trợ hạ tầng chiến lược quốc gia

PV

Ngày 17/4/2026, Agribank cùng các định chế tài chính Nhà nước đã ký kết hợp đồng cấp tín dụng trị giá 8.339 tỷ đồng cho Dự án đầu tư xây dựng tuyến cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng (đoạn qua Nam Định và Thái Bình) theo phương thức đối tác công tư (PPP).

Sự tham gia của Agribank trong dự án cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng tiếp tục khẳng định vai trò của một ngân hàng thương mại Nhà nước chủ lực trong việc dẫn dắt dòng vốn vào các công trình hạ tầng thiết yếu. Trong bối cảnh nền kinh tế đặt ra yêu cầu ngày càng cao về phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, việc Agribank chủ động bố trí nguồn lực tín dụng quy mô lớn cho các dự án liên kết vùng mang ý nghĩa quan trọng, góp phần tạo động lực tăng trưởng dài hạn.

Đại diện các bên thực hiện nghi thức ký kết hợp đồng cấp tín dụng Dự án cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng, đánh dấu bước triển khai quan trọng trong thu xếp nguồn vốn cho công trình hạ tầng trọng điểm.
Cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng (CT.08) được xác định là tuyến giao thông huyết mạch của vùng Duyên hải Bắc Bộ, có vai trò kết nối các trung tâm kinh tế, khu công nghiệp và hệ thống cảng biển. Khi hoàn thành vào năm 2028, dự án không chỉ mở rộng không gian phát triển mà còn góp phần giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh và thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế khu vực theo hướng bền vững.

Việc Agribank tham gia cấp tín dụng cho dự án một lần nữa cho thấy định hướng nhất quán trong điều hành tín dụng của ngân hàng khi ưu tiên các lĩnh vực sản xuất – kinh doanh và các công trình hạ tầng có tính lan tỏa cao. Không những cung ứng vốn, Agribank còn tham gia sâu vào quá trình thẩm định, kiểm soát dòng tiền và quản trị rủi ro, qua đó bảo đảm hiệu quả đầu tư và tính bền vững của dự án.

Thực tế những năm gần đây cho thấy, Agribank ngày càng mở rộng vai trò trong các dự án trọng điểm quốc gia, từ giao thông, năng lượng đến hạ tầng phục vụ phát triển vùng. Đây là bước đi phù hợp với chiến lược phát triển của ngân hàng trong giai đoạn mới, vừa phát huy thế mạnh truyền thống trong lĩnh vực “tam nông”, vừa đóng góp tích cực vào các chương trình phát triển kinh tế – xã hội quy mô lớn của đất nước.

Toàn cảnh Lễ ký kết hợp đồng cấp tín dụng Dự án cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng với sự tham gia của Agribank và các đối tác diễn ra ngày 17/4/2026 tại Hà Nội.
Đáng chú ý, trước đó, Agribank đã để lại dấu ấn khi tham gia thu xếp và triển khai nguồn vốn cho Dự án Đường Vành đai 4 – Vùng Thủ đô, một trong những công trình hạ tầng trọng điểm có quy mô lớn và tính chất liên kết vùng sâu rộng. Việc tham gia vào cấu trúc tài trợ cho dự án này thể hiện năng lực tổ chức các khoản tín dụng hợp vốn phức tạp cho thấy khả năng đồng hành dài hạn của Agribank với các dự án mang tính động lực quốc gia. Từ thực tiễn đó, việc tiếp tục góp mặt tại cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng cho thấy sự kế thừa và phát triển nhất quán trong chiến lược tài trợ hạ tầng của ngân hàng, qua đó củng cố vai trò là một trong những trụ cột tài chính quan trọng, góp phần hiện thực hóa mục tiêu phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại và bền vững trong giai đoạn tới.

#Agribank #cao tốc #hạ tầng #đầu tư #tín dụng #đối tác công tư #Ninh Bình Hải Phòng

Xem thêm

Cùng chuyên mục

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe