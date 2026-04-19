Xử phạt 3 thương nhân đầu mối xăng dầu vi phạm duy trì dự trữ tối thiểu

TPO - Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước - Bộ Công Thương đã làm việc với 26 thương nhân đầu mối, qua đó phát hiện, tiến hành xác minh và xử phạt 3 đơn vị không duy trì mức dự trữ tối thiểu theo quy định, mỗi doanh nghiệp bị phạt 130 triệu đồng.

Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, vừa qua Cục thành lập Đoàn đôn đốc công tác quản lý nhà nước và giám sát các thương nhân đầu mối trong thực hiện nguồn cung, dự trữ lưu thông xăng dầu.

Trên cơ sở đó, đoàn công tác đã tiến hành đôn đốc, giám sát 26 thương nhân đầu mối xăng dầu trên phạm vi toàn quốc. Nội dung tập trung vào việc chấp hành quy định về bảo đảm nguồn cung và duy trì mức dự trữ xăng dầu lưu thông tối thiểu.

Qua các buổi làm việc, cơ quan chức năng đã phát hiện, tiến hành xác minh và lập biên bản vi phạm hành chính đối với 3 thương nhân đầu mối, gồm: Công ty cổ phần vật tư xăng dầu Hải Dương; Tổng công ty Dầu Việt Nam (PVOIL); Công ty TNHH xăng dầu Vĩnh Long Petro. Các doanh nghiệp này không duy trì mức dự trữ xăng dầu bắt buộc hoặc duy trì mức dự trữ xăng dầu thấp hơn mức tối thiểu theo quy định.

Ngoài các trường hợp đã bị xử phạt, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước đang tiếp tục làm việc với 5 thương nhân đầu mối khác có dấu hiệu vi phạm liên quan đến mức dự trữ tối thiểu. Trong đó, có trường hợp xuất hiện dấu hiệu găm hàng, hiện đang được tập trung xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Việc tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm được xác định là giải pháp trọng tâm nhằm siết chặt kỷ cương trong hoạt động kinh doanh xăng dầu, góp phần bảo đảm nguồn cung ổn định và an ninh năng lượng trong nước

Theo quy định, thương nhân đầu mối phải duy trì mức dự trữ xăng dầu lưu thông tối thiểu tương đương khoảng 20 ngày cung ứng. Tuy nhiên, trong bối cảnh thị trường năng lượng toàn cầu biến động ngày càng khó lường, Việt Nam đang đặt mục tiêu nâng tổng mức dự trữ xăng dầu quốc gia lên khoảng 90 ngày.

Định hướng này bao gồm việc kết hợp nhiều tầng dự trữ, gồm: dự trữ thương mại của doanh nghiệp (do các thương nhân đầu mối thực hiện), dự trữ quốc gia do Nhà nước quản lý và dự trữ sản xuất tại các nhà máy lọc dầu.