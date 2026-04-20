Lào Cai:

Công an đưa du khách nước ngoài vượt quãng đường gần 100km đi cấp cứu trong đêm

Thành Đạt
TPO - Nhờ sự hỗ trợ kịp thời của Công an xã Y Tý, tỉnh Lào Cai, một du khách nước ngoài bị tai nạn giao thông trong điều kiện thời tiết xấu đã được đưa đi cấp cứu ngay trong đêm.

Thiếu tá Đỗ Duy Cương - Trưởng Công an xã Y Tý (tỉnh Lào Cai) cho biết, khoảng 21h50 ngày 18/4, đơn vị nhận được tin báo của người dân về việc một khách du lịch gặp tai nạn tại khu vực đường thôn Sín Chải, trong điều kiện mưa lớn, sương mù dày đặc.

Ngay sau đó, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường, tổ chức kiểm tra, xác minh và triển khai các biện pháp hỗ trợ. Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là ALBERT (SN 1993, quốc tịch Tây Ban Nha), đi du lịch một mình tại Y Tý. Do trời tối, đường đèo quanh co, trơn trượt, tầm nhìn hạn chế, nạn nhân bị ngã xe, gãy xương đòn trái và xây xát nhiều vị trí trên cơ thể, không thể tự di chuyển.

Anh ALBERT được Công an xã Y Tý đưa đến Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai ngay trong đêm. Ảnh: Tuấn Ngọc.

Lực lượng công an đã tiến hành sơ cứu ban đầu, đồng thời nhanh chóng đưa nạn nhân đến Trạm Y tế xã để xử lý kịp thời.

Trước tình huống cần chuyển tuyến điều trị gấp, khoảng 22h30 cùng ngày, Công an xã Y Tý tổ chức đưa nạn nhân vượt quãng đường gần 100km đến Bệnh viện Đa khoa số 2 tỉnh Lào Cai trong điều kiện đêm tối, mưa lớn, sương mù dày đặc, đường trơn trượt, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Sau hơn 3 giờ di chuyển liên tục, nạn nhân được tiếp nhận, thăm khám chuyên sâu tại bệnh viện. Sau đó, các lực lượng chức năng tiếp tục hỗ trợ đưa nạn nhân về Hà Nội để điều trị theo nguyện vọng.

Anh ALBERT cảm ơn Công an xã Y Tý và người dân địa phương đã tận tình hỗ trợ khi bị tai nạn giao thông. Ảnh: Tuấn Ngọc.

Ngày 19/4, sau khi được cấp cứu, anh ALBERT chia sẻ: “Khi tôi bị tai nạn, cảnh sát đã ở cạnh tôi suốt thời gian qua, giúp đỡ tôi rất nhiều. Cảm ơn rất nhiều vì tất cả. Đây không phải là trải nghiệm tốt nhất, nhưng tôi đã gặp những con người tuyệt vời nhất.”

#Du khách #Y Tý #Lào Cai

