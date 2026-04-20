Đại biểu Quốc hội đề nghị đưa ngày nghỉ 24/11 vào Luật Lao động

Luân Dũng
TPO - Nhất trí xác lập “Ngày Văn hoá Việt Nam” là 24/11, song đại biểu Quốc hội đề nghị ngày nghỉ hưởng nguyên lương này cần được xem xét, quy định trong Bộ luật Lao động.

Tiếp tục chương trình kỳ họp, sáng 20/4, các đại biểu thảo luận ở tổ về dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hoá Việt Nam.

Nhất trí với việc xác lập “Ngày Văn hóa Việt Nam” là ngày 24/11, theo bà Nguyễn Thị Việt Nga (Đoàn Hải Phòng), đây là bước thể chế hóa chủ trương của Đảng, có ý nghĩa lớn về chính trị xã hội.

Tuy nhiên, theo đại biểu, cần phân biệt rõ việc xác lập một ngày kỷ niệm thuộc phạm vi chính sách văn hoá, trong khi đó, quy định nghỉ làm, hưởng nguyên lương lại thuộc phạm vi pháp luật lao động.

"Hai nội dung này không đồng nhất về bản chất điều chỉnh, vì thế không nên “gộp” trong cùng một Nghị quyết", nữ đại biểu cho hay.

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga. Ảnh: QH

Bà Nga lý giải, hiện nay, toàn bộ chế độ ngày nghỉ lễ, tết hưởng nguyên lương được quy định tập trung trong Bộ luật Lao động năm 2019.

Nếu Nghị quyết này bổ sung thêm một ngày nghỉ sẽ tạo ra một “ngoại lệ” nằm ngoài Bộ luật Lao động, dễ dẫn đến nguy cơ phân mảnh hệ thống pháp luật (mỗi nghị quyết chuyên đề lại có thể bổ sung một ngày nghỉ riêng).

Do vậy, bà Nga đề nghị chỉ quy định trong dự thảo Nghị quyết xác lập “Ngày Văn hóa Việt Nam”, còn ngày nghỉ hưởng nguyên lương (24/11) nên xem xét, quy định trong Bộ luật Lao động.

Phát biểu sau đó, đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn (Đoàn Hải Phòng) đồng tình với quan điểm của bà Nguyễn Thị Việt Nga, nên xem xét quy định này khi sửa Bộ luật Lao động. Nội dung này dự kiến sẽ được trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 2, tháng 10/2026.

Theo ông Sơn, điều này nhằm bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật. Đồng thời, ông cũng đề nghị Chính phủ giải trình rõ: đã có đánh giá tác động cụ thể chưa, tác động đến khu vực doanh nghiệp, sản xuất, dịch vụ ra sao…

Đại biểu Nguyễn Ngọc Sơn. Ảnh: QH

Đề nghị đưa vào Nghị quyết để "triển khai ngay"

Cùng mối quan tâm, đại biểu Thích Bảo Nghiêm (Đoàn Hà Nội) cho rằng, Ngày Văn hóa Việt Nam, nếu chỉ dừng lại ở việc được nghỉ làm và miễn phí tham quan thì hiệu quả lan tỏa sẽ chưa lớn.

“Cần thiết kế ngày này trở thành một sự kiện văn hóa - sáng tạo mang tính quốc gia, gắn với các hoạt động như lễ hội văn hóa, tuần lễ công nghiệp sáng tạo, kích cầu du lịch và tiêu dùng văn hóa. Như vậy, ngày này không chỉ mang ý nghĩa tinh thần mà còn tạo ra giá trị kinh tế và xã hội rõ rệt”, đại biểu nêu quan điểm.

Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Lâm Thị Phương Thanh. Ảnh: Như Ý

Tại phiên thảo luận ở tổ, Bộ trưởng Bộ VHTT&DL Lâm Thị Phương Thanh nêu rõ, Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11) chính là dịp để tổ chức các hoạt động nâng cao đời sống văn hóa, tăng cường đoàn kết toàn dân.

Theo Bộ trưởng, vấn đề này ban đầu dự kiến đưa vào Bộ luật Lao động khi sửa đổi, nhưng do thời gian không kịp, nên đề nghị đưa vào nghị quyết này để có căn cứ pháp lý triển khai ngay.

Ngoài ra, bà Lâm Thị Phương Thanh cũng cho hay, có những nội dung tưởng nhỏ nhưng rất thiết thực, như giao quyền cho cấp xã khai thác, sử dụng thiết chế văn hóa; hay tận dụng trụ sở dôi dư sau sắp xếp bộ máy để phục vụ hoạt động văn hóa...

“Những giải pháp này tuy không mang tính đột phá lớn nhưng góp phần tháo gỡ vướng mắc, chống lãng phí, nhất là ở cơ sở”, bà Thanh nói.

#ngày nghỉ #Bộ luật Lao động #Ngày Văn hóa Việt Nam #quy định pháp luật #nghỉ lễ #Bộ Văn hóa #ngày nghỉ 24/11 #nghỉ hưởng nguyên lương

