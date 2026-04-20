CLIP: Người đàn ông dùng dép đánh tới tấp một phụ nữ trên đường

TPO - Đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ bị hành hung trên đường, lan truyền trên mạng xã hội. Hiện cơ quan công an đang vào cuộc xác minh, làm rõ.

Clip: Người đàn ông dùng dép đánh tới tấp một phụ nữ trên đường.

Ngày 20/4, lãnh đạo Công an phường Quy Nhơn Tây (Gia Lai) cho biết, đang vào cuộc xác minh, làm rõ đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ bị hành hung trên đường. Đoạn clip này lan truyền trên mạng xã hội, gây xôn xao dư luận.

Trước đó, mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một người đàn ông điều khiển xe máy, không đội mũ bảo hiểm, bất ngờ tạt đầu xe một phụ nữ.

Sau khi chặn đầu xe, người đàn ông liên tiếp dùng dép đánh vào vùng mặt, vùng đầu người phụ nữ.

Theo hình ảnh trích xuất từ camera an ninh, thời điểm xảy ra sự việc vào khoảng 17h34 ngày 19/4 trên đường Âu Cơ thuộc phường Quy Nhơn Tây, Gia Lai.

Khu vực xảy ra sự việc. Ảnh: Trương Định

Trong đoạn clip, nạn nhân liên tục kêu cứu, nói không quen biết và không có mâu thuẫn với kẻ tấn công.

Chỉ sau vài giờ xuất hiện trên mạng xã hội, đoạn clip nhanh chóng thu hút sự quan tâm của dư luận. Nhiều ý kiến bày tỏ phẫn nộ trước hành vi côn đồ của người đàn ông.