Ông Đỗ Thành Trung được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng

Sáng 20/4, Kỳ họp thứ nhất HĐND TP Hải Phòng khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố.
Tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu ông Đỗ Thành Trung – Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng, giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2026-2031.
HĐND thành phố cũng bầu 6 Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, gồm các ông: Lê Anh Quân, Lê Trung Kiên, Vũ Tiến Phụng, Trần Văn Quân, Hoàng Minh Cường, Nguyễn Minh Hùng
Ông Đỗ Thành Trung sinh năm 1976, quê tỉnh Bình Định, nay là tỉnh Gia Lai). Quá trình công tác, ông Đỗ Thành Trung có nhiều năm công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Giai đoạn 2010 – 2014, ông Đỗ Thành Trung làm Trưởng phòng Phòng Tây Nguyên, thuộc Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Giai đoạn 2014-2018, ông Đỗ Thành Trung là Trưởng phòng Tổng hợp của Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Giai đoạn 2018-2020, ông Đỗ Thành Trung là Phó Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Tháng 6/2020, ông Đỗ Thành Trung giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tháng 3/2023: Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.
Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Đỗ Thành Trung giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.
Ngày 16/3/2026, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định, điều động, chỉ định ông Đỗ Thành Trung – Thứ trưởng Bộ Tài chính, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2025-2030.
Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng Đỗ Thành Trung bày tỏ vinh dự lớn lao, đồng thời là trách nhiệm nặng nề mà Đảng bộ, chính quyền, cử tri và nhân dân TP Hải Phòng giao phó.
Ông Đỗ Thành Trung cam kết sẽ chấp hành nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ, UBND thành phố; tiếp tục phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng và phát huy cao nhất kiến thức, năng lực và kinh nghiệm tích lũy trong quá trình công tác để cống hiến vì sự nghiệp phát triển của thành phố.
Tân Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhấn mạnh 5 nhiệm vụ trọng tâm sau khi nhận nhiệm vụ. Cụ thể, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả; tạo chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức trách nhiệm và chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ từ thành phố đến xã, phường, đặc khu.
Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với chủ động kiểm tra, đề cao trách nhiệm người đứng đầu; xây dựng chính quyền hành động, liêm chính, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, kiến tạo môi trường đầu tư kinh doanh hiện đại, cạnh tranh và hiệu quả.
Tiếp tục thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030, phấn đấu đạt mục tiêu tốc độ tăng trưởng kinh tế đã đề ra (13-14%/năm) gắn với nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân.
Triển khai hiệu quả công tác quy hoạch, hoàn thành việc lập, phê duyệt các quy hoạch quan trọng bảo đảm tiến độ, chất lượng. Ưu tiên phát triển đồng bộ, hiện đại hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hạ tầng chiến lược để đáp ứng mục tiêu phát triển dài hạn.
Quan tâm phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế, an sinh xã hội. Chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới.
“Tôi xin cam kết sẽ không ngừng rèn luyện, nỗ lực cùng tập thể lãnh đạo thành phố tổ chức thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Luôn lắng nghe, cầu thị, hành động vì lợi ích chung, vì sự phát triển nhanh và bền vững của thành phố, vì cuộc sống ấm no, hạnh phúc của nhân dân”, ông Đỗ Thành Trung nói.