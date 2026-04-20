Ông Đỗ Thành Trung được bầu làm Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng

TPO - Tại kỳ họp thứ nhất HĐND TP Hải Phòng khóa XVII, ông Đỗ Thành Trung - Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng được bầu giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2026-2031, với 100% phiếu tán thành.

Sáng 20/4, Kỳ họp thứ nhất HĐND TP Hải Phòng khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra tại Trung tâm Chính trị - Hành chính thành phố.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã bầu ông Đỗ Thành Trung – Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng, giữ chức Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 2026-2031.

HĐND thành phố cũng bầu 6 Phó Chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng, gồm các ông: Lê Anh Quân, Lê Trung Kiên, Vũ Tiến Phụng, Trần Văn Quân, Hoàng Minh Cường, Nguyễn Minh Hùng

Ông Lê Ngọc Châu - Bí thư Thành ủy Hải Phòng tặng hoa chúc mừng ông Đỗ Thành Trung - Chủ tịch UBND thành phố và các Phó Chủ tịch UBND thành phố.

Ông Đỗ Thành Trung sinh năm 1976, quê tỉnh Bình Định, nay là tỉnh Gia Lai). Quá trình công tác, ông Đỗ Thành Trung có nhiều năm công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Giai đoạn 2010 – 2014, ông Đỗ Thành Trung làm Trưởng phòng Phòng Tây Nguyên, thuộc Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Giai đoạn 2014-2018, ông Đỗ Thành Trung là Trưởng phòng Tổng hợp của Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Giai đoạn 2018-2020, ông Đỗ Thành Trung là Phó Vụ trưởng, Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân, Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tháng 6/2020, ông Đỗ Thành Trung giữ chức Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân, Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Tháng 3/2023: Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Tháng 2/2025, Thủ tướng Chính phủ điều động, bổ nhiệm ông Đỗ Thành Trung giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Ngày 16/3/2026, Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định, điều động, chỉ định ông Đỗ Thành Trung – Thứ trưởng Bộ Tài chính, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2025-2030.