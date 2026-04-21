Bóc trần 'công xưởng' biến xe không giấy tờ thành xe mới ở TPHCM

TPO - Hàng nghìn chiếc xe không rõ nguồn gốc được “phù phép” thành xe mới, hợp thức hóa giấy tờ rồi bán ra thị trường. Đường dây do chủ hệ thống Tân Tiến cầm đầu, thu lợi bất chính hơn 15 tỷ đồng.

Sáng nay (21/4), TAND TPHCM mở phiên tòa sơ thẩm, xét xử bị cáo Bùi Văn Tân (43 tuổi, chủ hệ thống xe máy Tân Tiến) cùng 13 đồng phạm về các tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Mua bán tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Bị cáo Bùi Văn Tân tại phiên tòa sáng nay 21/4.

Phiên tòa do thẩm phán Vũ Hoài Nam làm chủ tọa. HĐXX cho biết, phiên tòa dự kiến diễn ra trong nhiều ngày. Để chuẩn bị cho phiên xử, HĐXX đã triệu tập gần 400 bị hại; 10 người có nghĩa vụ và quyền lợi liên quan.

Tại phần thẩm tra tư pháp tại phiên tòa sáng nay, HĐXX cho biết rất ít bị hại có mặt tại phiên tòa. Việc thiếu vắng bị hại và một số người tham gia tố tụng khác, theo HĐXX là không ảnh hưởng tới việc xét xử.

Các bị cáo tại phiên tòa ngày 21/4.

Theo cáo trạng, từ năm 2018 đến cuối năm 2023, Bùi Văn Tân lập nhiều cơ sở kinh doanh xe máy tại TPHCM và tỉnh Bình Dương (cũ) nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp. Nhận thấy nhu cầu lớn đối với xe giá rẻ, Bùi Văn Tân đã thu mua xe không rõ nguồn gốc, sau đó tổ chức “hợp thức hóa” để bán như xe mới.

Tân đã thuê người mài đục số khung, số máy trùng khớp với thông tin trên phiếu kiểm tra chất lượng xuất xưởng mua trôi nổi từ nhiều nguồn khác nhau. Giá mỗi phiếu dao động từ 500.000 đến 1 triệu đồng, trong khi tiền công chỉnh sửa xe là 1 triệu đồng/chiếc.

Một góc phòng xử án.

Sau khi “tẩy” dấu vết, các xe được tân trang, chụp ảnh, quay video đăng bán trên mạng xã hội hoặc trưng bày tại cửa hàng. Khi có khách mua, nhân viên hoàn tất hồ sơ, liên hệ “cò dịch vụ” để đăng ký, cấp biển số như xe mới hợp pháp.

Cáo trạng xác định, từ năm 2021 đến thời điểm bị công an phát hiện, đường dây của Bùi Văn Tân đã sử dụng khoảng 1.500 phiếu xuất xưởng, tiêu thụ hàng trăm xe gian, lừa đảo gần 400 bị hại với tổng số tiền hơn 15 tỷ đồng.