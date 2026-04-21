Vĩnh Long: Đá bóng lăn ra đường gây tai nạn cho người đi xe máy

TPO - Vụ tai nạn giao thông thương tâm xảy ra tại tỉnh Vĩnh Long là lời cảnh báo về nguy cơ mất an toàn khi trẻ nhỏ vui chơi sát các tuyến đường giao thông.

Theo cơ quan chức năng, khoảng 18h11 ngày 18/4/2024, một bé trai (sinh năm 2021) trong lúc chơi bóng bên lề đường Tỉnh lộ 908 (Vĩnh Long) đã vô tình đá quả bóng văng ra giữa lộ. Đúng lúc này, ông N.T.H (sinh năm 1976) điều khiển xe mô tô đi ngang qua, va chạm với quả bóng dẫn đến mất lái và ngã xe.

Nạn nhân được đưa đi cấp cứu ngay sau đó, tuy nhiên do chấn thương nặng, ông H. đã tử vong vào sáng hôm sau.

Camera giám sát ghi lại hình ảnh vụ tai nạn xảy trên địa bàn xã Tân Lược, huyện Bình Tân, tỉnh Vĩnh Long. Video: Cục CSGT

Qua vụ việc, cơ quan chức năng khuyến cáo một số sai lầm cần tránh. Trước hết, việc để trẻ em vui chơi sát mép đường, đặc biệt với các trò chơi có vật dụng dễ lăn hoặc di chuyển như bóng đá, xe đẩy, diều… là rất nguy hiểm, đồng thời tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn đối với người đi đường.

Bên cạnh đó, trẻ nhỏ cần được giám sát chặt chẽ. Chỉ một khoảnh khắc lơ là cũng có thể dẫn tới tình huống bất ngờ khiến người tham gia giao thông không kịp xử lý.

Ngoài ra, sau khi xảy ra tai nạn, việc chậm trình báo cơ quan công an có thể gây khó khăn cho công tác điều tra và xử lý hiện trường ban đầu.

Cục CSGT khuyến cáo phụ huynh tuyệt đối không để trẻ chơi đùa dưới lòng đường hoặc khu vực sát mép đường. Trẻ nên được vui chơi tại nơi an toàn, có rào chắn hoặc cách xa khu vực phương tiện qua lại.

Đối với người tham gia giao thông, cần luôn chú ý quan sát, giảm tốc độ khi đi qua khu dân cư, nơi thường có trẻ em tụ tập.

Khi xảy ra tai nạn, cần giữ nguyên hiện trường nếu có thể, tiến hành sơ cứu người bị nạn và báo ngay cho cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ theo quy định.