Toyota thắng lớn với mẫu xe điện mới

TPO - Với hơn 10.000 chiếc được bán ra, Toyota bZ trở thành mẫu xe điện phổ biến nhất tại Mỹ không phải do Tesla sản xuất trong quý I/2026.

Doanh số xe điện mới tại Mỹ sụt giảm là điều khó tránh khỏi sau khi chính quyền Tổng thống Donald Trump chấm dứt khoản ưu đãi thuế liên bang trị giá 7.500 USD vào cuối tháng 9 năm ngoái. Dữ liệu mới cho thấy thị trường đã lao dốc mạnh trong quý IV/2025, song hiện bắt đầu có dấu hiệu ổn định trở lại, cho thấy một trạng thái cân bằng mới có thể đang hình thành.

Trong ba tháng đầu năm nay, ước tính có 216.399 xe điện mới được bán ra trên toàn nước Mỹ. Con số này giảm 27% so với quý I/2025 và thấp hơn 7,8% so với quý IV/2025.

Dù vẫn là mức giảm đáng kể, đà suy giảm đã chậm lại so với cú lao dốc 46% theo quý mà thị trường ghi nhận vào cuối năm ngoái, thời điểm các ưu đãi thuế dành cho xe điện chính thức bị hủy bỏ.

Không ngạc nhiên khi Tesla vẫn là hãng xe điện đứng đầu thị trường Mỹ.

Xe điện chiếm 5,8% tổng lượng ô tô mới bán ra tại Mỹ trong quý I, tương đương mức ghi nhận ở quý IV/2025. Tuy nhiên, tỷ lệ này vẫn thấp hơn đáng kể so với đỉnh 10,6% đạt được trong quý III/2025.

Tesla tiếp tục thống trị thị trường xe điện Mỹ khi bán được 117.300 xe trong quý I, tương đương 54,2% thị phần toàn ngành. Doanh số của Tesla thậm chí vượt tổng lượng xe điện bán ra của tất cả các hãng còn lại cộng lại.

Xếp sau Tesla, khoảng cách giữa các hãng còn lại khá lớn. Chevrolet là thương hiệu xe điện bán chạy thứ hai với 13.359 xe, nhỉnh hơn Hyundai với 12.662 xe và Rivian với 10.365 xe. Hầu hết các thương hiệu đều ghi nhận ​​doanh số xe điện tại Mỹ giảm đáng kể trong quý I.

Toyota là một trong những điểm sáng đáng chú ý khi đi ngược lại xu hướng chung, đạt mức tăng trưởng 79%. Đà tăng này được thúc đẩy bởi nhu cầu tăng cao dành cho mẫu bZ mới - vốn được nâng cấp đáng kể về phạm vi hoạt động, công suất và tốc độ sạc.

Mẫu Toyota bZ bản mới lọt top xe điện bán chạy nhất cạnh tranh với Tesla.

Mẫu crossover điện này gần như tăng gấp đôi doanh số lên 10.029 xe để xếp thứ 3 top xe điện bán chạy tại Mỹ, chỉ xếp sau Tesla Model Y (78.591 xe) và Model 3 (31.672 xe). Hai mẫu xe còn lại trong top 5 là Hyundai Ioniq 5 (9.790 xe) và Chevrolet Equinox (9.589 xe).

Với khởi đầu mạnh mẽ của dòng Toyota bZ cùng hai mẫu xe điện mới ra mắt năm 2026 là bZ Woodland và C-HR, Toyota đang cho thấy sự tăng tốc trong mảng xe điện để trở thành một đối thủ đáng gờm cạnh tranh với Tesla.

Trong khi đó, thương hiệu hạng sang Lexus cũng gây ấn tượng mạnh khi mẫu RZ tăng doanh số tới 206,7%. Tại Mỹ, Cadillac, Lexus, Rivian, Lucid và Toyota là số ít thương hiệu đạt tăng trưởng dương ở mảng xe điện trong quý đầu năm.

Ở chiều ngược lại, Ford, Volkswagen, Nissan, Audi, Acura và Jeep đều chứng kiến doanh số lao dốc hơn 85%. Một số mẫu xe giảm mạnh nhất gồm Volkswagen ID.4 (-95,6%), Jeep Wagoneer S (-93,3%) và Volvo XC40 (-93,1%).