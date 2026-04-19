Liên tiếp xảy ra ô tô va chạm tàu hỏa: Nguyên tắc an toàn khi băng qua đường sắt

TPO - Các vụ va chạm giữa ô tô và tàu hỏa liên tiếp xảy ra thời gian gần đây, đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về ý thức tham gia giao thông và nguy cơ mất an toàn tại các điểm giao cắt đường sắt.

Theo đó, vào tối 18/4, tại khu gian Đồng Văn - Phú Xuyên (xã Đại Xuyên, Hà Nội), một ô tô con vượt đường ngang dân sinh bị tàu hỏa SE6/927 tông. Vào thời điểm xảy ra va chạm, gác chắn tự động đã hạ xuống.

Cú tông khiến ô tô bị văng ra xa, hư hỏng nặng. Rất may, nam tài xế đã kịp thời rời khỏi xe trước khi xảy ra va chạm nên không có thiệt hại về người.

Khoảnh khắc chiếc ô tô con bị tàu hỏa đâm biến dạng tại xã Đại Xuyên, Hà Nội tối 18/4.

Theo Cục Cảnh Sát Giao Thông (CSGT), nguyên nhân sơ bộ của vụ tai nạn là do lái xe dừng xe trên phạm vi an toàn đường sắt. Qua kiểm tra, chưa phát hiện tài xế ô tô vi phạm nồng độ cồn, chất kích thích.

Đáng chú ý, đây không phải vụ việc cá biệt. Từ đầu năm nay, nhiều vụ tai nạn đường sắt liên quan đến ô tô cũng đã xảy ra tại các điểm giao cắt, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Điển hình là vụ tai nạn giữa ô tô con và tàu hỏa tại Bắc Ninh hồi cuối tháng 3, hay vụ xe container cố vượt rào chắn rồi mắc kẹt, sau đó bị tàu SE3 đâm tại Ngọc Hồi xảy ra cuối tháng 2.

Camera ghi lại vụ ô tô va chạm với tàu hỏa tại Bắc Ninh hôm 27/3.

Thực tế cho thấy phần lớn các vụ tai nạn đường sắt đều xuất phát từ tâm lý chủ quan, không tuân thủ quy tắc an toàn khi qua đường sắt của một số tài xế.

Trước tình hình trên, Cục CSGT một lần nữa đưa ra cảnh báo về sự nguy hiểm tại đường ngang giao cắt giữa đường bộ với đường sắt. Đòi hỏi lái xe, người điều khiển phương tiện cần đặc biệt chú ý khi đi qua điểm này phải giảm tốc độ chú ý quan sát, tuyệt đối tuân thủ hiệu lệnh của đèn tín hiệu và rào chắn (kể cả có người gác chắn hoặc tự động).

Tại những lối đi tự mở, nếu có đi vào thì khi đến gần đường sắt (khoảng 15m - 20m) lái xe và người điều khiển phương tiện cần dừng lại, quan sát hai bên, lắng nghe tiếng còi tàu cảnh báo… thấy an toàn mới đi qua.

Cục CSGT khuyến cáo người dân cần tuân thủ nghiêm các quy định của pháp luật khi băng qua đường sắt. Trong đó, đặc biệt lưu ý thực hiện nghiêm nguyên tắc: "dừng - nhìn - nghe - đi" trước khi qua đường ray.

Đối với người điều khiển ô tô, cần hạ kính, tắt âm thanh trong xe để nhận biết tín hiệu tàu; tuyệt đối không cố tình băng qua khi tàu đang đến gần.

Cơ quan chức năng nhấn mạnh, tàu hỏa có quãng đường phanh dài, không thể dừng đột ngột, vì vậy mọi hành vi thiếu quan sát đều tiềm ẩn nguy cơ tai nạn nghiêm trọng.

Việc nâng cao ý thức chấp hành quy định khi qua đường sắt là giải pháp quan trọng nhằm hạn chế tai nạn, bảo vệ an toàn cho người tham gia giao thông.