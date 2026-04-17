Toyota Yaris Cross hybrid bản nâng cấp trình làng

TPO - Toyota vừa giới thiệu phiên bản nâng cấp giữa vòng đời của Yaris Cross - mẫu SUV cỡ nhỏ bán chạy nhất của hãng tại châu Âu. Theo đó, xe được cải tiến theo hướng hiện đại và tinh tế hơn, đồng thời vẫn giữ nguyên những giá trị cốt lõi.

Cận cảnh Toyota Yaris Cross bản mới vừa ra mắt tại châu Âu. Video: Planet Car News

Về thiết kế, tổng thể ngoại thất của Yaris Cross mới trông hiện đại, sắc nét hơn. Toyota đã tinh chỉnh phần đầu xe theo hướng gọn gàng.

Điểm nhấn mặt trước là lưới tản nhiệt họa tiết tổ ong giống Corolla Cross và RAV4 được sơn đồng màu thân xe tạo sự liền mạch. Trong khi đó, tấm ốp gầm màu đen và vòm bánh xe cơ bắp tô điểm dáng vẻ SUV đặc trưng.

Cụm đèn LED phía trước được thiết kế lại, tích hợp dải đèn chiếu sáng ban ngày tiêu chuẩn. Xe cũng được trang bị bộ mâm hợp kim mới, kích thước 17-18 inch tùy phiên bản.

Không gian bên trong mang lại cảm giác tinh tế hơn với các chi tiết ốp cửa màu bạch kim và điểm nhấn tương ứng trên bảng táp-lô. Bản giữa Design nay cũng được trang bị ghế thể thao ôm sát, cùng các chi tiết màu bạch kim và đường chỉ khâu ba tông màu.

Trong khi đó, bản Trail cao hơn có vật liệu bọc ghế SakuraTouch mới, kết hợp da và các vật liệu thân thiện môi trường. Theo Toyota, vật liệu này giúp giảm tới 95% lượng phát thải CO2 trong quá trình sản xuất so với da truyền thống.

Từ phiên bản Design trở lên, xe được trang bị đèn viền nội thất và sạc điện thoại không dây. Cốp sau đóng/mở điện là trang bị tiêu chuẩn trên bản Trail.

Không gian hành lý sau khá rộng rãi, được mô tả là phù hợp cho nhu cầu hàng ngày cũng như các chuyến đi dài của khách hàng châu Âu. Hàng ghế sau đủ cho 3 người lớn và có thể gập theo tỷ lệ 40:20:40 để tăng tính linh hoạt (tùy phiên bản).

Ngoài ra, Toyota còn cung cấp bản GR Sport phong cách thể thao. Biến thể này sở hữu ngoại hình khác biệt với cản trước thiết kế riêng, hốc gió lớn hơn và bộ mâm hợp kim 18 inch đặc trưng.

Nội thất trang bị ghế thể thao bọc vật liệu giả da lộn màu xám, chỉ khâu đỏ, cùng logo GR trên tựa đầu và vô-lăng. Các chi tiết màu anthracite tạo điểm nhấn trên táp-pi cửa và bảng đồng hồ. Các tiện ích như đèn viền nội thất, sạc không dây, cảnh báo điểm mù và cốp điện cũng được trang bị đầy đủ.

Ngoài ra, phiên bản GR Sport còn được tinh chỉnh hệ thống treo để cho cảm giác vận hành thể thao hơn. Hệ truyền động là loại Hybrid 130, nhưng chỉ đi kèm dẫn động cầu trước.

Đây cũng là tùy chọn cao cấp nhất của Yaris Cross 2027. Hệ truyền động Hybrid 130 cung cấp công suất 130 mã lực và mô-men xoắn 185 Nm, có thể kết hợp với hệ dẫn động bốn bánh thông minh (AWD-i). Mức tiêu thụ nhiên liệu từ 4,4-5,0 lít/100 km (theo chuẩn WLTP).

Bên cạnh đó, cấu hình Hybrid 116 vẫn được duy trì ở bản tiêu chuẩn Dynamic với hệ dẫn động cầu trước, công suất 116 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm, mức tiêu thụ nhiên liệu từ 4,4-4,5 l/100 km.

Trang bị an toàn và kết nối tiếp tục là điểm mạnh với gói công nghệ T-Mate tích hợp Toyota Safety Sense mới nhất. Hệ thống hỗ trợ phanh khi đỗ xe là tiêu chuẩn trên toàn bộ các phiên bản, trong khi các bản Trail và GR Sport được bổ sung cảnh báo điểm mù.

Theo Toyota, Yaris Cross phiên bản facelift 2027 sẽ có mặt tại Anh vào mùa thu năm nay. Giá bán cho thị trường Anh và châu Âu sẽ được công bố sau.

Dòng Toyota Yaris Cross dành cho thị trường châu Âu và Nhật Bản là sản phẩm hoàn toàn khác so với mẫu xe cùng tên đang bán tại Việt Nam.

Theo đó, hai mẫu xe này có sự khác biệt rõ rệt từ thiết kế đến nền tảng cơ khí. Yaris Cross tại Việt Nam là phiên bản được phát triển dành cho thị trường Đông Nam Á sử dụng nền tảng DNGA.

Toyota Yaris Cross phiên bản đang bán tại Việt Nam.

Mẫu Yaris Cross phân phối tại thị trường Việt là xe nhập khẩu từ Indonesia, có tùy chọn máy xăng hoặc hybrid. Đây cũng là sản phẩm bán tốt nhất của Toyota Việt Nam từ đầu năm tới nay với 4.166 chiếc.

​

​

​

​