Chuỗi sự kiện “Đổi xăng lấy điện” của VinFast phủ 6 điểm cầu, đưa xe máy điện tới gần hơn với người dùng

Diễn ra từ 17-19/4 tại 6 điểm cầu: An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau, Vĩnh Long, Lâm Đồng, Đắk Lắk, sự kiện “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh” đang thu hút sự quan tâm lớn nhờ sự xuất hiện của các mẫu xe máy điện “hot hit” nhà VinFast cùng loạt ưu đãi hấp dẫn.

Xe đổi pin trở thành tâm điểm

Sau loạt sự kiện thu hút đông đảo khách hàng trên cả nước, chương trình “Đổi xăng lấy điện - Cùng VinFast kiến tạo tương lai xanh” tiếp tục diễn ra tại nhiều tỉnh thành miền Trung và miền Nam cuối tuần này (17-19/4).

Trong ba ngày diễn ra chương trình, người dân tại An Giang, Đồng Tháp, Cà Mau, Vĩnh Long, Lâm Đồng, Đắk Lắk sẽ có cơ hội trực tiếp lái thử xe máy điện VinFast, thẩm định xe xăng cũ và được tư vấn phương án đổi sang xe điện nhanh gọn. Đây cũng là dịp để người dùng ở các địa phương tận mắt trải nghiệm những mẫu xe đổi pin đang được quan tâm trên thị trường như: Evo, Feliz II, Viper.

Chị Nguyễn Thị Cẩm Tiên, sống tại phường Tân Long, tỉnh Đồng Tháp, cho biết đã theo dõi thông tin về chương trình từ vài ngày trước và dự định tới Vincom Plaza Mỹ Tho cùng chồng để xem xe. Chị đặc biệt quan tâm tới các mẫu xe đổi pin vì sự tiện lợi đặc biệt của dòng xe này.

“Tôi đã tìm hiểu kỹ, đổi pin tiện lợi và nhanh hơn cả đổ xăng. Cuối tuần trải nghiệm thực tế xe tính chốt luôn”, chị Tiên chia sẻ.

Dòng xe máy học sinh cũng nhận được nhiều sự mong chờ của người dùng, đặc biệt là cái tên hot Amio. Anh Trần Quốc Huy ở Long Xuyên (An Giang) nhận xét, các mẫu xe như Amio có ưu điểm nhỏ gọn, dễ điều khiển, dùng pin LFP bền và an toàn, nhờ đó phụ huynh yên tâm hơn khi giao xe cho con.

“Tôi đã từng xem qua các mẫu xe cho học sinh của VinFast, kiểu dáng rất đa dạng, lại có giới hạn tốc độ nên có thể yên tâm di chuyển. Amio là xe mới, là mẫu duy nhất có pedal với kiểu dáng thể thao nên tôi cũng rất mong muốn được nhìn tận mắt và cho con lái thử”, anh Huy nói.

Ưu đãi tới 13% tạo cú hích xuống tiền

Một trong những điểm thu hút của sự kiện là các chính sách ưu đãi “đầy tay” của nhà sản xuất VinFast. Theo thông tin từ chương trình, khách hàng có thể tiếp cận tổng mức ưu đãi tới 13%, gồm ưu đãi từ chiến dịch “Mãnh liệt vì tương lai Xanh” ở mức 6%, hỗ trợ lệ phí trước bạ (tương đương 2% giá xe) và hỗ trợ đổi xăng lấy điện 5%.

Bên cạnh đó, khách hàng cũng được tham gia chương trình “Mua xe 0 đồng” với lãi suất ưu đãi, không yêu cầu vốn đối ứng. Đây là cơ hội không thể tốt hơn để nhiều khách hàng sớm mang về nhà mẫu xe máy điện ưng ý.

Anh Lê Văn Thành, một tiểu thương ở phường Trà Vinh (Vĩnh Long), cho biết đã rủ thêm người thân chọn xe vào cuối tuần này để tranh thủ loạt ưu đãi đáng tiền trên. Bản thân anh đã sớm sử dụng xe điện VinFast và cảm nhận rõ những ưu điểm của xe xanh, từ khả năng vận hành tới tối ưu chi phí.

“Trong điều kiện môi trường ngày càng ô nhiễm, giá xăng dầu biến động, xe điện là xu thế tất yếu mà tôi hoàn toàn ủng hộ”, anh khẳng định.

Bên cạnh hoạt động lái thử và thẩm định xe xăng, khách tham gia còn nhận được quà tặng từ các đại lý VinFast, đồng thời được tư vấn để chọn mẫu xe phù hợp với nhu cầu.

Trải dài tại nhiều tỉnh, thành phố, chuỗi ngày hội của VinFast đang góp phần thúc đẩy làn sóng chuyển đổi xanh, đưa xe máy điện đến gần hơn với đông đảo người dùng.