Hé lộ về Toyota Corolla Cross phiên bản 7 chỗ

TPO - Toyota đang lên kế hoạch ra mắt mấu Corolla Cross thị trường Ấn Độ nhưng với cấu hình 7 chỗ ngồi, dự kiến ra mắt trong giai đoạn 2028–2029.

Theo Cartoq, đây được xem là bước đi chiến lược của Toyota nhằm lấp đầy khoảng trống trong danh mục sản phẩm hiện tại.

Dự án Corolla Cross mới đồng thời đóng vai trò trọng tâm trong kế hoạch mở rộng sản xuất quy mô lớn của hãng tại Ấn Độ - nơi mà Toyota dự kiến đầu tư thêm để nâng công suất tại nhà máy.

Một trong những thay đổi đáng chú ý nhất trên phiên bản Corolla Cross dành cho thị trường Ấn Độ là cấu hình chỗ ngồi. Trong khi các thị trường khác chỉ cung cấp bản 5 chỗ, biến thể tại Ấn Độ sẽ được phát triển thành cấu hình 7 chỗ.

Để làm được điều này, chiều dài cơ sở của xe dự kiến được kéo dài thêm khoảng 150 mm, nhằm bổ sung hàng ghế thứ ba và đảm bảo không gian cho người dùng gia đình. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến thời điểm ra mắt bị kéo dài đến năm 2028.

Mẫu SUV này sẽ được phát triển trên nền tảng TNGA-C – kiến trúc đang sử dụng trên Toyota Innova Cross. Nhờ đó, Corolla Cross nhiều khả năng sẽ được trang bị hệ truyền động hybrid 2.0L, kết hợp giữa động cơ xăng và mô-tơ điện, hướng tới khả năng tiết kiệm nhiên liệu – yếu tố đặc biệt được người tiêu dùng Ấn Độ quan tâm.

Về định vị, Corolla Cross sẽ nằm giữa Toyota Urban Cruiser Hyryder và Toyota Fortuner trong dải sản phẩm của hãng xe Nhật tại Ấn Độ.

Kích thước tăng lên sẽ giúp Toyota Corolla Cross phù hợp với định vị SUV hạng C hơn.

Mẫu xe này sẽ cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Hyundai Tucson, Mahindra XUV700 và Tata Safari, hướng tới nhóm khách hàng tìm kiếm một mẫu SUV rộng rãi.

Thời điểm ra mắt vào năm 2028 cũng gắn liền với chiến lược công nghiệp của Toyota. Corolla Cross sẽ là một trong những sản phẩm chủ lực được sản xuất tại nhà máy thứ ba của hãng tại Ấn Độ.

Việc trì hoãn ra mắt giúp Toyota đảm bảo tỷ lệ nội địa hóa cao, qua đó tối ưu giá bán và nâng cao khả năng cạnh tranh trước các đối thủ nội địa.

Tại Việt Nam, Corolla Cross là một trong những dòng xe ăn khách nhất của thương hiệu Toyota. Đáng chú ý, phiên bản hybrid đang có doanh số cao hơn bản xăng nhờ mới được giảm giá từ đầu năm, đồng thái phản ánh xu hướng lựa chọn SUV tiết kiệm nhiên liệu của người dùng Việt.