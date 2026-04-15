Hyundai Tucson Hybrid rục rịch 'đổ bộ' thị trường Việt

Lê Tuấn
TPO - Các đại lý hiện đã bắt đầu nhận cọc cho mẫu Hyundai Tucson phiên bản hybrid. Mẫu SUV Hàn Quốc dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 6 tới, bổ sung vào dải sản phẩm điện hóa của Hyundai tại Việt Nam.

Mới đây, một số đại lý thông báo nhận đặt cọc mẫu Hyundai Tucson phiên bản Hybrid. Giới tư vấn bán hàng đại lý hé lộ rằng xe có thể ra mắt vào tháng 6 tới, cùng mức giá tạm tính khoảng 1 tỷ đồng.

Hiện Hyundai Thành Công chưa đưa ra thông tin chính thức nào về mẫu Tucson Hybrid. Dẫu vậy, việc nhiều đại lý đồng loạt mở cọc cho thấy ngày mẫu xe hybrid Hàn Quốc này gia nhập thị trường đang tới gần.

Tucson hiện là trụ cột doanh số của Hyundai tại Việt Nam. Ảnh: Đại lý

Tucson hiện là dòng xe bán chạy thứ hai của Hyundai Thành Công với 2.519 chiếc đã bàn giao trong 3 tháng đầu năm 2026. Việc bổ sung phiên bản hybrid hứa hẹn sẽ giúp mẫu SUV này tiếp cận thêm nhiều khách hàng, nhất là nhóm người dùng ưu tiên khả năng tiết kiệm nhiên liệu nhưng chưa sẵn sàng chuyển sang xe thuần điện.

Động thái này cũng phù hợp với chiến lược mở rộng điện hóa của Hyundai tại Việt Nam. Trước đó vào cuối năm 2025, hãng xe Hàn này đã mở bán mẫu Santa Fe Hybrid và thu được nhiều phản hồi tích cực.

Về mẫu Tucson Hybrid, xe được trang bị hệ truyền động kết hợp giữa động cơ xăng 1.6L tăng áp cùng mô-tơ điện và pin 1.49 kWh, cho tổng công suất 231 mã lực và mô-men xoắn cực đại 367 Nm. Cấu hình này đi kèm hộp số tự động 6 cấp, tùy chọn hệ dẫn động cầu trước hoặc 4 bánh toàn thời gian.

Thiết kế của bản hybrid không có sự khác biệt so với các phiên bản sử dụng động cơ đốt trong đang bán tại Việt Nam. Điểm nhận diện nằm ở logo "hybrid" trên cửa cốp tương tự như trên Santa Fe Hybrid.

Tại các thị trường quốc tế, Tucson Hybrid ghi điểm nhờ gói công nghệ hỗ trợ lái nâng cao (ADAS) với các tính năng nổi bật như kiểm soát hành trình thích ứng, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù và phanh khẩn cấp tự động. Danh sách trang bị của xe bán tại Việt Nam sẽ cần chờ thông tin chính thức từ Hyundai Thành Công trong thời gian tới.

Khi gia nhập thị trường Việt Nam trong thời gian tới, Hyundai Tucson Hybrid sẽ cạnh tranh trực tiếp với Honda CR-V e:HEV ở phân khúc hạng C. Ngoài ra, nhóm này hiện còn có một số xe hybrid đến từ Trung Quốc như Jaecoo J7 PHEV, Geely EX5 EM-i, BYD Sealion 6 hay Haval H6 Hybrid.

